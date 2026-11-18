Las solicitudes empiezan el 13 de noviembre. Los oficiales necesitan ESO y la convocatoria también incorpora psicología, logopedia y trabajo social.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga abre hoy viernes 13 de noviembre las solicitudes para 14 empleos de personal laboral fijo. La convocatoria reúne puestos de obras, oficios y servicios sociales, con condiciones académicas diferentes. Los seis puestos de peón de obras no exigen titulación, según sus bases específicas. El anuncio del BOE, publicado el día 12, concede veinte días hábiles para presentar la instancia. La selección se realizará mediante oposición y una plaza de oficial está reservada a personas con discapacidad.

Seis plazas de peón permiten participar sin una titulación académica

El reparto incluye seis peones de obras, tres oficiales de oficios varios, dos trabajadores sociales, un logopeda y dos profesionales de psicología. Una de estas últimas plazas corresponde a servicios sociales y la otra a atención temprana. Los peones pertenecen a agrupaciones profesionales y su anexo no exige título académico. Este acceso tiene requisitos propios, diferentes de las plazas de oficios de Écija, donde la experiencia condiciona determinadas categorías.

Los oficiales necesitan ESO o equivalente. En psicología se solicita la titulación universitaria correspondiente, mientras que logopedia y trabajo social requieren sus respectivos grados o diplomaturas. La plaza de oficial reservada exige acreditar una discapacidad de al menos el 33 %. También se aplican condiciones generales de edad, nacionalidad, capacidad funcional y habilitación. Los aspirantes deben reunir los requisitos al finalizar el plazo y mantenerlos durante la selección. La ausencia de título para peones no elimina estas condiciones generales ni las pruebas.

El examen combina cuestionario y un supuesto adaptado a cada profesión

Las bases de la convocatoria establecen un primer ejercicio tipo test sobre el programa de la categoría. El tribunal concretará el número de preguntas y el tiempo disponible. También decidirá si aplica la penalización prevista para las respuestas incorrectas. Estas condiciones se anunciarán con al menos tres días de antelación. El ejercicio se puntúa sobre diez y exige cinco para aprobar. Las respuestas en blanco no afectan a la nota, conforme a las reglas publicadas.

El segundo ejercicio consiste en resolver un supuesto práctico, elegido entre dos propuestos. Para peones se fija una hora como máximo; para oficiales, noventa minutos. En los puestos A2 se permiten dos horas y media, y en A1, tres horas. También exige cinco puntos sobre diez. Las bases añaden una entrevista voluntaria, no eliminatoria, de hasta diez minutos y dos puntos. Los aspirantes a peón prepararán materias como herramientas, materiales de construcción, pavimentos y trabajos en la vía pública, además del bloque común.

Las tasas van de veinte a cuarenta euros según la plaza

Participar cuesta veinte euros en peones, veinticinco en oficiales, treinta y cinco en los puestos A2 y cuarenta en psicología. El importe responde al grupo de la plaza solicitada. La documentación incluye identificación, titulación cuando se exige y justificante de los derechos de examen. El formulario debe indicar expresamente el puesto elegido. Para la reserva por discapacidad se requiere la acreditación correspondiente; las adaptaciones de tiempo o medios durante los exámenes deben solicitarse y justificarse.

El expediente municipal de selección confirma que las solicitudes y el pago de tasas comienzan el 13 de noviembre. Las bases establecen relación electrónica durante el procedimiento y explican cómo obtener la carta de pago. Abonar la tasa y registrar la candidatura son actuaciones diferentes. Tras enviar los documentos, resulta útil conservar ambos justificantes. Las condiciones económicas tampoco deben trasladarse desde las plazas fijas de Maracena, otra convocatoria municipal con categorías, jornadas y tasas propias.

Aprobar sin obtener plaza permite entrar en una bolsa de trabajo

Las bases contemplan una bolsa para aspirantes que superen los ejercicios de oposición y no obtengan uno de los puestos. Su finalidad es atender necesidades temporales y urgentes, con el orden derivado de la puntuación. Formar parte de esa relación no equivale a conseguir un contrato fijo ni garantiza un llamamiento inmediato. La posibilidad añade una salida al proceso para las personas que aprueben, aunque la contratación estable queda limitada a las plazas convocadas.

Después del cierre de solicitudes se publicarán las listas de admitidos y excluidos. Las personas excluidas dispondrán de diez días hábiles para subsanar defectos, en los términos establecidos. La resolución definitiva comunicará el lugar y la fecha del primer ejercicio. Cada participante debe seguir los anuncios de su categoría, porque los programas y las pruebas responden a funciones diferentes. El anuncio estatal reúne los puestos, mientras que las bases y los avisos municipales determinan el desarrollo concreto de la selección.