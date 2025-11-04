Se busca matrimonio para el cuidado de finca y animales en Almería: sueldo hasta 1.583 euros y alojamiento gratis

¿Buscas un empleo con contrato indefinido, jornada completa y sin pagar alquiler? VARGASBEGA SOCIEDAD LIMITADA, empresa líder en el sector agrícola y en el comercio de semillas, abonos y todo lo necesario para la agricultura, ha publicado una oferta para cubrir dos vacantes como empleado/a de mantenimiento y cuidador/a de animales en una finca con refugio ubicada en Almería (Almería). La oportunidad incluye vivienda independiente dentro de la propiedad. Bien, en esta noticia te explicamos todo lo necesario para que puedas inscribirte con éxito, mandando el currículum hoy mismo.

Importante finca en Almería busca matrimonio cuidador para mantenimiento y atención de animales: requisitos y condiciones de la oferta

La compañía precisa incorporar un matrimonio responsable que asuma la atención diaria de perros y gatos (alimentación, agua, limpieza de espacios y control veterinario), así como el mantenimiento del jardín, la piscina y el huerto (riego, limpieza, tratamientos y pequeñas reparaciones). Además, se realizará la supervisión general del cortijo y la resolución de incidencias propias del día a día.

Por la naturaleza del puesto, se requiere disponibilidad para residir en la finca de forma permanente; la oferta incluye casa independiente como alojamiento.

En esta finca, se ofrece contrato indefinido a jornada completa y un salario que, según se indica en la oferta, oscila entre 16.000 y 19.000 € brutos al año. Existen 2 vacantes, para las cuales es necesario cumplir con estos requisitos:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Experiencia mínima: más de 5 años.

Conocimientos en cuidado de animales domésticos.

Conocimientos en tareas de mantenimiento de instalaciones (jardín, piscina, huerto).

Conducción y movilidad.

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo

La oferta publicada por VARGASBEGA SOCIEDAD LIMITADA se encuentra disponible en uno de los principales portales de empleo online. Para inscribirte, prepara un currículum actualizado y, preferiblemente, una carta de presentación. Accede a la plataforma web, pulsa en “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación requerida. Si no estás registrado/a en el portal, deberás crear una cuenta para completar el proceso de inscripción.