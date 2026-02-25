Ya puedes usar el simulador de la renta y descubrir si tu declaración de 2026 saldrá a pagar o a devolver

El simulador de la Agencia Tributaria permite adelantar si la declaración de la renta 2026 saldrá a pagar o a devolver, sin identificarse ni presentar aún el borrador. Aunque la campaña no arranca hasta abril, Renta Web, actualizada a principios de febrero, permite hacer números con antelación.

Cómo usar el simulador de la declaración de la renta 2026 paso a paso

El simulador se utiliza desde “Renta Open Web”, en la sección de “Simuladores” actualizada el 6 de febrero, donde se abre el modelo de la renta: aunque los rótulos indican 2024, sirve para anticipar el resultado del ejercicio 2025. También permite simular otros modelos (Sociedades, 303, IVAN o 390) y guardar la declaración para seguir más tarde. Pasos básicos para hacer el borrador:

Acceder a Renta Open Web Simulator. Elegir “Nueva declaración” o “Cargar” una guardada. Rellenar los datos personales y económicos. Introducir los importes en las casillas correspondientes. Ejecutar la simulación para ver si saldría a pagar o a devolver.

Al final se muestra un resultado hipotético y se puede descargar. No permite presentar la renta ni sustituye al borrador oficial, pero ayuda a evitar sustos de última hora.

Fechas clave de la campaña de la renta 2026 y plazos para presentar

Las fechas clave para presentar la renta y el patrimonio de 2025 empiezan el 8 de abril. A continuación se resumen los principales plazos de la campaña 2026:

Gestión de la declaración Fechas en 2026 Internet Renta y Patrimonio 2025 8 de abril – 30 de junio Confección por teléfono (cita 29 de abril – 29 de junio) 6 de mayo – 30 de junio Confección en oficinas (cita 29 de mayo – 29 de junio) 1 de junio – 30 de junio

Con estos plazos se puede elegir presentar por Internet o pedir que la Agencia Tributaria confeccione la declaración por teléfono o en oficina, siempre con cita previa.

Quién puede utilizar el simulador de la renta web y por qué interesa

¿Quién puede aprovechar esta herramienta? Prácticamente cualquiera con obligación de declarar, ya que no se pide identificación y el acceso al simulador es libre y gratuito. En la campaña de 2026 se declaran los ingresos de 2025. Los asalariados con un solo pagador y menos de 22.000 euros anuales no están obligados a presentar; se mantiene este límite con varios pagadores si la suma del segundo y restantes no supera 1.500 euros al año.

Aun así, puede compensar probar el simulador, sobre todo si se sospecha que la declaración podría salir a devolver. En definitiva, usar Renta Web con tiempo permite anticipar el resultado y llegar al inicio de la campaña de abril con los deberes hechos y alguna preocupación menos.