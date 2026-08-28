El Gobierno ofrece 1.000 euros al mes a universitarios por hacer prácticas en municipios rurales

Campus Rural 2026 cuenta con 850 plazas repartidas entre 45 universidades públicas. Las estancias duran entre dos y cinco meses y la selección depende de cada universidad.

El programa Campus Rural 2026 permite a estudiantes universitarios realizar prácticas remuneradas en municipios rurales de toda España. La quinta edición contempla 850 plazas en 45 universidades públicas y una aportación de 1.000 euros brutos mensuales por estudiante. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) también financia el coste correspondiente a la Seguridad Social. La edición está actualmente en marcha y no existe un único plazo nacional de solicitud para todo el alumnado.

Campus Rural 2026 financia 850 plazas con 1.000 euros mensuales

Las prácticas pueden durar entre dos y cinco meses y desarrollarse en ayuntamientos, mancomunidades, organismos públicos, empresas, asociaciones, cámaras de comercio o fundaciones. Las entidades deben desarrollar su actividad en zonas rurales incluidas en el ámbito del programa. La aportación económica alcanza los 1.000 euros brutos por cada mes realizado de prácticas, además de la cotización correspondiente.

Campus Rural nació para conectar la formación universitaria con las oportunidades existentes en territorios afectados por la despoblación. Desde 2022, el programa ha permitido realizar prácticas a 2.202 universitarios. La edición anterior llegó a 657 estudiantes y a 402 municipios de España. Los alumnos interesados en ganar experiencia profesional también pueden consultar otras alternativas, como las prácticas remuneradas de la Unión Europea.

Qué estudiantes pueden participar en las prácticas de Campus Rural

El MITECO señala que el programa está dirigido a estudiantes de cualquier grado o máster oficial de las universidades públicas participantes. Además, deben cumplir las condiciones fijadas para las prácticas académicas externas y los requisitos concretos establecidos por su universidad. Estas prácticas se encuadran en la regulación del Real Decreto 592/2014, que establece el marco general de las prácticas académicas externas universitarias.

Cada universidad dispone de autonomía para seleccionar a sus participantes. Entre los elementos que pueden valorarse figuran la nota media, los créditos superados y la adecuación de la titulación al puesto ofertado. También puede tenerse en cuenta que la práctica se realice en otra provincia o la participación en actividades que mejoren la empleabilidad. Los alumnos no seleccionados pueden incorporarse a una lista de reserva. Estas ayudas son independientes de otros apoyos al estudio, como las becas MEC 2026-2027.

Los municipios de menos de 5.000 habitantes concentran las plazas

Las prácticas se dirigen principalmente a municipios españoles de menos de 5.000 habitantes, considerados entre los territorios más afectados por la despoblación. CRUE precisa que este es el criterio general, aunque no tiene que ser el único ni resultar necesariamente excluyente. El programa dispone de un geoportal donde pueden consultarse los municipios potencialmente incluidos.

La entidad que recibe al estudiante debe haber solicitado su participación y ser aceptada como colaboradora. Además, el alumnado debe manifestar su disposición a residir en el lugar donde desarrolla las prácticas. La universidad puede admitir excepciones cuando existan circunstancias objetivas que las justifiquen. El MITECO valora también que las entidades faciliten alguna solución de alojamiento durante la estancia.

Cómo solicitar Campus Rural y qué ocurre con los plazos de 2026

Los estudiantes no presentan una solicitud única ante el MITECO. Cada universidad participante publica y gestiona su convocatoria, establece sus fechas y selecciona a los beneficiarios. El Ministerio mantiene un listado de las 45 universidades participantes en 2026 y sus contactos. Ruralink permite además consultar oportunidades y trasladar el interés del estudiante a su universidad.

A 14 de agosto de 2026, varios procesos universitarios consultados ya han terminado. La Universidad de Alcalá cerró las solicitudes el 7 de abril y la Universidad de Granada, el 4 de mayo. La Universidad de La Rioja mantuvo su plazo hasta el 30 de junio. La Autónoma de Madrid publicó su resolución definitiva el 21 de julio. Por ello, no sería correcto afirmar que existe ahora un plazo nacional abierto para las 850 plazas. Quienes estén interesados deben comprobar su universidad por posibles listas de reserva, reasignaciones o próximas ediciones.