Una sentencia determina que la migraña crónica puede ser motivo suficiente para una pensión del 100%

Una sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Barcelona reconoce a una trabajadora de 26 años la incapacidad permanente absoluta por migrañas intensas y frecuentes. La resolución revoca al INSS y obliga a la Seguridad Social a pagar el 100% de su base reguladora.

La pensión es vitalicia, por 1.186 euros con catorce pagas anuales, con efectos desde noviembre de 2019. La joven, representada por los servicios jurídicos de Tribunal Médico, recurrió la negativa inicial del INSS y el juzgado le dio la razón al considerar que no puede desempeñar ningún trabajo.

Incapacidad permanente absoluta reconocida por un juzgado de Barcelona por migrañas

El tribunal concluye que las migrañas son diarias y de gran intensidad, impidiéndole trabajar no solo como dependienta en una ortopedia, sino en cualquier profesión. ¿Qué implica esto para otras personas con dolencias similares? En este caso, la clave ha sido la continuidad de los síntomas y su impacto en la vida diaria.

A continuación, se resumen los datos esenciales de la prestación reconocida:

Concepto Detalle Tipo de incapacidad Permanente absoluta para todo trabajo Beneficiaria Mujer de 26 años Órgano judicial Juzgado de lo Social nº 2 de Barcelona Entidad obligada Seguridad Social (INSS) Base reguladora 1.186 euros Porcentaje 100% Pagas anuales 14 Efectos económicos Desde noviembre de 2019

Estos importes y efectos temporales quedan fijados por la sentencia, que revoca la decisión administrativa previa del INSS.

Migrañas diarias, eclampsia y ansiedad acreditadas como límites para trabajar

La demandante presentó un cuadro complejo: migrañas diarias acompañadas de vómitos y mareos, dificultades de concentración y memoria, y antecedentes de hemorragia intracraneal por convulsiones durante el embarazo, identificadas como eclampsia. Además, según el informe de su médico de familia, las secuelas limitan actividades básicas y requiere apoyo de terceros para cuidar a su hija. De ahí que haya sido derivada a la clínica del dolor tras más de dos años sin mejora con tratamientos.

¿Puede la ansiedad laboral empeorar una migraña hasta volverla crónica? La sentencia recoge que la migraña pudo cronificarse por la ansiedad y el estrés derivados de su rápida reincorporación al trabajo durante la convalecencia de la lesión cerebral. En consecuencia, el juzgado entiende que la afectación es incompatible con cualquier ocupación.

Antes de continuar, repasamos los elementos valorados por el juzgado:

Migrañas diarias con vómitos y mareos.

Falta de concentración y memoria acreditada.

Hemorragia intracraneal por convulsiones en el embarazo, eclampsia.

Informe del médico de familia sobre limitación en la vida diaria.

Necesidad de ayuda de terceros para el cuidado de su hija.

Derivación a la clínica del dolor por cronicidad sin respuesta.

Posible cronificación por ansiedad y estrés tras reincorporación rápida.

No es poca cosa: el conjunto de pruebas dibuja un escenario de incapacidad total para cualquier actividad laboral.

La Seguridad Social y el INSS deberán abonar el cien por cien de la pensión reguladora

El fallo obliga a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora de 1.186 euros, en catorce pagas al año. ¿Desde cuándo? Desde noviembre de 2019, con los efectos económicos fijados por el juzgado.

¿Efectos económicos desde 2019 y razones médicas expuestas en la sentencia? La resolución se apoya en la persistencia de las migrañas y en las secuelas neurológicas y psicosociales descritas, que hacen inviable cualquier trabajo. Por tanto, la incapacidad permanente absoluta queda reconocida con retroactividad y cuantía definida, reforzando la protección a la salud de la trabajadora.