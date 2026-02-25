Adiós definitivo a los cines más reconocibles de la ciudad del Santo Reino tras 25 años de historia

Los Multicines La Loma, ubicados en el centro comercial del mismo nombre en Jaén, han cerrado definitivamente, poniendo fin a 25 años de historia. El complejo, con siete salas, se despide tras consolidarse como uno de los principales espacios culturales de la ciudad. Durante un cuarto de siglo, el cine de La Loma ha sido punto de encuentro para miles de jiennenses, combinando grandes estrenos con una programación muy vinculada al cine español y a propuestas de autor que no siempre encontraban hueco en otros circuitos comerciales.

Un cuarto de siglo como referencia cinematográfica en Jaén

Desde su apertura, Multicines La Loma se convirtió en una referencia para los aficionados al séptimo arte de la capital. Sus siete salas permitían mantener una cartelera variada, en la que convivían los grandes estrenos nacionales e internacionales con títulos menos masivos.

Más allá de la taquilla, el complejo funcionó como lugar de reunión habitual para familias, jóvenes y cinéfilos, integrado en la rutina diaria del centro comercial. Para muchos, la visita a La Loma era sinónimo de tarde de cine, compras y ocio compartido. Con el cierre, desaparece uno de los pocos espacios estables de exhibición que durante años han vertebrado la oferta cinematográfica de la ciudad.

Apuesta por el cine español y las propuestas de autor

Uno de los rasgos distintivos de estos cines ha sido su apuesta continuada por el cine español y por películas de autor. En sus pantallas se han estrenado títulos que, en muchas ocasiones, no llegaban a otros circuitos o lo hacían con menos presencia.

Gracias a esta línea de programación, el público de Jaén ha podido acceder a producciones que suelen tener una distribución más limitada: cine independiente, óperas primas o películas premiadas en festivales, que encontraban en La Loma un espacio donde ser vistas y comentadas. Este enfoque ha permitido diversificar la oferta cultural, ampliando las opciones más allá del cine puramente comercial y acercando a los espectadores a nuevas miradas, formatos y estilos narrativos.

Encuentros con directores y muestras de cine español

Multicines La Loma también ha sido escenario de iniciativas impulsadas por la Diputación de Jaén, como los “Encuentros con el cine español” o la “Muestra de cine español inédito en Jaén”. Estos ciclos han acercado al público a directores, actores y equipos técnicos, generando un diálogo directo tras las proyecciones.

Las sesiones se celebraban a precios populares y solían incluir coloquios al finalizar la película, en los que los asistentes podían preguntar por el proceso creativo, las dificultades de producción o el mensaje de la obra. Estas actividades han contribuido a consolidar una comunidad cinéfila en la ciudad, acostumbrada no solo a ver cine, sino también a debatirlo y disfrutarlo como un acto cultural compartido.

Una pérdida para la vida cultural de Jaén

El cierre de los cines de La Loma supone un golpe para la vida cultural de Jaén. Se pierde un espacio que durante 25 años ha ofrecido estrenos, cine en versión original, eventos especiales y un lugar donde vivir el cine en pantalla grande.

Más allá de la nostalgia, el adiós de este complejo abre interrogantes sobre el futuro de la exhibición cinematográfica en la ciudad y sobre qué espacios asumirán ahora ese papel de punto de encuentro cultural.

A falta de conocer nuevos proyectos para el local o posibles alternativas, los aficionados al cine deberán estar atentos a la programación del resto de salas y a la agenda cultural de las instituciones para seguir disfrutando de actividades relacionadas con el cine en Jaén.