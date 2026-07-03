Colgar la bandera de España en el balcón puede costar una multa de 3.000 euros

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe exhibir una bandera en una vivienda, pero sí permite actuar si afecta a la fachada, causa daños o incumple normas internas de la comunidad. La sanción no es automática: el conflicto puede acabar en retirada, reparación de desperfectos y pago de costas si hay resolución favorable a la comunidad.

Colgar la bandera de España en el balcón durante un Mundial, la Eurocopa o en fechas señaladas es una imagen habitual en muchos edificios. Aun así, no todo lo que se coloca hacia el exterior de una vivienda queda fuera del control de la comunidad de propietarios. El artículo 396 del Código Civil incluye entre los elementos comunes las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluida su imagen o configuración.

Cuándo puede actuar la comunidad de vecinos por una bandera en el balcón

La Ley de Propiedad Horizontal permite al propietario hacer cambios dentro de su piso o local siempre que no altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración exterior ni perjudique los derechos de otro vecino. También establece que en el resto del inmueble no puede realizar alteraciones sin autorización.

Esto significa que una bandera colocada de forma temporal y sin causar molestias no suele generar consecuencias. El problema aparece cuando se fija con agujeros en la fachada, se instala con elementos rígidos, invade espacio de otros vecinos o queda mal sujeta y puede caer a la vía pública.

También puede haber conflicto si la bandera produce ruidos continuados por el viento, si tiene un tamaño desproporcionado o si los estatutos de la comunidad prohíben expresamente colocar elementos visibles en balcones y ventanas.

La norma no castiga el contenido de la bandera, sino los efectos que pueda provocar sobre el edificio, la seguridad o la convivencia.

La comunidad no puede imponer multas, pero sí acudir a los tribunales

Una comunidad de vecinos no puede decidir por sí sola una multa económica contra un propietario por colgar una bandera. Desde el Consejo General de Administradores de Fincas se ha explicado que la Ley de Propiedad Horizontal no prevé sanciones de este tipo y que una comunidad no tiene capacidad sancionadora directa frente a un vecino.

Lo que sí puede hacer la comunidad es requerir al propietario para que retire el elemento si considera que incumple los estatutos, altera la estética común o genera daños. Si el vecino no atiende esa petición, el asunto puede llevarse a una junta de propietarios y, después, a la vía judicial.

Si el juez da la razón a la comunidad, el propietario puede verse obligado a retirar la bandera, reparar los desperfectos causados y asumir los gastos derivados del procedimiento. Ahí es donde el coste puede acercarse a los 3.000 euros, no como multa automática por exhibir la bandera, sino por costas, daños o gastos judiciales.

Los edificios protegidos y las ordenanzas municipales pueden cambiar el resultado

La situación cambia en edificios protegidos, cascos históricos o zonas sometidas a normas municipales de estética urbana. En estos casos, la administración pública sí puede intervenir si entiende que se ha alterado un elemento visible desde la calle o se ha incumplido una ordenanza local.

La Ley de Patrimonio Histórico Español contempla sanciones para intervenciones no autorizadas en bienes protegidos, con cuantías que pueden ser elevadas si existe afección patrimonial. Además, las ordenanzas municipales pueden regular la colocación de objetos en balcones o fachadas cuando generen riesgo, suciedad o alteren la imagen urbana, aunque no sancionen la bandera por su contenido.

Por tanto, colgar una bandera de España en el balcón no está prohibido de forma general. Mientras sea temporal, segura, no dañe elementos comunes y no vulnere normas internas o municipales, suele considerarse una actuación permitida.