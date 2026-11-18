La advertencia identifica ocho códigos de lote y varias referencias refrigeradas. AESAN pide acudir a un centro de salud si se han consumido y aparecen síntomas compatibles.

AESAN ha recomendado no consumir determinados lotes de productos lácteos Priégola por posible presencia de Listeria monocytogenes. El aviso del 10 de noviembre incluye leche fresca, nata y dos leches fermentadas. La distribución inicial conocida alcanza Madrid y la Comunidad Valenciana, aunque puede haber redistribuciones. Para comprobar una compra hay que identificar la referencia y su lote, porque la advertencia no se extiende automáticamente a todo el catálogo de la marca.

Ocho referencias y ocho códigos para identificar los envases

La alerta oficial de Priégola señala los lotes 299, 300, 302, 303, 307, 308, 309 y 310. Los productos se conservan refrigerados y se presentan en envases de cartón. La relación comprende leche fresca entera, semidesnatada y desnatada de un litro; semidesnatada sin lactosa de un litro; Lában Cremoso de un litro; Simbiotic Drink de 500 mililitros; y nata fresca de un litro y de 250 mililitros. Esos tamaños ayudan a distinguir las referencias incluidas.

El listado debe leerse como una identificación conjunta de producto y partida. Una fotografía del frontal puede ayudar a reconocer la marca, pero no sustituye al código de lote. Tampoco basta con recordar que se compró leche o nata: en el frigorífico pueden coincidir distintas partidas. Conservar la información del envase permite trasladar al establecimiento una consulta precisa. Si el contenido se ha cambiado de recipiente, su aspecto por sí solo no permite reconstruir la referencia comercial ni confirmar la partida de fabricación.

La recomendación sanitaria depende de si se ha consumido el producto

La agencia aconseja acudir a un centro de salud si se ha consumido alguno de los productos afectados y aparecen vómitos, diarrea o fiebre. También recuerda extremar la higiene para evitar contaminación cruzada. La indicación de no consumir se refiere a los productos identificados, sin limitarse a personas con enfermedades previas. La comunicación no aporta casos clínicos vinculados a esta incidencia ni permite atribuirle cualquier malestar digestivo que aparezca después de una comida.

La información de AESAN sobre listeriosis explica que la bacteria puede multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración. Por eso, haber conservado el envase en frío no elimina la instrucción de la alerta. Las embarazadas, las personas inmunodeprimidas y las de edad avanzada figuran entre los grupos con mayor riesgo de cuadros graves. La contaminación puede producirse en diferentes fases de la cadena alimentaria, también después de un tratamiento de elaboración. Esta explicación general no identifica por sí misma dónde se originó la incidencia de Priégola.

La trazabilidad permite seguir las unidades distribuidas

El aviso procede de un autocontrol de la empresa comunicado a las autoridades de Madrid. La información ha circulado por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para verificar la retirada comercial. Que una comunidad comunique la incidencia no significa que todas las unidades se hayan vendido allí. Los movimientos entre distribuidores y comercios explican por qué la distribución inicial de una alerta puede completarse cuando se reconstruye el recorrido de las mercancías.

El Reglamento europeo de seguridad alimentaria obliga a las empresas a poder identificar a sus proveedores y a los operadores a los que entregaron los alimentos. Deben disponer de procedimientos para facilitar esos datos a la autoridad competente. Esta obligación de trazabilidad abarca producción, transformación y distribución. En alimentos ya comercializados, permite localizar existencias y relacionar los lotes con sus destinatarios. Es una herramienta de investigación y retirada, no una razón para considerar afectado cualquier producto parecido del mismo fabricante.

La retirada del comercio también requiere informar al comprador

El artículo 19 de ese reglamento establece obligaciones cuando un operador considera que un alimento incumple los requisitos de seguridad. En los supuestos previstos, debe iniciar la retirada e informar a las autoridades. Si el producto pudo llegar a los consumidores, debe comunicar eficazmente el motivo y, cuando resulte necesario, recuperar las unidades suministradas. Los distribuidores y vendedores también deben colaborar dentro de su actividad. La respuesta no termina, por tanto, al dejar de vender nuevas unidades.

Cada aviso conserva su identificación y su motivo. La alerta del jamón Urkabe corresponde a otro alimento y otra partida. Los lotes de MeloDIA con huevo responden a un problema diferente, dirigido a personas alérgicas. En Priégola, la referencia para identificar el producto y consultar posibles ampliaciones es la ficha ES2026/678. Compartirla junto a los códigos completos evita transformar una advertencia concreta en una alarma imprecisa sobre todos los lácteos.