El Imserso abre 7.447 viajes a 50 euros para pensionistas con las rentas más bajas

Los viajes del Imserso a 50 euros solo permiten una reserva en la zona indicada en la carta de acreditación. No basta con cobrar una pensión baja.

El Imserso inicia este lunes, 14 de septiembre, la venta de los viajes de la temporada 2026-2027. Mantiene 7.447 plazas a 50 euros para personas con recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. Según el organismo, el primer viaje está previsto desde el 1 de octubre, con destino Oropesa. La rebaja no se aplica automáticamente por estar jubilado: exige acreditación y una asignación dentro del cupo reservado.

Los viajes del Imserso a 50 euros solo cubren una reserva en la zona asignada

La tarifa reducida del Imserso no es el precio general del programa. Está reservada a quienes cumplen el criterio económico y obtienen mayor puntuación al aplicar el baremo. Son 7.447 plazas dentro de una oferta de 879.213: aproximadamente el 0,85% del total, según el cálculo sobre las cifras oficiales. Por tanto, tener ingresos bajos permite optar a esta modalidad, pero no garantiza conseguir una reserva concreta. El Imserso asume la diferencia entre esos 50 euros y el coste restante del viaje.

La sede electrónica precisa que la reducción debe figurar en la carta de acreditación. Además, solo es válida para un viaje a la zona de destino indicada en ese documento. Que el precio se mantenga en 50 euros no significa que el beneficiario pueda escoger cualquier zona o repetir viajes con esa tarifa. Antes de reservar, hay que comprobar qué reducción y destino aparecen reconocidos. La carta de renovación enviada en primavera servía para revisar datos; la acreditación concreta ahora las condiciones para reservar.

Cuándo empieza la reserva en cada comunidad autónoma

No todas las personas acreditadas pueden comprar hoy. Las reservas comienzan a las 09:00 del día señalado en la carta, según la comunidad y la condición de preferente o no preferente. Esta distinción procede de la valoración de las solicitudes, no de acudir antes a una agencia. El calendario oficial establece dos grupos:

Comunidad o ciudad autónoma Acreditados preferentes Acreditados no preferentes Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja 14 de septiembre 15 de septiembre Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco 16 de septiembre 17 de septiembre

Del 14 al 18 de septiembre únicamente podrán reservarse los viajes correspondientes al cupo provincial de cada persona. Desde el sábado 19 se abrirán las plazas que hayan quedado sin comercializar en otras provincias. Esa fecha no marca el final de la venta: el proceso seguirá abierto durante toda la temporada. Las cancelaciones y modificaciones pueden devolver plazas al sistema, aunque no garantizan encontrar una plaza bonificada en el destino deseado.

Cómo reservar y qué comprobar antes de pagar

La costa peninsular y las escapadas se reservan en Turismo Social, mientras que Mundicolor gestiona los viajes a las islas. Por internet se necesitan el DNI y la clave de cuatro cifras incluida en la acreditación de esta temporada. También puede acudirse a una agencia autorizada, donde basta con presentar el DNI. Quien no disponga de la carta puede obtener un duplicado de su acreditación en la sede electrónica del Imserso. Para resolver incidencias, el organismo atiende en el 912 667 713, de lunes a viernes, entre 09:00 y 18:00.

Los paquetes incluyen alojamiento en habitación doble compartida y pensión completa, salvo las capitales de provincia, donde se ofrece media pensión. El transporte está incluido únicamente en las modalidades que lo contemplan y no se incluye en los viajes a capitales. También hay seguro colectivo; los destinos de costa incorporan asistencia sanitaria complementaria y animación sociocultural. Antes de confirmar, es importante distinguir los servicios del paquete de las opciones adicionales que puedan contratarse.

El uso de la tarifa se multiplicó casi por diez en su primer año

La tarifa de la temporada anterior sustituyó el descuento del 50% que se aplicaba previamente a este colectivo. El balance presentado por el Imserso el 10 de septiembre recoge 5.221 usuarios durante 2025-2026, frente a 523 plazas ejecutadas en 2024-2025. La diferencia es de 4.698 y equivale a multiplicar la utilización casi por diez. Son datos de viajes utilizados, no del total de pensionistas que podrían cumplir los requisitos económicos.

Andalucía concentró 1.267 usuarios de la tarifa reducida, seguida de los circuitos culturales, con 1.189, y Cataluña, con 845. Para la nueva temporada, el programa completo ofrece 440.284 plazas de costa peninsular, 228.142 de costa insular y 210.787 de escapadas. El cupo de 7.447 viajes bonificados forma parte de esa oferta, no se añade a ella.

Las condiciones de la reducción pueden consultarse en las preguntas frecuentes del Imserso.