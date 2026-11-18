Las solicitudes se tramitan en la sede electrónica. Hay una tasa de 45 euros y se exige una certificación negativa de delitos sexuales.

El Ayuntamiento de Bétera abre el 13 de noviembre las solicitudes para dos plazas de conserje u ordenanza, mediante oposición libre y sin exigir una titulación académica. La sede municipal fija el cierre el 26 de noviembre, tras la publicación del anuncio en el BOE del día 12. Las plazas son de personal funcionario y pertenecen a las agrupaciones profesionales. La selección incluye dos exámenes eliminatorios y un periodo de prácticas de cuatro meses.

Dos puestos municipales con acceso sin título académico

Las plazas corresponden a las ofertas de empleo público de 2023 y 2025 y están adscritas al área jurídica municipal. Las bases publicadas en el boletín provincial no incluyen un título académico entre los requisitos de admisión. Sí exigen haber cumplido 16 años, no haber alcanzado la jubilación forzosa, cumplir las condiciones de nacionalidad y contar con capacidad funcional para las tareas del puesto.

También deben respetarse las condiciones de habilitación para el empleo público y la ausencia de condenas por delitos contra la libertad sexual. La solicitud exige aportar la correspondiente certificación negativa. Las personas con discapacidad pueden participar en igualdad de condiciones y pedir adaptaciones justificadas. El acceso sin título aparece también en algunas plazas de oficios de Écija, aunque allí se establecen requisitos profesionales propios que no deben trasladarse a Bétera.

Un test y un supuesto práctico suman hasta 60 puntos

La oposición consta de dos ejercicios obligatorios. El primero será un cuestionario de hasta 40 preguntas, con cuatro respuestas alternativas y una sola correcta, para completar en un máximo de 50 minutos. Se valorará sobre 30 puntos y será necesario alcanzar 15. Las respuestas erróneas descontarán un tercio del valor de una correcta. Las preguntas que se dejen sin contestar no penalizarán, de acuerdo con las reglas de corrección previstas.

El segundo ejercicio consiste en resolver uno o varios supuestos de carácter teórico o práctico vinculados a las funciones del puesto y al programa. Su duración máxima será de 60 minutos. También se puntuará sobre 30 y exigirá al menos 15 para aprobar. Los contenidos abarcan organización administrativa, atención al público, control de accesos y documentación, entre otras materias. Aprobar únicamente el test no permitirá superar la oposición, ya que ambos ejercicios son eliminatorios.

Las prácticas también serán obligatorias y eliminatorias

Las personas seleccionadas por su puntuación pasarán a ser funcionarias en prácticas durante cuatro meses. Esta fase forma parte del proceso y puede aportar otros 25 puntos. Se evaluarán cinco aspectos, desde la aplicación de conocimientos hasta la ejecución precisa de tareas. También se valorarán el uso de herramientas y aplicaciones, la comprensión de instrucciones y el cumplimiento del código de conducta del personal público.

Cada apartado admite un máximo de cinco puntos y exige conseguir al menos 2,5. Para superar las prácticas se necesitan, por tanto, 12,5 puntos y aprobar todos los criterios. La puntuación máxima total del proceso es de 85, repartida entre exámenes y prácticas. La naturaleza funcionarial de estas plazas las diferencia de convocatorias laborales como las de servicios múltiples de Maracena. Cada procedimiento establece su propio régimen de incorporación.

El plazo acaba el 26 de noviembre y la tasa es de 45 euros

El anuncio del BOE concede diez días hábiles para presentar solicitudes, contados desde el día siguiente a su publicación. La sede electrónica de Bétera concreta el periodo del 13 al 26 de noviembre. El trámite se encuentra en el catálogo de Personal, dentro de Selecciones de Personal, y permite acceder mediante certificado digital. Los derechos de examen ascienden a 45 euros.

A la instancia hay que incorporar la identificación, la justificación del pago y la certificación exigida sobre delitos sexuales, además de la documentación que corresponda a situaciones particulares. Los requisitos deben reunirse al finalizar el plazo y mantenerse hasta la toma de posesión. Tras la publicación de la lista provisional se abrirá un periodo de subsanación de diez días hábiles. La fecha y el lugar del primer ejercicio se anunciarán después, junto con las publicaciones oficiales del proceso.