Hundieron dos millones de neumáticos para crear vida marina y ahora cuesta 137 millones retirarlos

El estado contabiliza 535.676 unidades retiradas de la zona autorizada. El estudio de 2024 aún estimaba 521.000 neumáticos visibles, sin incluir los enterrados.

Florida calcula que retirar los neumáticos visibles y restaurar el coral del Osborne Tire Reef costará unos 137 millones de dólares. El plan contempla 14 ejercicios fiscales desde julio de 2024, por lo que podría prolongarse hasta 2038. La actualización oficial de enero de 2026 contabiliza 535.676 unidades retiradas de la zona autorizada hasta el 31 de diciembre de 2025. Los primeros depósitos documentados se realizaron en abril de 1972, hace 54 años.

El proyecto pretendía convertir neumáticos usados en un arrecife artificial

La iniciativa fue impulsada por Broward Artificial Reef Inc. frente al condado de Broward, cerca de Fort Lauderdale. Los permisos fueron concedidos por el estado de Florida y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. La documentación conservada recoge 50.000 neumáticos depositados en abril de 1972 y otros 190.000 en noviembre de 1973. Como los registros posteriores están incompletos, el Departamento de Protección Ambiental de Florida calcula que originalmente se arrojaron entre uno y dos millones.

Los neumáticos fueron agrupados mediante bandas de plástico y cierres metálicos. El agua salada terminó corroyendo las piezas de acero, mientras que el movimiento del mar desgastó y rompió las sujeciones. Las tormentas y las corrientes dispersaron las ruedas hacia arrecifes naturales cercanos, donde golpearon corales y alteraron el hábitat. El caso se suma a otros problemas relacionados con los residuos tóxicos marinos, que amenazan a especies dependientes del océano.

Los 521.000 neumáticos visibles corresponden al estudio de 2024

El plan de restauración publicado en julio de 2024 estimó que todavía había 521.000 neumáticos visibles y no enterrados en los cuatro complejos estudiados. Cerca de 429.000 estaban depositados sobre fondos arenosos y hasta 92.000 entraban en contacto con estructuras arrecifales. La cifra no incluía las unidades completamente sepultadas ni aquellas situadas fuera de la zona cartografiada.

La actualización publicada el 23 de enero de 2026 eleva a 535.676 el número acumulado de neumáticos retirados de la zona autorizada hasta el cierre de 2025. Durante 2024 fueron extraídas 27.510 unidades y en 2025 salieron otras 25.562. Las proyecciones oficiales contemplan alcanzar 945.804 retiradas en 2033 dentro de ese perímetro. La diferencia matemática respecto al acumulado actual es de 410.128 neumáticos, aunque no representa un nuevo recuento completo del fondo marino.

La retirada requiere sonar, buceadores y reubicación de corales

La tecnología documentada por el Departamento de Protección Ambiental de Florida incluye sonar, sistemas de información geográfica y comprobaciones submarinas. Después intervienen buceadores comerciales, que agrupan las ruedas, fijan bolsas elevadoras y las transportan hasta embarcaciones equipadas con grúas o cabrestantes. En operaciones anteriores se llegaron a trasladar unas 300 unidades por viaje.

Los neumáticos son descargados en Port Everglades y trasladados posteriormente a instalaciones de procesamiento o reciclaje. Las misiones desarrolladas por unidades militares retiraron más de 72.000 ruedas. El plan oficial no identifica los drones submarinos como el sistema principal de extracción, aunque sí recoge trabajos de cartografía y reconocimiento para localizar las acumulaciones y ordenar las zonas de intervención.

Cada neumático que toca el arrecife debe ser revisado antes de moverlo. Cuando alberga coral vivo, los equipos deben extraer la colonia y trasladarla a un lugar adecuado. Esta operación ralentiza los trabajos y eleva el coste, pero evita que la limpieza cause nuevos daños. Florida reconoce que algunas ruedas podrían permanecer en el fondo cuando retirarlas resulte más perjudicial que dejarlas donde están.

El problema afecta a un ecosistema sometido también a otras presiones. Las grandes acumulaciones de sargazo, por ejemplo, pueden reducir el oxígeno, alterar las zonas costeras y dañar arrecifes de coral. En Osborne, sin embargo, el daño procede principalmente del movimiento físico de los neumáticos contra las formaciones naturales.

El calendario de restauración podría prolongarse hasta 2038

Florida calcula que la retirada completa y la restauración podrían extenderse durante 14 ejercicios fiscales desde el 1 de julio de 2024. El calendario llevaría los trabajos hasta el ejercicio 2037-2038, siempre que exista financiación suficiente y puedan mantenerse los contratos. El gasto total estimado asciende a unos 137 millones de dólares.

De esa cantidad, aproximadamente 78 millones se destinarían a retirar neumáticos situados sobre fondos arenosos, 19 millones a trabajar en zonas de arrecife y 40 millones a la restauración biológica. El desembolso anual previsto se situaría entre seis y 13 millones de dólares. Además, Florida formalizó en septiembre de 2025 un contrato para retirar neumáticos sumergidos que dañan directamente el arrecife, con vigencia inicial hasta septiembre de 2032.

El Osborne Tire Reef muestra cómo una intervención presentada inicialmente como reciclaje puede generar una obligación ambiental y económica durante varias generaciones. También obliga a diferenciar entre el número retirado, la estimación de unidades visibles y la proyección futura de limpieza. El proyecto oficial del arrecife Osborne reúne los informes, estudios y documentos históricos de la operación.

El plan de restauración de 2024 detalla el presupuesto, los métodos y el calendario previsto, mientras que la actualización de enero de 2026 recoge las últimas cifras oficiales disponibles.