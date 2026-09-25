Aranjuez habilita desde hoy más de 400 plazas frente a la estación y mejora el acceso a Cercanías

El recinto ordena terrenos que ya se utilizaban para estacionar. La apertura facilita combinar el coche con Cercanías, pero no anuncia nuevas frecuencias ferroviarias.

El Ayuntamiento de Aranjuez ha abierto este 25 de septiembre de 2026 un aparcamiento con más de 400 plazas. El anuncio municipal, publicado el día 24, confirmó la finalización de las obras frente a la estación ferroviaria y fijó para hoy su puesta en servicio. La novedad beneficia a quienes acceden en coche para continuar su viaje en tren. Es una reordenación de terrenos utilizados anteriormente para estacionar, por lo que la cifra no equivale a 400 plazas adicionales acreditadas.

El aparcamiento de Aranjuez sustituye una zona de estacionamiento informal

El nuevo recinto se encuentra en el entorno del Raso de la Estrella, frente al edificio de la estación. Su función consiste en facilitar el cambio entre vehículo privado y ferrocarril. El Ayuntamiento ha puesto en servicio el aparcamiento después de concluir la actuación, no como una nueva fase de licitación. Para quienes utilizan la tarjeta de transporte público, esto afecta al acceso hasta el tren. El anuncio no modifica las condiciones del título de viaje ni acredita una ampliación de servicios ferroviarios.

El proyecto aprobado en febrero describía una antigua playa de vías muertas con pavimentos deteriorados y carencias de drenaje y señalización. También identificaba recorridos internos y accesos mal delimitados. Ese diagnóstico explica por qué acondicionar un terreno ya ocupado por coches puede mejorar su utilización. Sin un recuento previo comparable, no puede calcularse cuánto aumenta la capacidad real. La cifra municipal debe leerse como capacidad del recinto resultante, no como balance neto de nuevos espacios respecto al aparcamiento espontáneo anterior.

La estación permite continuar hacia Atocha, Sol y Chamartín

El Consorcio Regional de Transportes identifica la C3 como la línea que enlaza Aranjuez con Atocha, Sol y Chamartín. Esta conexión permite dejar el coche en el municipio y continuar hacia distintos destinos de Madrid. No todos los viajeros necesitarán completar el recorrido de extremo a extremo. La elección depende del lugar de trabajo, estudio o visita. Para calcular un desplazamiento concreto hay que incorporar el acceso al recinto, el recorrido hasta el andén y el horario ferroviario correspondiente.

Existe además una alternativa para quienes puedan llegar a la estación sin conducir. El directorio del Consorcio recoge cinco líneas urbanas de Aranjuez vinculadas a ese punto ferroviario. Conectan con La Arboleda de la Reina, la Residencia, El Pino, el Hospital y el PAU de la Montaña, según cada recorrido. Comparar esas conexiones con el trayecto en coche permite valorar si el aparcamiento resulta necesario. El Consorcio enlaza los esquemas y horarios desde su buscador municipal, sin que la nueva obra implique cambiarlos.

La obra y el arrendamiento de los terrenos tienen plazos diferentes

La adjudicación municipal del 22 de abril fijó una inversión de 655.143,54 euros, IVA incluido. La empresa seleccionada fue la UTE Lantania y DSV Empresa Constructora y Ferroviaria. Aquella comunicación recogía una reducción del plazo de ejecución de 30 días y cuatro años adicionales de garantía. También anunciaba mejoras valoradas en 11.720,75 euros, con IVA, y contemplaba puntos de recarga. Son condiciones del contrato de obra. No deben sumarse automáticamente al importe principal como si constituyeran otra factura municipal independiente, algo que la nota no acredita.

El uso del suelo responde a un acuerdo distinto. La Junta de Gobierno Local aprobó el arrendamiento a ADIF el 27 de octubre de 2025. La superficie total citada asciende a 16.356 metros cuadrados y la duración pactada es de 20 años. El proyecto de febrero señalaba una franja temporalmente reservada para acceso ferroviario. Esa circunstancia impide equiparar, sin más documentación, toda la parcela arrendada con superficie disponible exclusivamente para coches. Tampoco la duración del arrendamiento representa una reserva individual de estacionamiento para los usuarios.

Qué información falta para utilizar el nuevo aparcamiento

La ubicación de las plazas de movilidad reducida aparece además en un ruego de ACIPA publicado el 23 de septiembre en la web municipal. El grupo solicita gestiones ante ADIF para acercar y aumentar las reservas frente a la entrada principal. Su escrito cuestiona las distancias de la ubicación prevista, aunque no acredita una reordenación ya aprobada. Para quienes necesiten accesibilidad, comprobar el recorrido entre la plaza disponible y la terminal resulta tan relevante como conocer la capacidad total del recinto.

La nota tampoco publica tarifa, horario de acceso o condiciones de reserva. No corresponde deducir gratuidad ni disponibilidad garantizada porque la instalación esté financiada con fondos europeos. Para utilizarlo desde este 25 de septiembre, la referencia es la señalización del recinto y la información que facilite el Ayuntamiento. El anuncio oficial sitúa la actuación dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos Next Generation EU.

La fecha de apertura y el alcance anunciado pueden consultarse en la comunicación municipal.