El gigante chino de MG aterriza en Galicia con 2.300 empleos y 200 millones de inversión

La automovilística china, matriz de MG, impulsará un complejo industrial y logístico en Galicia con capacidad para producir 120.000 vehículos al año.

Ferrol y As Pontes serán las sedes del nuevo complejo industrial de SAIC, la empresa china propietaria de MG, que ha elegido estas comarcas para levantar su primera fábrica en Europa. El proyecto acaba de recibir la declaración de proyecto industrial estratégico por parte de la Xunta de Galicia, un paso clave para acelerar los trámites y facilitar la implantación de la compañía.

SAIC prevé crear 2.300 puestos de trabajo entre Ferrol y As Pontes

La primera fase del proyecto contempla la creación de 2.300 puestos de trabajo. De ellos, 1.000 serán empleos directos en el puerto exterior de Ferrol, otros 1.000 serán indirectos y 300 se localizarán en As Pontes.

La inversión prevista asciende a 200 millones de euros, una cifra que sitúa esta iniciativa entre las más relevantes para el futuro industrial de Galicia. ¿Qué supone esto para la zona? En la práctica, un fuerte impulso al empleo, a la actividad logística y a la llegada de nuevas empresas vinculadas al sector del automóvil.

Además, la compañía plantea que las obras puedan comenzar en 2027 y que la fábrica esté operativa antes de que termine 2028. El objetivo inicial es alcanzar una producción anual de 120.000 vehículos.

La fábrica de SAIC busca convertir Ferrolterra en un hub industrial

El proyecto no se limita a una planta de ensamblaje. La intención de SAIC es desarrollar un hub industrial y logístico que concentre todos los procesos productivos en la comarca de Ferrolterra y As Pontes.

Parte de las instalaciones se levantarán en el puerto exterior ferrolano, mientras que el plan también reserva protagonismo a la villa pontesa. De hecho, la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, señaló que se trata “do maior proxecto industrial internacional de Galicia nas últimas décadas”.

La Xunta también destaca que nuevas empresas podrán implantarse en diferentes áreas de la comarca para dar soporte a la fabricación de componentes. Una de las zonas señaladas es el área empresarial de Mandiá.

La declaración estratégica permitirá acortar plazos para instalar la empresa

El Consello del Gobierno gallego ha dado luz verde a la solicitud presentada por SAIC. Esta declaración de proyecto industrial estratégico permitirá acortar plazos administrativos, algo decisivo para que una inversión de este tamaño no se quede atascada en papeleo. Vamos, que aquí cada mes cuenta.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que “Xogamos con prazos e con trámites logo dun traballo de preparación moi concienzudo que agora tamén haberá que seguir e executar con moita precisión”.

Por tanto, el calendario ya tiene fechas marcadas: inicio de obras en 2027 y puesta en marcha antes de finalizar 2028. Si se cumplen los plazos, Ferrol y As Pontes pasarán a ocupar un lugar estratégico dentro del mapa europeo de la automoción.