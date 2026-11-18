Manpower anuncia contrataciones para Black Friday y Navidad. Dos fichas activas de Illescas detallan jornadas de 24 y 40 horas.
Manpower ha anunciado 1.500 vacantes logísticas en Illescas y Ontígola, dos municipios toledanos, dentro de su campaña para Black Friday y Navidad. La comunicación está fechada el 5 de noviembre. Su portal mantiene además ofertas concretas para preparar pedidos en Illescas, con horarios y tarifas diferentes. Una permite trabajar de noche con jornada parcial ampliable; otra plantea 40 horas semanales en turno central. Ambas describen contratación temporal renovable.
Manpower concentra 1.500 vacantes logísticas entre Illescas y Ontígola
El anuncio sitúa estos puestos dentro del refuerzo necesario para atender el aumento estacional de compras, reparto y actividad comercial. La selección nacional también abarca industria, promoción de productos, hostelería y reparto. Para quien busca empleo en Toledo, la referencia útil es el bloque logístico de ambos municipios. La nota no asigna esas 1.500 plazas a una única empresa cliente ni establece una jornada común para todas. Cada proceso concreta después sus propias condiciones, ubicación y disponibilidad exigida al aspirante.
La oficina de Illescas permite consultar las oportunidades de la zona y acceder desde el listado a cada descripción. Allí aparecen fichas publicadas antes del anuncio de campaña que continúan accesibles el 9 de noviembre. Su interés reside en las condiciones que permiten comparar, sin atribuirles una apertura nueva esta semana. Antes de elegir, el candidato puede organizar experiencia y formación con esta guía sobre cómo presentar el currículum. Después deberá contrastar su disponibilidad con el horario del puesto concreto.
El turno nocturno parte de 24 horas y anuncia 15,39 euros brutos por hora
La oferta 749937 busca preparadores de pedidos para un almacén de Illescas. Incluye manipulación de mercancía, preparación, embalaje, etiquetado y control del producto almacenado. La ficha no exige experiencia previa, aunque valora haber trabajado en entornos dinámicos. Plantea contratos mensuales renovables y menciona una posible incorporación posterior a plantilla, condicionada al desarrollo del proceso. La remuneración publicada es de 15,39 euros brutos por hora. Se trata de una tarifa horaria, por lo que no equivale a un salario mensual fijo.
La jornada inicial es de 24 horas semanales, con posibilidad de ampliarse a 40 durante la campaña. El horario habitual va de 22.00 a 06.00, en bloques de jueves a sábado o de viernes a domingo. En campaña, la organización puede pasar a cinco días de trabajo y dos de descanso entre lunes y domingo. Esa diferencia afecta tanto al tiempo disponible como a los ingresos previstos. La ampliación figura como posibilidad y debe concretarse con la empresa antes de calcular una nómina completa.
La alternativa de 40 horas fija el turno central de 11.00 a 19.00
La referencia 749942 ofrece otra distribución para preparar pedidos en Illescas. Establece 40 horas semanales y un turno central fijo de 11.00 a 19.00. Se trabajan cinco días, con otros dos de descanso según cuadrante. La tarifa anunciada para la hora ordinaria diurna es de 10,99 euros brutos. También utiliza contratos mensuales renovables y contempla una posible continuidad en plantilla. Por tanto, esa continuidad aparece como expectativa del anuncio, sin que la primera contratación sea indefinida desde su inicio.
Las tareas abarcan preparación, manipulación y acondicionamiento de pedidos, junto con el orden del espacio y el control de mercancía. Tampoco se establece experiencia previa obligatoria en la ficha, aunque se valoran antecedentes en trabajos de ritmo elevado. Comparar ambas referencias exige mirar conjuntamente horas y distribución semanal. La tarifa nocturna supera en 4,40 euros a la diurna publicada, resultado de restar ambos importes. Sin embargo, la jornada de partida es distinta y los descansos dependen de cada organización del trabajo.
Cómo enviar la candidatura y qué ocurre después del registro
Manpower permite buscar oportunidades por puesto, sector, competencias y ubicación. Desde la ficha elegida, el aspirante puede iniciar su candidatura y completar el perfil profesional con su currículum. La empresa admite archivos DOC, DOCX y PDF de hasta 5 MB. Sus preguntas frecuentes recomiendan mantener actualizados los datos de contacto, la experiencia y los intereses laborales. Cuando el perfil encaja con una búsqueda, el equipo de selección contacta para avanzar en el proceso y valorar la candidatura en una entrevista.
Estar registrado no obliga a esperar una única respuesta: la propia compañía permite seguir presentándose a otras ofertas mientras se tramitan candidaturas. Para preparar esa conversación, también resulta útil repasar cómo afrontar una entrevista y explicar experiencias relevantes con ejemplos concretos. La atención a candidatos está disponible en el 919 118 694, de lunes a viernes. Las dos referencias permanecían consultables el 9 de noviembre, con acceso a candidatura desde sus fichas. Su disponibilidad puede cambiar conforme avance la cobertura de los puestos.