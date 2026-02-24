Lidl activa una oferta en herramientas de jardinería para los aficionados al bricolaje doméstico: un set por menos de 17 euros

La cadena ya tiene una promoción muy agresiva en herramientas de jardín: el set largo de jardinería Parkside, con cabezal de acero inoxidable y mango de madera de haya, baja a 16,99 euros y se espera que las unidades vuelen en tienda.

La oferta forma parte de la campaña de bricolaje doméstico de finales de febrero y está disponible en los supermercados de España con stock limitado. Medios especializados en consumo ya apuntan a posibles colas en la apertura para hacerse con estas herramientas antes de que arranque de lleno la temporada de primavera.

Set de herramientas de jardinería Parkside de Lidl por 16,99 euros para preparar el jardín

El producto estrella es una gama de herramientas largas de la marca propia Parkside pensadas para trabajar la tierra: pala de punta, horca de cavar, pala Holsteiner y pala de hoja pequeña. Todas comparten cabezal de acero inoxidable pulido, resistente a la corrosión, y mango de madera de haya con empuñadura en T, una combinación más propia de gamas medias que de una oferta de entrada.

Cada pieza se vende por 16,99 euros en esta promoción. En comercios de jardinería y grandes superficies, herramientas con materiales similares superan con facilidad los 25 euros por unidad, según comparadores y catálogos online, donde los precios habituales se sitúan en torno a los 30 euros. Esta rebaja coloca la propuesta de Lidl claramente por debajo de lo que suele encontrarse en el mercado para uso doméstico intensivo.

Características del set de herramientas de Lidl para jardín y bricolaje doméstico exigente

Más allá del precio, el punto fuerte de estas herramientas está en los detalles de construcción. La unión entre el mango y el cabezal incorpora una espiga de cuello de cisne, un refuerzo que reduce el riesgo de que la pala se afloje o termine partiendo en trabajos duros, un fallo habitual en modelos baratos con mangos de plástico. La empuñadura en T, ligeramente redondeada, mejora el agarre cuando hay que hacer fuerza, por ejemplo al cavar suelos compactos.

Las medidas y pesos están pensados para un uso prolongado en jardín sin castigar demasiado la espalda. La pala de punta ronda los 116 centímetros y los 2,1 kilos, muy equilibrada para cavar y mover tierra. La horca de cavar se sitúa en torno a los 116 centímetros y 2 kilos, suficiente para airear el terreno sin romper raíces ni instalaciones de riego. La pala Holsteiner alcanza aproximadamente 150 centímetros gracias a un mango más largo, mientras que la pala de hoja pequeña, con unos 112 centímetros y 1,6 kilos, se reserva para zonas reducidas y trabajos de precisión.

Qué herramienta elegir de Lidl según el tipo de trabajo en casa y en el jardín

No es necesario tener un gran terreno para sacar partido a esta colección. Para quienes cuentan con jardín de tamaño medio o pequeñas parcelas, la pala de punta es la opción más versátil: permite abrir hoyos profundos, mover grandes cantidades de tierra y afrontar la mayoría de tareas generales de jardinería.

La horca de cavar está orientada a suelos que necesitan aireación sin dañar las raíces de arbustos o árboles, algo habitual en jardines consolidados. Es una aliada útil cuando se quiere mejorar el drenaje o preparar bancales de cultivo sin destrozar la estructura del terreno.

Quienes trabajan con terrenos especialmente compactos, o planean movimientos de tierra más intensivos, encontrarán en la pala Holsteiner la herramienta más adecuada. La longitud extra del mango permite hacer palanca con menor esfuerzo, lo que facilita nivelar zonas amplias, acondicionar caminos o preparar nuevas áreas de plantación.

Para terrazas, patios, huertos urbanos y jardineras grandes, la pala de hoja pequeña resulta más manejable. Su hoja estrecha permite trabajar entre plantas sin dañarlas, retirar sustrato con precisión y realizar trasplantes en espacios reducidos, algo muy valorado por quienes solo disponen de balcones o zonas de cultivo limitadas.

La llegada de estas herramientas coincide con el momento en que muchos aficionados revisan su equipo antes de plantar, podar o renovar el césped (puedes acceder a la web de Lidl para comprarlo). Parkside lleva años reforzando su catálogo de jardinería con productos robustos y asequibles, desde maquinaria eléctrica hasta herramientas manuales, y Lidl aprovecha finales de febrero para concentrar parte de estas ofertas en sus lineales.

Quien necesite renovar pala u horca y no quiera hacer un gran desembolso tiene hoy una oportunidad interesante: por 16,99 euros, puede hacerse con una herramienta de acero inoxidable y mango de haya pensada para varias temporadas, siempre que se limpie y se guarde en seco tras su uso. Lo previsible es que, como ha ocurrido en otras campañas de Parkside, las unidades se agoten con rapidez en muchas tiendas.