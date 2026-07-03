El Parque de Atracciones de Madrid se prepara para el mayor cambio de su historia tras casi 60 años

El Ayuntamiento de Madrid publicará en las próximas semanas los pliegos de la nueva concesión. La oferta ganadora tendrá que apostar por nuevas atracciones, accesibilidad, ahorro energético y la conservación del histórico Tiovivo de 1927.

El Ayuntamiento de Madrid prepara una nueva etapa para el Parque de Atracciones, uno de los grandes espacios de ocio de la capital. Después de 59 años con una concesión que arranca en los pliegos de 1967 y que ha estado ligada a Parques Reunidos, el Consistorio sacará a concurso público la gestión del recinto en las próximas semanas.

La nueva licitación buscará modernizar las instalaciones y reforzar el papel del parque como atractivo turístico y familiar en la ciudad. El anuncio forma parte de las medidas previstas por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad celebrado este martes 30 de junio.

La licitación del Parque de Atracciones de Madrid priorizará nuevas inversiones

Las bases del concurso darán prioridad a las ofertas que incluyan inversiones obligatorias para renovar el recinto. La mayor parte del esfuerzo económico deberá dirigirse a reformas de las instalaciones existentes o a la creación de nuevas atracciones, con el fin de hacer el parque más competitivo frente a otros espacios de ocio.

El Parque de Atracciones de Madrid recibe alrededor de un millón de visitantes al año. Su público es mayoritariamente local, con fuerte presencia de familias con niños de entre 6 y 12 años y jóvenes de entre 14 y 18 años. Actualmente cuenta con más de 30 atracciones, según la información turística municipal.

La concesión actual expira definitivamente el 27 de septiembre de 2027, después de que en 2023 se aprobara una ampliación vinculada al restablecimiento económico por los perjuicios causados durante la pandemia.

El histórico Tiovivo de 1927 tendrá protección especial en la concesión

Uno de los elementos más relevantes de los nuevos pliegos será la protección del Tiovivo del Parque de Atracciones. Esta pieza fue construida en Francia en 1927 y adquirida por el parque en 1968 a un feriante español. Está realizada a mano por artesanos de la madera y conserva rasgos propios del art déco y del estilo modernista.

El futuro adjudicatario deberá garantizar su conservación, mantenimiento y consolidación. Además, si fuera necesario, tendrá que asumir las obras de restauración que demande esta atracción histórica, que permanece bajo una pérgola de madera para protegerla de las inclemencias meteorológicas.

Las reformas deberán mejorar accesibilidad, ahorro energético y zonas verdes

El Ayuntamiento también exigirá que las nuevas inversiones incluyan mejoras en accesibilidad para que el parque y sus atracciones tengan un carácter más inclusivo. Otra parte de las actuaciones deberá destinarse al ahorro energético, una línea que quedará recogida en las condiciones de la futura concesión.

Los pliegos dejarán claro que cualquier inversión o gasto dentro del recinto será asumido por el concesionario o por terceros, sin coste para el Ayuntamiento. También se fijará que las obras autorizadas no podrán reducir la superficie actual destinada a zonas verdes y espacios libres ajardinados.

Desde su apertura, el parque ha vivido cinco grandes reformas. Entre sus renovaciones más destacadas figuran la ampliación de los años 70, la creación de zonas temáticas en 1998, las montañas rusas Abismo y Tarántula en 2005 y 2006, y la zona infantil Nickelodeon, desarrollada en dos fases entre 2014 y 2018.