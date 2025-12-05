La prestación que permite a las familias afrontar los costes de tener un hijo con discapacidad: cómo solicitarla

La Seguridad Social paga una ayuda económica anual por hijo a cargo con discapacidad, cuyo importe depende de la edad y del grado reconocido.

Va dirigida a familias que viven en España, a través de la madre, el padre o la persona responsable del menor o del adulto con discapacidad. Su objetivo es apoyar a estos hogares, aunque en muchos casos la cuantía no llega a cubrir todos los gastos que genera la discapacidad.

Prestación por hijo a cargo con discapacidad de la Seguridad Social para familias

Esta ayuda se reconoce por cada hijo a cargo con discapacidad. Para los menores de edad se exige una discapacidad igual o superior al 33%. Cuando el hijo es mayor de 18 años, el requisito sube a una discapacidad igual o superior al 65%.

La prestación se cobra con carácter anual y el derecho se mantiene mientras la familia cumpla los requisitos. De este modo, no se trata de un pago puntual, sino de una ayuda que puede mantenerse en el tiempo mientras la situación no cambie.

Requisitos para cobrar la prestación anual por hijo con discapacidad a cargo

Antes de solicitar esta ayuda conviene revisar los requisitos básicos, que no está de más tener bien claros.

Residir legalmente en España.

Tener hijos a cargo con discapacidad igual o superior al 33% si son menores de edad, o igual o superior al 65% si son mayores de 18 años.

Que ninguna de las personas progenitoras cobre prestaciones similares por parte de mutualidades como MUFACE, MUGEJU o ISFAS, ni de otros organismos públicos de servicios sociales.

En definitiva, se exige residencia legal en España, un determinado grado de discapacidad del hijo a cargo y no percibir otra ayuda equivalente por el mismo motivo.

Cuantías anuales y mensuales de la prestación por hijo con discapacidad

¿Cuánto se puede cobrar por esta prestación? Las familias que cumplen los requisitos pueden cobrar una cantidad anual que varía según la edad del hijo y el grado de discapacidad reconocido.

Estas son las cuantías de la prestación por hijo a cargo con discapacidad según la situación del hijo a cargo:

Situación del hijo a cargo Grado de discapacidad y edad Prestación anual en euros Prestación mensual aproximada en euros Hijo menor de edad Discapacidad igual o superior al 33% 1.000,00 83,33 Hijo mayor de 18 años Discapacidad igual o superior al 65% 5.805,60 483,80 Hijo mayor de 18 años Discapacidad igual o superior al 75% y necesidad de tercera persona 8.707,20 725,60

La cuantía aumenta cuando la discapacidad es más grave y la persona necesita la ayuda de terceras personas para realizar las actividades básicas del día a día.

Cómo solicitar la prestación por hijo a cargo con discapacidad paso a paso

La tramitación de esta ayuda requiere presentar una solicitud ante la Seguridad Social, de forma presencial en sus oficinas o a través de los canales que tenga habilitados en cada momento. ¿Qué documentación conviene preparar para que el expediente avance sin problemas?

Es necesario aportar el DNI de la persona solicitante y de la persona con discapacidad, el certificado de discapacidad o el justificante de haberlo pedido y el libro de familia que acredita el vínculo. Sin estos documentos la solicitud puede retrasarse o incluso ser denegada.

Una vez presentada la solicitud, la Seguridad Social estudia el expediente y comprueba si se cumplen los requisitos. La prestación se revisa cada año y su importe puede variar si cambia la situación familiar o el grado de discapacidad reconocido. Además, el derecho a cobrarla se extingue cuando dejan de cumplirse las condiciones exigidas.