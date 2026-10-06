Un pueblo de Burgos aprueba multas de hasta 10.000 euros por incumplir las normas de sus caminos rurales

La regulación difundida el 28 de septiembre distingue infracciones y obligaciones de conservación. Pagar una sanción no elimina necesariamente la reparación del daño.

La Horra, en Burgos, ha aprobado definitivamente una ordenanza de caminos rurales con multas de hasta 10.000 euros para las infracciones más graves. Radio Aranda difundió la regulación el 28 de septiembre de 2026. Afecta a usuarios y propietarios de fincas colindantes, con reglas sobre circulación y conservación. Su aprobación debe distinguirse de la entrada en vigor. Además, la legislación permite exigir la reparación de daños aunque también exista una sanción económica.

Los caminos rurales tienen límites de peso y protección

La documentación divulgada sitúa las multas leves entre 100 y 1.000 euros. Las graves van de 1.001 a 5.000, y las muy graves de 5.001 a 10.000. Incluye permiso especial para circular con vehículos de más de 30 toneladas. Entre las conductas más graves aparecen la alteración de mojones, determinadas obras sin autorización y la ocupación de las vías. El máximo de 10.000 euros corresponde al tramo superior. No representa una tarifa única aplicable a cualquier incumplimiento de las reglas municipales.

Las fincas colindantes también deben respetar condiciones para arados, accesos, riegos y plantaciones. Planificar árboles junto al lindero exige identificar primero dónde termina la parcela y comienza el espacio público. La información difundida prevé autorización para determinadas plantaciones próximas al camino. Por eso, antes de encargar una obra o preparar un nuevo acceso resulta útil solicitar el texto municipal y un plano del tramo. La distancia debe medirse desde la referencia definida en la norma, que puede ser el borde, la cuneta o el eje.

La publicación y la vigencia son momentos diferentes

La Ley de Bases del Régimen Local fija condiciones para que una ordenanza pueda entrar en vigor. Su artículo 70.2 exige publicar íntegramente el texto en el boletín provincial y cumplir el plazo al que remite el artículo 65.2. Este último está relacionado con la comunicación del acuerdo a otras administraciones. Por tanto, conocer la fecha de una noticia o incluso la del boletín no permite contar automáticamente ese plazo. La fecha efectiva debe comprobarse en la disposición correspondiente y en el expediente municipal.

La difusión del 28 de septiembre informa de una aprobación definitiva. Para organizar un transporte pesado, una plantación o una intervención junto a la vía, interesa confirmar qué condiciones son exigibles en la fecha prevista. La consulta puede dirigirse al Ayuntamiento de La Horra indicando el camino y la actuación concreta. Una descripción que incluya ubicación, vehículo y trabajos proyectados permite obtener una respuesta útil. También ayuda a identificar permisos sectoriales adicionales cuando el recorrido o la obra alcance bienes de otra administración.

Reponer un camino puede exigirse además de la multa

El artículo 28.2 de la Ley 40/2015 permite compatibilizar la responsabilidad sancionadora con la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños. Por ello, el coste total de una actuación irregular puede superar la multa. Un ejemplo hipotético lo muestra sin anticipar ningún expediente: una sanción de 1.500 euros y una reparación valorada en 2.000 suman 3.500 euros. Ambas partidas necesitan fundamento y determinación propios. Abonar la primera no acredita por sí solo que el firme o la cuneta hayan quedado reparados.

La revisión de sanciones municipales debe separar también las multas punitivas de las coercitivas. Estas últimas buscan que se cumpla una obligación administrativa y requieren habilitación legal. El artículo 103 de la Ley 39/2015 permite reiterarlas en los supuestos previstos y declara su compatibilidad con sanciones. Una notificación debe permitir identificar qué se exige, por qué y dentro de qué plazo. Esa lectura resulta especialmente relevante si el Ayuntamiento ordena retirar una ocupación, ejecutar una reparación o restablecer el paso.

Un litigio anterior en La Horra muestra la importancia del trazado

Existe un antecedente local distinto de la nueva ordenanza. La sentencia 33/2026 del TSJ de Castilla y León, de 16 de febrero, examinó la recuperación de un camino en La Horra. El conflicto afectaba a un tramo aproximado de 180 metros y a diferencias entre su uso real y los planos. El tribunal mantuvo la decisión sobre recuperación, aunque revocó la condena en costas. La resolución advertía de la posibilidad de casación y no decidía definitivamente la propiedad civil del terreno discutido.

Aquel asunto ilustra por qué fotografías, planos e informes técnicos pueden ser relevantes al discutir la ocupación de una vía pública. La resolución examinó la posesión y el uso público del camino, cuestiones diferentes de imponer una nueva multa. Para la ordenanza recién difundida, agricultores y transportistas necesitan el texto completo y su fecha efectiva de aplicación. La Ley de Bases del Régimen Local permite comprobar las condiciones de publicación y vigencia. La noticia sobre su aprobación no sustituye esa comprobación documental.