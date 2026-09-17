Jesús Vázquez cumple 61 años, no piensa en retirarse y cuenta por qué dejó el alcohol hace un año

El presentador acaba de estrenar El Túnel: avanza y gana en La 1 y asegura que vivir sin alcohol ha sido una de las mejores decisiones de su vida.

Jesús Vázquez ha cumplido 61 años con dos cambios importantes en su vida. En lo profesional, acaba de ponerse al frente de un nuevo concurso en La 1. En lo personal, lleva cerca de un año sin beber alcohol, una decisión que asegura que ha cambiado su manera de afrontar el día a día. El presentador también ha hablado sobre la retirada y, por ahora, no se imagina abandonando completamente la televisión.

Su comentario sobre retirarse se refiere a su carrera profesional y no a una posible solicitud de pensión. No consta que esté planteándose una jubilación ante la Seguridad Social. Para quienes se encuentran realmente cerca de esa etapa, el calendario general cambia y los nacidos entre 1961 y 1965 afrontan nuevos requisitos de jubilación en 2027.

Dejar el alcohol fue uno de los grandes cambios al cumplir 60 años

El presentador reconoce que cumplir 60 años le llevó a revisar algunos hábitos. El tabaco había quedado atrás mucho antes, pero todavía mantenía el consumo de alcohol. Fue entonces cuando decidió probar cómo sería su vida sin beber.

«He dejado el alcohol y ha sido la mejor decisión de mi vida», explica en la entrevista. Vázquez cuenta que llevaba muchos años bebiendo y que llegó un momento en el que empezó a preguntarse qué sentido tenía seguir soportando las resacas o perder días en los que no podía entrenar como quería.

El cambio no lo plantea como una renuncia temporal. Su intención es mantenerlo y disfrutar de esta nueva etapa con lo que describe como sus «cinco sentidos» durante las 24 horas. Incluso resume su experiencia con una frase sencilla: «se vive de maravilla sin beber».

La decisión coincide además con una etapa laboral distinta. A sus 61 años, Vázquez asegura sentirse con ganas de seguir trabajando, viajar y escoger aquellos proyectos que realmente le interesan.

Jesús Vázquez no se plantea retirarse completamente de la televisión

La jubilación también apareció durante la conversación. Después de varias décadas trabajando en televisión, Vázquez reconoce que cuenta con una situación económica que le permitiría afrontar el futuro con tranquilidad.

Sin embargo, eso no significa que quiera dejar de trabajar. «Creo que nunca te retiras del todo», sostiene. Su idea pasa por continuar aceptando propuestas que le resulten atractivas y, quizás dentro de unos años, reducir el ritmo para dedicar más tiempo a viajar con su marido, Roberto Cortés.

La edad, por tanto, no aparece en sus planes como una frontera automática para abandonar su profesión. Es una decisión que también adoptan otros trabajadores que prefieren seguir trabajando después de los 60 mientras mantienen proyectos que les interesan.

En el caso de Vázquez hay además un nuevo programa sobre la mesa.

El Túnel llega a La 1 con 32 concursantes y 150.000 euros en juego

La noche del miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños del presentador, La 1 estrenó El Túnel: avanza y gana. RTVE confirma que el formato comienza con 32 concursantes que compiten mediante preguntas, estrategia y duelos directos para alcanzar un premio de hasta 150.000 euros.

El estreno ya puede verse íntegramente en RTVE Play. En la primera entrega se disputaron ocho duelos y 24 participantes continuaron en competición.

Vázquez reconoce que llevaba tiempo queriendo volver a presentar un concurso y que le gustaría que este formato tuviera continuidad. Así llega a los 61 años: con un nuevo trabajo en televisión, sin prisas por retirarse y después de haber cambiado uno de los hábitos que más condicionaban su vida personal.