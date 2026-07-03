Viajar en tren de Madrid a Barcelona en apenas 75 minutos: la tecnología ferroviaria de Japón permite imaginarlo

El Maglev japonés de levitación magnética ha logrado una velocidad récord que vuelve a poner el foco en el futuro de la alta velocidad. Su aplicación teórica en España reduciría de forma drástica el viaje entre Madrid y Barcelona.

El tren bala japonés vuelve a situarse en el centro del debate ferroviario mundial. El prototipo L0 Series del SCMaglev alcanzó los 603 km/h en la línea de pruebas de Yamanashi, una marca reconocida como récord mundial para un tren de levitación magnética. En servicio comercial, JR Central plantea velocidades de hasta 500 km/h, una cifra que permitiría imaginar trayectos nacionales mucho más cortos que los actuales.

Cómo funciona el tren Maglev japonés que flota sobre las vías

La gran diferencia del Maglev japonés está en que no circula como un tren convencional. Cuando gana velocidad, el sistema de imanes superconductores y bobinas instaladas en la infraestructura permite que el convoy se eleve unos 10 centímetros sobre la guía, reduciendo el contacto físico y evitando el deslizamiento entre rueda y raíl. Otro de los trenes de alta tecnología es el nuevo submarino de China, con una velocidad de 250 km por hora.

JR Central explica que la propulsión también se realiza mediante fuerzas magnéticas. Las bobinas de la vía atraen y repelen los imanes del tren, lo que permite acelerar, frenar y mantener el convoy centrado dentro del trazado. Esa tecnología es la base del futuro Chuo Shinkansen, la nueva línea de alta velocidad que Japón construye entre Tokio, Nagoya y Osaka.

Madrid y Barcelona podrían quedar cerca de 75 minutos con una línea Maglev

La comparación con España resulta inevitable. La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona mide 667 kilómetros y une ambas ciudades en unas dos horas y media, según Adif Alta Velocidad. Con una infraestructura Maglev diseñada para circular en torno a 500 km/h, el trayecto podría situarse en una horquilla próxima a los 75 u 80 minutos, siempre dependiendo del trazado, paradas y aceleraciones reales.

No se trata de un proyecto previsto para España, sino de una estimación técnica a partir de las velocidades comerciales que maneja Japón. La diferencia con el AVE actual sería muy relevante, ya que el viaje quedaría cerca de la mitad del tiempo que hoy emplean los servicios más rápidos del corredor.

Por qué España no puede copiar ahora el proyecto ferroviario japonés

El principal obstáculo no está en la velocidad, sino en la infraestructura. Las vías actuales del AVE no sirven para un Maglev, por lo que habría que construir una plataforma nueva, con estaciones, sistemas eléctricos, guiado magnético y trazados adaptados a velocidades muy superiores.

Además, el coste del Chuo Shinkansen se ha disparado. JR Central elevó en 2025 la previsión del tramo Shinagawa-Nagoya hasta 11 billones de yenes, tras haber situado antes el presupuesto en 7,04 billones. La compañía también señala que 2035 figura solo como una fecha usada para cálculos financieros, no como una previsión oficial de apertura.

Por eso, el tren japonés funciona hoy como escaparate tecnológico más que como modelo fácil de trasladar a Europa. Su récord de 603 km/h demuestra hasta dónde puede llegar la levitación magnética, pero también deja claro que el salto exige inversiones enormes y una red construida desde cero.