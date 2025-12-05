Sanidad anuncia la retirada urgente de este antidepresivo muy recetado después de detectar una impureza en su fórmula

Sanidad ha ordenado retirar un conocido antidepresivo por un “defecto de calidad”. La decisión llega tras una alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) por detectar una impureza por encima de su límite. Afecta a una marca concreta de duloxetina en cápsulas de 60 mg y a tres lotes muy específicos.

La retirada es de clase 2 (la intermedia), es decir, no es la de mayor gravedad, pero tampoco la menor. Sanidad remarca que su consumo no supone “un riesgo vital” para los pacientes. Por consiguiente, la instrucción es clara: retirada del mercado de las unidades de los lotes señalados y devolución al laboratorio, Towa Pharmaceutical España.

¿Qué medicamento retira Sanidad y por qué lo hace?

Se trata de Duloxetina Pensa Pharma (60 mg), cápsulas duras gastrorresistentes EFG. Según el prospecto, el principio activo es duloxetina, que aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso; está indicada para depresión, trastorno de ansiedad generalizada y dolor neuropático diabético.

La AEMPS ha indicado un “defecto de calidad” por la detección de una impureza por encima del límite establecido. En términos sencillos, se ha encontrado una sustancia no deseada en cantidad superior a la permitida. La clasificación es de clase 2: un nivel intermedio de riesgo dentro de la escala oficial (por debajo de la clase 1 y por encima de la clase 3).

¿Cuáles son los lotes afectados y cómo reconocerlos?

Sanidad concreta tres lotes de Duloxetina Pensa Pharma (60 mg) que se retiran del mercado. Para comprobarlo de un vistazo, estos son los datos exactos de identificación: presentación, código nacional (CN), número de lote y fecha de caducidad.

Medicamento y dosis Presentación CN Lote Caducidad Formato NR Duloxetina Pensa Pharma (60 mg) 28 cápsulas 704751 231441 30/06/2026 Blister PVC/PVDC-ALUMINIO 79371 Duloxetina Pensa Pharma (60 mg) 56 cápsulas 706553 231514 31/05/2026 PVC/PVDC-Aluminio 79371 Duloxetina Pensa Pharma (60 mg) 56 cápsulas 706553 240603 30/11/2026 PVC/PVDC-Aluminio 79371

Estos son los identificadores oficiales de los lotes retirados. Si los datos de tu envase coinciden con alguno de los de la tabla, pertenecen a los lotes objeto de retirada.

¿Qué riesgo hay para los pacientes y qué implica una retirada de clase 2?

Sanidad señala que el consumo de estos lotes no supone “un riesgo vital”. Esto quiere decir que, aunque se haya detectado una desviación en calidad, no se ha catalogado como un riesgo elevado de clase 1.

La retirada es de clase 2, la categoría intermedia. En consecuencia, se retiran del mercado las unidades distribuidas de los lotes afectados como medida de precaución y se ordena su devolución al laboratorio titular, Towa Pharmaceutical España.

¿Te afecta esta retirada? Pasos rápidos para comprobarlo en casa

Si tienes duloxetina en el botiquín, lo primero es verificar si tu envase corresponde a la marca y la dosis implicadas. No hace falta ser experto: con los códigos y fechas exactas se puede salir de dudas sin dramas.

Revisa el nombre y la dosis: Duloxetina Pensa Pharma (60 mg) en cápsulas duras gastrorresistentes EFG, en presentaciones de 28 o 56 cápsulas. Comprueba el número de lote y la caducidad: 231441 (30/06/2026), 231514 (31/05/2026) o 240603 (30/11/2026). Contrasta el CN y el NR cuando proceda: CN 704751 para 28 cápsulas y CN 706553 para 56 cápsulas; NR 79371 en todos los casos. Ten presente la medida oficial: la AEMPS ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades de estos lotes y su devolución al laboratorio, y Sanidad indica que no hay “un riesgo vital”.

Con esta comprobación, sabrás si tu envase forma parte de la retirada y cuál es exactamente la decisión oficial sobre esos lotes. De ahí que la clave esté en cotejar bien los datos del envase con los aquí descritos.