Buscan voluntarios para cuidar playas y jardines en una isla griega con alojamiento y comida incluidos

La estancia mínima es de dos semanas y buscan personas no fumadoras para ayudar con el jardín, limpieza, bricolaje y tareas ambientales.

Una villa de la isla griega de Kos busca voluntarios dispuestos a colaborar unas cinco horas al día durante cinco días a la semana. A cambio, el anfitrión proporciona alojamiento y paga los alimentos para cocinar durante la estancia. La vivienda está a unos diez minutos andando de la playa. La ficha de Workaway registró actividad por última vez el 6 de septiembre de 2026, por lo que la propuesta continúa actualizándose, aunque las fechas disponibles deben confirmarse antes de viajar. No se trata de un empleo remunerado.

El alojamiento está incluido pero hay condiciones que conviene conocer antes de viajar

El intercambio incluye una habitación doble situada en una zona separada de la vivienda, con entrada propia, baño, pequeña nevera y espacio para preparar comidas sencillas. El anfitrión indica que compra los ingredientes vegetarianos para que los participantes cocinen por su cuenta. Algunos días también puede preparar un brunch o compartir una comida con los voluntarios.

Hay varios detalles que no aparecen a primera vista y pueden ser decisivos. La estancia mínima solicitada es de dos semanas, no se admite a fumadores y dentro de la propiedad se pide mantener una alimentación vegetariana, sin carne ni pescado. Tampoco existe wifi doméstico disponible de forma habitual. El perfil señala que hay acceso limitado a internet y que en la zona existen establecimientos con conexión.

Son unas 25 horas semanales de ayuda pero no existe un salario anunciado

Las tareas cambian según el momento del año y las habilidades de cada participante. Pueden consistir en recoger residuos de las playas, mantener el jardín, regar o plantar, limpiar la vivienda, pintar y realizar pequeños trabajos de bricolaje. No se exige una cualificación determinada, aunque el anfitrión valora especialmente a quienes tengan experiencia en jardinería o trabajos manuales y puedan realizar actividad física.

Las cinco horas diarias durante cinco días equivalen a unas 25 horas semanales, dejando dos jornadas libres. En los meses más calurosos, algunas tareas pueden repartirse entre primera hora de la mañana y última hora de la tarde. Esta diferencia es importante porque Workaway define estas experiencias principalmente como intercambios culturales, no como puestos de trabajo convencionales. La plataforma establece que los anfitriones que solicitan ayuda para una actividad empresarial sí deben ofrecer alojamiento y, al menos, el salario mínimo por las horas trabajadas.

Talent24h ya recogió recientemente otra propuesta de voluntariado en Grecia, en ese caso para cuidar gatos callejeros en Syros. La oportunidad de Kos es distinta: la estancia mínima baja hasta dos semanas y las tareas están relacionadas principalmente con la vivienda, el jardín y actividades ambientales.

Los españoles pueden viajar a Grecia sin visado para una estancia corta

Para un ciudadano español existe además una diferencia importante frente a quienes viajan desde países de fuera de la Unión Europea. Los ciudadanos comunitarios pueden desplazarse a Grecia con su DNI o pasaporte en vigor y permanecer en otro país de la UE durante un máximo de tres meses sin tener que solicitar un documento de residencia, aunque determinados Estados pueden exigir comunicar la presencia.

Si la estancia supera los tres meses, las reglas cambian y puede ser necesario registrar la residencia. Para quienes no tengan la consideración de trabajadores o estudiantes, las normas europeas contemplan requisitos relacionados con los recursos económicos y la cobertura sanitaria. La estancia mínima de esta propuesta es de dos semanas, por lo que una participación corta queda muy por debajo de ese límite.

La diferencia también ayuda a no confundir esta oportunidad con ofertas laborales internacionales. Por ejemplo, una finca francesa con alojamiento publicada recientemente sí aparece identificada como oportunidad remunerada y contempla el pago del salario mínimo francés. También existen empleos en Alemania con alojamiento que incluyen contrato y retribución. La propuesta de Kos no anuncia ninguna remuneración económica.

Cómo solicitar esta estancia de voluntariado en la isla de Kos

La solicitud se realiza mediante la ficha oficial del anfitrión en Workaway. Para registrarse como participante hay que tener al menos 18 años. Además, contactar directamente con los anfitriones requiere una membresía activa. Actualmente, Workaway muestra tarifas desde 69 dólares al año para una persona y desde 79 dólares para una cuenta de dos personas.

Antes de comprar vuelos o cerrar cualquier desplazamiento es recomendable acordar las fechas directamente con el anfitrión. El calendario de la plataforma puede cambiar a medida que se cubren plazas. También interesa confirmar las tareas previstas durante esas semanas, los horarios, la alimentación y cualquier gasto que no figure expresamente incluido. Workaway recomienda que anfitrión y participante definan previamente las condiciones para evitar malentendidos.