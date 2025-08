Yolanda Díaz apostará por un real decreto para implantar el registro horario digital si el Congreso tumba la reducción de jornada

La vicepresidenta segunda avisa de que regulará por su cuenta: todas las empresas tendrán que llevar un control horario electrónico si la ley de jornada no prospera.

El Ministerio de Trabajo ya tiene plan B. Si la Cámara Baja vota en contra del proyecto que rebaja la jornada laboral, la titular de la cartera, Yolanda Díaz, firmará un real decreto con rango reglamentario para imponer el registro horario digital en todas las compañías. Así lo adelantó el 23 de julio en los micrófonos de Hoy por Hoy (Cadena SER).

Cómo afectará el real decreto al registro horario digital de todas las empresas españolas, grandes o pequeñas, según Trabajo

La norma obligará a cada empresa a llevar un registro diario de la jornada “realizado por medios digitales”. En la práctica, esto quiere decir que los tradicionales fichajes en papel o en hojas de cálculo dejarán de ser válidos. El control deberá quedar almacenado en soporte electrónico y a disposición de la Inspección de Trabajo. ¿Tu negocio sigue pasando lista con bolígrafo? Toca modernizarse… y rápido.

Desde el Ministerio recuerdan que la medida ya figuraba en el proyecto de ley de reducción de jornada, pero, ante la falta de apoyos parlamentarios, se aprobará por decreto. Díaz dejó claro su compromiso: “El reglamento lo firmo yo”. De ahí que la entrada en vigor sea inmediata tras su publicación en el BOE.

Procedimiento previsto y plazos que baraja el Ministerio de Trabajo para implantar el nuevo sistema de control horario digital obligatoriamente

Aunque la vicepresidenta no detalló fechas concretas, sí avanzó que el real decreto se activará en cuanto el Congreso rechace la ley. Posteriormente, las empresas contarán con un periodo de adaptación, aun sin concretar, para:

Evaluar su sistema de fichaje actual y detectar carencias.

Seleccionar la solución digital que mejor encaje (software o app).

Formar al personal sobre el uso del nuevo sistema.

Garantizar el acceso permanente de la plantilla a sus propios registros.

¡Ojo! El incumplimiento podría acarrear sanciones, como ya ocurre con la normativa vigente sobre control horario.

La reducción de jornada sigue en el aire

Hace 40 años que España no debate una bajada legal de horas trabajadas y, según la ministra, “la quieren, todos los ciudadanos voten a quien voten”. No obstante, los números no cuadran. Falta respaldo suficiente en la Cámara Baja, por lo que Sumar negocia contrarreloj con Junts y otras formaciones para salvar la reforma.

Mientras tanto, Trabajo prepara el texto alternativo que, en palabras de Díaz, “cambiará para siempre” la forma de fichar. El escenario se resume así:

Medida Situación en el Congreso Escenario si fracasa Reducción de la jornada laboral Sin mayoría asegurada Queda descartada Registro horario digital obligatorio Incluido en la ley Se aprueba vía real decreto

Por consiguiente, las empresas deben estar atentas: o hay reducción de jornada aprobada o habrá registro digital por decreto. De un modo u otro, la normativa laboral está a punto de experimentar un vuelco.