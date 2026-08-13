Solo los ciudadanos africanos de Mauricio y Seychelles pueden viajar a España sin visado pero deben cumplir estos requisitos

Los ciudadanos de Mauricio y Seychelles pueden viajar a España sin solicitar previamente un visado Schengen para estancias de hasta 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días. La exención también permite desplazarse por otros países del espacio Schengen, pero los viajeros deben cumplir los requisitos documentales, económicos y fronterizos exigidos a los nacionales de terceros Estados.

La exención de visado procede de una norma común de la Unión Europea

España no ha aprobado una lista nacional específica para permitir la entrada sin visado a determinados ciudadanos africanos. La clasificación procede del Reglamento europeo sobre visados, que diferencia entre los terceros países cuyos nacionales necesitan visado y aquellos que están exentos para estancias cortas.

Mauricio y Seychelles aparecen en el anexo II de esta normativa europea. Sus ciudadanos pueden entrar sin visado cuando utilicen un pasaporte ordinario y el viaje no supere 90 días dentro de un periodo móvil de 180 días. La regla se aplica en España y en el resto de Estados que participan en la política común de visados Schengen.

La información de referencia señalaba que ambos eran los dos países africanos incluidos en el régimen general de exención y advertía de que viajar sin visado no equivale a tener garantizada la entrada.

El límite de 90 días no se calcula por cada país visitado. Se suman todas las jornadas que el viajero haya permanecido en los territorios Schengen durante los 180 días anteriores. Una persona que haya pasado 60 días en Francia, por ejemplo, solo dispondrá de otros 30 días para permanecer en España dentro del mismo periodo.

Viajar sin visado no garantiza la entrada en España

La exención permite presentarse en la frontera sin haber obtenido previamente un visado de corta duración. No obstante, la Policía puede denegar la entrada cuando el viajero no cumpla las condiciones establecidas o no consiga justificar correctamente el motivo y las circunstancias de su estancia.

Uno de los puntos más importantes es disponer de un pasaporte válido. El documento debe haber sido expedido dentro de los diez años anteriores y mantener, con carácter general, una validez mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen. Esta condición se explica también en la información sobre la vigencia exigida al pasaporte.

Los agentes fronterizos también pueden solicitar una reserva de hotel, una carta de invitación, el billete de regreso o continuación del viaje y documentos que acrediten el motivo de la visita. Además, el viajero debe demostrar que dispone de medios económicos suficientes para mantenerse durante toda la estancia.

La ausencia de alguno de estos documentos puede provocar una denegación de entrada, aunque la nacionalidad esté exenta de visado. La decisión se adopta en el puesto fronterizo tras analizar las circunstancias concretas de cada persona.

La estancia sin visado no permite trabajar ni residir en España

La exención está pensada para viajes cortos por turismo, visitas familiares, reuniones empresariales u otras actividades que no impliquen establecer la residencia habitual. Tampoco permite desarrollar automáticamente un trabajo remunerado en España.

Quien pretenda trabajar, estudiar durante un periodo prolongado o vivir en el país debe tramitar el visado o la autorización correspondiente. Las condiciones son diferentes para quienes desean trasladarse sin realizar una actividad laboral, como ocurre con la visa no lucrativa española.

Permanecer más de 90 días sin autorización puede situar al extranjero en una situación administrativa irregular. También puede dificultar futuros viajes, generar sanciones o provocar una prohibición temporal de entrada, según las circunstancias.

El viajero debe comprobar antes de desplazarse qué permiso necesita para la actividad que quiere realizar. Una visita de negocios de corta duración no tiene los mismos efectos que incorporarse a una empresa española o prestar servicios profesionales de forma habitual.

El sistema EES ya registra las entradas y salidas de forma digital

Los ciudadanos de Mauricio y Seychelles también quedan sujetos al Sistema de Entradas y Salidas de la Unión Europea, conocido como EES. Este mecanismo comenzó a implantarse progresivamente el 12 de octubre de 2025 y está plenamente operativo desde el 10 de abril de 2026 en los pasos fronterizos exteriores de los países participantes.

El EES registra electrónicamente los datos del pasaporte, la fecha y el lugar de entrada o salida, la imagen facial y las huellas dactilares. El sistema sustituye el sellado manual de los pasaportes en la mayoría de las fronteras y permite calcular cuánto tiempo puede permanecer legalmente cada viajero en el territorio europeo.

Este registro afecta tanto a quienes necesitan un visado de corta duración como a los viajeros que están exentos. La primera vez que una persona cruza una frontera donde funciona el sistema puede necesitar facilitar sus datos biométricos. En desplazamientos posteriores, las autoridades pueden comprobar la información almacenada.

ETIAS es un procedimiento distinto. Esta autorización previa estará dirigida a viajeros que actualmente no necesitan visado, pero todavía no está en funcionamiento ni admite solicitudes. La Unión Europea prevé ponerla en marcha durante el último trimestre de 2026 y anunciará la fecha concreta con antelación.

Hasta que ETIAS comience a operar, los ciudadanos exentos no deben tramitar ni pagar ninguna autorización de este tipo. La Unión Europea advierte de que no se está recogiendo ninguna solicitud oficial en este momento.