Si tienes entre 45 y 60 años y estás en paro puedes acceder a estos cursos gratis del SEPE de Inteligencia Artificial e Inglés

La Cámara de Comercio de Madrid ha abierto la inscripción de dos formaciones online en streaming dentro del Programa Talento 45+. Están dirigidas a personas en paro que quieran mejorar su perfil profesional sin coste y comenzarán en abril de 2026.

Encontrar empleo a partir de los 45 años sigue siendo una de las grandes dificultades del mercado laboral español, sobre todo por la brecha digital y de idioma. Para responder a esta situación, el SEPE, a través de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, impulsa dos cursos gratuitos de inteligencia artificial e inglés para desempleados de entre 45 y 60 años. Además, dispones de muchos más cursos en otras empresas colaboradoras del SEPE, como Femxa.

Quiénes pueden apuntarse a los cursos gratuitos del SEPE para mayores de 45 años

Estas dos formaciones forman parte del Programa Talento 45+, una iniciativa que lleva varios años en marcha y que ya ha ofrecido cursos de comercio electrónico, comunicación y marketing digital. Ahora da un paso más e incorpora por primera vez la inteligencia artificial como materia principal.

Los cursos están pensados para personas desempleadas de entre 45 y 60 años que quieran reforzar su currículum sin pagar nada. ¿El objetivo? Mejorar sus opciones de acceso al empleo en un momento en el que las competencias digitales y el inglés pesan cada vez más. Antes de ver los detalles, conviene tener claros los puntos principales de esta convocatoria:

Son gratuitos para quienes cumplan los requisitos.

Se imparten online en streaming.

Tienen una duración de 120 horas cada uno.

La inscripción se hace en la web de la Cámara de Comercio de Madrid.

No es necesario acudir a ninguna oficina del SEPE.

Después de este resumen, queda claro que la formación busca adaptarse a quienes necesitan estudiar desde casa mientras continúan buscando trabajo o atienden otras obligaciones.

Fechas, duración y contenido de los cursos de inteligencia artificial e inglés

La oferta incluye dos cursos con la misma duración, aunque con fechas distintas de inicio y finalización. Para verlo de un vistazo, esta es la información clave:

Curso Inicio Fin Duración Modalidad Inteligencia Artificial Generativa y Productividad 14 de abril de 2026 19 de mayo de 2026 120 horas Online en streaming Inglés nivel B1 27 de abril de 2026 2 de junio de 2026 120 horas Online en streaming

El curso de Inteligencia Artificial Generativa y Productividad busca que los participantes incorporen herramientas tecnológicas actuales a su vida profesional. Por su parte, el de Inglés nivel B1 se dirige a quienes necesiten mejorar el idioma para acceder a puestos que lo exigen o ampliar sus posibilidades laborales en otro país. Un dato a tener en cuenta sobre la IA, es saber que tus datos personales siempre están expuestos ante estos sistemas, por lo que debes ser precavido y usarla con cabeza.

Cómo hacer la inscripción online en la Cámara de Comercio de Madrid

La solicitud debe realizarse a través de la página web de la Cámara de Comercio de Madrid. Todo el proceso es telemático, así que no hace falta desplazarse ni pedir cita presencial. Así de sencillo.

Esta modalidad también facilita que más personas puedan acceder a la formación sin que los horarios presenciales interfieran con la búsqueda de empleo. En consecuencia, se convierte en una opción práctica para quienes quieren reciclarse profesionalmente con más flexibilidad.