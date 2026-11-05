Maracena abre plazo para cubrir 63 plazas fijas de ayuda a domicilio y servicios múltiples

Las plazas de Maracena incluyen 55 auxiliares de ayuda a domicilio y ocho operarios. Las convocatorias tienen pruebas distintas y veinte días hábiles para presentar solicitudes.

Las plazas de Maracena ofrecen dos vías de acceso al empleo municipal tras los anuncios publicados en el BOE el 30 de octubre. El Ayuntamiento granadino seleccionará 55 auxiliares de ayuda a domicilio y ocho operarios de servicios múltiples como personal laboral fijo. Las primeras plazas serán a tiempo parcial, con un mínimo del 60 % de jornada. Los dos procesos son de turno libre, pero difieren en titulación, exámenes y valoración de méritos.

Las plazas de Maracena distinguen cuidados profesionales y servicios múltiples

Las 55 plazas de ayuda a domicilio se cubren mediante oposición, sin concurso de experiencia o cursos. Ese sistema también aparece en otras oposiciones sin méritos, aunque cada convocatoria establece pruebas propias. Las bases sitúan estos puestos en una categoría homologable al subgrupo C2. Una rectificación publicada el 14 de octubre corrigió su denominación: pertenecen a ayuda a domicilio. El carácter fijo del contrato no convierte la jornada parcial en completa ni permite atribuir una retribución mensual concreta sin conocer sus condiciones.

Para cuidados se admiten titulaciones como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. También figuran Atención Sociosanitaria y determinados certificados profesionales, con las equivalencias previstas en las bases. Los ocho puestos de servicios múltiples pertenecen a agrupaciones profesionales, sin exigencia de una titulación del sistema educativo. Ambos procesos requieren tener dieciséis años y no superar la jubilación forzosa. También deben cumplirse las condiciones de nacionalidad, capacidad funcional y habilitación para el empleo público.

Los auxiliares tendrán un test y una prueba oral

La oposición de ayuda a domicilio comienza con un cuestionario que incluirá uno o varios supuestos prácticos. Tendrá hasta cincuenta preguntas, tres alternativas por pregunta y un máximo de noventa minutos. Cada dos respuestas incorrectas descuentan una correcta; las preguntas sin responder no penalizan. Hay que obtener seis puntos sobre diez para continuar. El segundo ejercicio plantea cuatro preguntas orales relacionadas con el temario. Su duración máxima será de diez minutos y exigirá cinco puntos sobre diez. La clasificación suma ambas notas.

En servicios múltiples habrá un ejercicio teórico escrito, de hasta noventa minutos, y otro de supuestos prácticos, de hasta dos horas. Cada uno se puntúa sobre 35 y requiere al menos 21 para aprobar. La oposición representa setenta puntos y el concurso añade hasta treinta. Estos últimos valoran servicios profesionales, formación y procesos selectivos superados, según el baremo. Los méritos deben acreditarse durante el plazo de solicitudes. Haber trabajado antes no permite compensar un examen suspendido ni evita realizar las dos pruebas eliminatorias.

Las tasas son de 40 y 20 euros, con reducciones acreditadas

La tasa ordinaria asciende a cuarenta euros para auxiliares de ayuda a domicilio y veinte para operarios de servicios múltiples. Ambas convocatorias prevén un importe reducido de seis euros para determinados supuestos. Entre ellos está la discapacidad reconocida de al menos el 33 %, debidamente acreditada. También las unidades familiares cuyos ingresos no superen el doble del salario mínimo, con la documentación exigida. Esa reducción económica requiere justificar las circunstancias familiares e ingresos; marcar una casilla o presentar únicamente una declaración informal no sustituye las acreditaciones previstas.

Existe además una reducción del 50 % para quienes acrediten doce meses de inscripción como demandantes y cumplan la condición sobre prestaciones de desempleo. Las bases exigen las certificaciones correspondientes. Para justificar ingresos familiares solicitan, entre otros documentos, nóminas, certificados de prestaciones y la vida laboral por SMS de los integrantes mayores de dieciséis años. El ingreso debe identificar al aspirante y la plaza. Un pago incompleto o fuera de plazo puede determinar la exclusión: las bases consideran insubsanable la falta del importe exigido.

Cómo presentar la solicitud y seguir los anuncios del Ayuntamiento

Cada proceso dispone de su modelo en las bases, dirigido a la Alcaldía. El plazo es de veinte días hábiles desde el día siguiente al BOE del 30 de octubre. Excluidos fines de semana y el festivo andaluz del 2 de noviembre, el cómputo ordinario concluye el 30 de noviembre. Las bases permiten presentar en el registro municipal de la calle Fundación Rojas, número 1. Su horario indicado es de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30. También admiten las vías del artículo 16 de la Ley 39/2015.

La solicitud debe acompañarse de los documentos y justificantes que correspondan al proceso elegido. Para auxiliares se exige acreditar la titulación; para operarios deben aportarse también los méritos que se quieran valorar. La página municipal de empleo público reúne bases y anuncios. Después se publicarán las listas provisionales de admitidos y excluidos, con diez días hábiles para corregir defectos subsanables. Las fechas de examen se comunicarán mediante los anuncios previstos. Presentar una candidatura correctamente es el primer paso; obtener plaza dependerá de superar las pruebas y alcanzar la puntuación necesaria.