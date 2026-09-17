Venus alcanzará su máximo brillo el 18 de septiembre y la Luna se acercará a Saturno días después

La NASA destaca varias citas astronómicas durante septiembre de 2026. Venus será especialmente brillante al atardecer y la Luna de la Cosecha aparecerá cerca de Saturno y Neptuno el día 26.

Septiembre de 2026 ofrece varias oportunidades para mirar al cielo sin necesidad de esperar a un eclipse. La NASA ha publicado su calendario mensual de observación y señala el 18 de septiembre como la fecha en la que Venus alcanzará el máximo brillo de su actual aparición vespertina. Ocho días después, el 26 de septiembre, la Luna aparecerá visualmente cerca de Saturno y Neptuno.

La posibilidad real de observar estos fenómenos dependerá del lugar, la meteorología y la visibilidad del horizonte. La NASA recomienda para Venus una vista despejada hacia el oeste poco después de la puesta de sol.

Venus será el objeto más llamativo del cielo occidental

El 18 de septiembre Venus alcanza su máximo brillo en esta aparición vespertina. Poco después de ponerse el Sol, destacará como un punto muy luminoso a baja altura sobre el horizonte occidental y brillará más que las estrellas visibles de su entorno.

La baja altura obliga a buscar un lugar sin edificios, montañas u otros obstáculos hacia el oeste. La contaminación lumínica resulta menos problemática para Venus que para objetos débiles debido a su gran luminosidad, aunque un horizonte despejado sigue siendo importante.

Entre el 14 y el 20 de septiembre, la Luna servirá además como referencia para localizar Antares y el conocido asterismo de la Tetera en Sagitario. Bajo cielos suficientemente oscuros también puede apreciarse la zona central de la Vía Láctea.

La Luna aparecerá cerca de Saturno y Neptuno el día 26

La segunda cita destacada llegará el 26 de septiembre, cuando la Luna de la Cosecha salga por el este después del atardecer. Saturno aparecerá cerca y podrá verse a simple vista si las condiciones son favorables.

Neptuno completará un amplio triángulo visual, pero no será visible sin ayuda óptica. La NASA sitúa su brillo alrededor de magnitud 8, por lo que serán necesarios prismáticos o telescopio y mejores condiciones de oscuridad.

Que los objetos aparezcan próximos en el cielo no significa que estén físicamente cerca entre sí. Se trata de una alineación aparente desde la perspectiva terrestre.

El equinoccio llegará el 22 de septiembre

El calendario mensual incluye también el equinoccio de septiembre el día 22. Ese momento marca el inicio astronómico del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur.

A partir de esas fechas, las horas de luz continúan reduciéndose en España. El fenómeno no debe confundirse con los encuentros visuales entre planetas y Luna, aunque forma parte del mismo calendario astronómico del mes.

Para observar cualquiera de estas citas desde España es recomendable consultar la previsión meteorológica local y elegir un emplazamiento con horizonte despejado. La NASA proporciona fechas generales, pero la hora exacta y la altura de cada objeto varían con la ubicación geográfica.

La guía está disponible en NASA Science.