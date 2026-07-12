María deja su trabajo estable y compra una casa en Asturias por 6.000 euros para vivir en el bosque

La joven youtuber María García contó en ‘Herrera en COPE’ cómo abandonó su trabajo estable para empezar una vida autosuficiente en plena naturaleza. La vivienda no tenía luz, agua ni baño, pero se asentaba sobre un terreno de 3.000 metros cuadrados.

María García, una joven youtuber de 26 años, decidió dejar atrás su vida cerca de Oviedo para instalarse en una casa abandonada en un bosque de Asturias. Lo hizo después de comprar una vivienda por 6.000 euros, sin servicios básicos y con mucho trabajo por delante, pero con la intención de construir una vida más tranquila, autosuficiente y alejada del ritmo de la ciudad.

La joven relató su experiencia en el programa ‘Herrera en COPE’, donde explicó cómo la cuarentena por la COVID le hizo replantearse su futuro. Hasta entonces trabajaba como vendedora para grandes marcas, tenía contrato indefinido y unas condiciones laborales que consideraba buenas. Sin embargo, aquel parón le permitió pensar si realmente quería seguir ese camino.

Una casa en Asturias por 6.000 euros sin luz ni agua

El cambio empezó durante un paseo por el monte. María encontró una pequeña casa cubierta por la maleza y sintió una conexión inmediata con aquel lugar. “Yo siempre digo que a mí la casa realmente me encontró, más que yo encontrarla a ella”, explicó durante la entrevista.

La propiedad le costó 6.000 euros. Se trata de una construcción tradicional asturiana, con cuadra en la parte baja y vivienda en la planta superior. Está ubicada en un terreno de 3.000 metros cuadrados en pendiente, por lo que también ha tenido que trabajar el suelo para crear terrazas y hacerlo más aprovechable.

Cuando llegó, la vivienda no tenía luz, agua ni baño. María reconoció que no sabía nada de fontanería, electricidad, construcción ni agricultura. Tampoco tenía conocimientos sobre plantas. Aun así, decidió aprender desde cero para poder reformar la casa y adaptarla a sus necesidades.

Dejó su trabajo estable para vivir de forma autosuficiente en plena naturaleza

La joven asegura que su nueva vida le ha cambiado la forma de entender el dinero y el tiempo. Ahora se considera “rica en tiempo”, porque trabaja para sí misma y dedica sus días a mejorar su hogar, cuidar el huerto y sostener un estilo de vida mucho más sencillo.

Sus ingresos proceden de la artesanía de macramé y de su canal de YouTube, ‘El campo y la María’, donde comparte su día a día. Sus gastos son reducidos, ya que no paga facturas y obtiene parte de su alimentación del huerto. Compra solo aquello que no puede producir, como arroz u otros alimentos básicos.

Con el paso del tiempo ha logrado incorporar algunas comodidades. Una de las más recientes ha sido la instalación de placas solares. También ha estrenado un congelador, algo que celebró preparando helados caseros con frambuesas cultivadas por ella misma.

La soledad, los miedos y una nueva manera de entender la vida rural

Vivir sola en un bosque también le ha obligado a enfrentarse a la soledad y a sus propios miedos. María explicó que a veces tiene que obligarse a salir, porque siente que en su casa lo tiene todo. Aun así, recibe visitas de familiares y amigos, muchos de ellos atraídos por la vida que muestra en redes sociales.

La joven también habló de experiencias que considera paranormales, como un golpeteo melódico en el cabecero de su cama. Lejos de vivirlo con temor, lo afronta con humor y lo asocia a su tío Carlos, ya fallecido.

Para María, lo más valioso de esta etapa es vivir rodeada de naturaleza. Asegura que se siente afortunada por poder observar cada día la vida que la rodea y por haber encontrado un lugar donde sentirse parte del entorno.