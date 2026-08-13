De buscar trabajo en el periódico a ganar el Mundial con España, la historia de Luis de la Fuente

El seleccionador contó cómo una rutina diaria leyendo el periódico le llevó a encontrar en 2013 la oferta que abrió su camino en la RFEF.

El 19 de julio de 2026, Luis de la Fuente dirigió a España en la final que terminó con el segundo título mundial de la selección, un triunfo por 1-0 ante Argentina en Nueva Jersey. Aquella victoria dio una dimensión distinta a una confesión incluida en su autobiografía: años antes de levantar la Copa, el técnico había pasado varios meses sin equipo y sin ingresos, preocupado por mantener a su familia y por no abandonar el fútbol.

El episodio aparece en La vida se entrena cada día, el libro presentado por la RFEF el 6 de mayo y publicado por Ediciones B al día siguiente. La obra repasa su trayectoria, su manera de dirigir y los momentos de incertidumbre anteriores a los títulos conseguidos con España.

El anuncio que encontró durante un desayuno en Getxo

De la Fuente recuerda que aquella etapa de desempleo transcurrió mientras vivía en Getxo. Cada mañana repetía la misma rutina: se duchaba, compraba el periódico y se sentaba a leerlo en un bar mientras desayunaba. No era únicamente una costumbre. Revisaba la prensa deportiva con la esperanza de localizar una vacante que le permitiera regresar a los banquillos.

«Tenía mujer e hijos, necesitaba tener ingresos, pero a la vez necesitaba volver al fútbol», explicó en el pasaje autobiográfico reproducido por La Vanguardia. El dilema reunía dos urgencias: encontrar una fuente de ingresos y conservar el vínculo con la profesión a la que había dedicado su vida.

La oportunidad apareció precisamente en uno de aquellos periódicos. La Federación buscaba un entrenador para sus categorías inferiores y Luis de la Fuente decidió presentar su candidatura. En mayo de 2013 ya estaba al frente de la selección sub-19, como recoge el archivo de la propia RFEF. Su entrada no llegó después de un gran fichaje ni de una llamada asegurada, sino tras responder a una oferta que podía haber pasado inadvertida.

Su historia también refleja una realidad reconocible para quienes afrontan una búsqueda de empleo con una trayectoria interrumpida: la experiencia previa sigue contando, pero adaptarse a una nueva oportunidad y explicar cómo se han superado los obstáculos puede resultar decisivo ante un proceso de selección.

Una carrera construida desde las categorías inferiores

El anuncio abrió una etapa de trece años dentro de la Federación. De la Fuente ganó el Europeo sub-19 en 2015, el Europeo sub-21 en 2019 y la plata olímpica en Tokio, antes de asumir la selección absoluta en 2023. Después llegaron la Nations League de 2023, la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026.

Esa secuencia permite entender por qué el seleccionador concede tanta importancia al proceso. Su ascenso no se produjo de una vez ni estuvo libre de periodos sin trabajo. Pasó por distintos niveles de la estructura federativa, conoció a varias generaciones de futbolistas y acumuló responsabilidades antes de ocupar el banquillo principal.

La autobiografía, de 228 páginas según la RFEF, fue elaborada con la colaboración del periodista y escritor Eduardo Verdú. El libro aborda la responsabilidad de liderar, la confianza en los jóvenes, la gestión de la presión y la idea de que ningún jugador puede situarse por encima del grupo.

Al haberse publicado el 7 de mayo, sus reflexiones quedaron escritas antes de que España disputara la final del 19 de julio. El desenlace posterior convirtió el relato en una cronología especialmente llamativa: el entrenador que buscaba trabajo leyendo anuncios terminó dirigiendo a la selección que derrotó a Argentina y conquistó la segunda estrella de su historia.

La decisión de dejar de vivir pendiente de las críticas

La etapa de desempleo no es el único momento de vulnerabilidad que De la Fuente ha contado. También ha explicado cómo decidió apartarse del ruido exterior y de la exposición constante para proteger su trabajo y tomar decisiones con mayor independencia. En mayo participó en una conversación de La Plaza del Pueblo, grabada en Las Rozas, en la que mostró una faceta más personal.

«Hace ya mucho tiempo dejé de vivir pendiente de las críticas», afirmó al explicar ese cambio. Según su relato, distanciarse de la opinión permanente le permitió decidir con mayor libertad y evitar que los elementos externos condicionaran su criterio profesional.

Esa manera de afrontar la presión coincide con el mensaje central del libro: el resultado llega después de una sucesión de decisiones, hábitos y responsabilidades. De la Fuente no presenta su carrera como una línea ascendente. Incluye el paro, la falta de ingresos, las dudas y la necesidad de empezar de nuevo dentro de una estructura en la que todavía debía demostrar su capacidad.

Trece años después de encontrar aquel anuncio, Luis de la Fuente levantó la Copa del Mundo con España. El título no borra los meses de incertidumbre que había vivido; los convierte en una parte esencial de la historia que ahora cuenta. La secuencia comienza con una familia que mantener y un periódico sobre la mesa, continúa en las categorías inferiores y termina, por ahora, en el mayor éxito del fútbol español desde 2010.