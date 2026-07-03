Una ruta ferroviaria única en España permite cruzar 4 lagos y 75 puentes: el primer viaje comienza el 4 de julio

El tren turístico de FGC activa este sábado su versión panorámica de verano entre Lleida y La Pobla de Segur. Circulará hasta el 8 de agosto y ofrece una de las rutas ferroviarias más llamativas de Cataluña.

El Tren dels Llacs panorámico inicia este sábado 4 de julio su temporada de verano de 2026 con salidas todos los sábados hasta el 8 de agosto. Este servicio turístico recorre la línea histórica entre Lleida y La Pobla de Segur, mientras que el Tren Histórico volverá a circular desde el 22 de agosto hasta el 31 de octubre, según FGC.

Cuándo circula el Tren dels Llacs panorámico este verano de 2026

La modalidad panorámica sale de Lleida a las 10:47 horas, pasa por Balaguer y llega a La Pobla de Segur a las 12:22 horas. La vuelta está prevista a las 16:35 horas, con llegada a Lleida a las 18:23 horas, de acuerdo con los horarios publicados por Turistren.

El precio del billete de ida y vuelta del Tren Panorámico en 2026 es de 25 euros para adultos y 13,70 euros para niños de 4 a 13 años, tanto desde Lleida como desde Balaguer. Los menores de 0 a 3 años viajan gratis y la compra puede hacerse en la tienda online de Turistren para asegurar plaza.

Un recorrido por lagos, túneles y puentes hasta La Pobla de Segur

El viaje permite pasar de la Plana al Prepirineo de Lleida sin bajar del vagón. El trayecto discurre entre montañas, puentes, túneles y desfiladeros, con dos formas de realizarlo: el Tren Histórico y el Tren Panorámico, este último con grandes ventanales para disfrutar mejor del paisaje.

En total, la ruta atraviesa 4 lagos, 40 túneles y 75 puentes hasta llegar a La Pobla de Segur. El recorrido avanza junto a los ríos Segre y Noguera Pallaresa, con vistas hacia el Monroig, el Montsec y los embalses que marcan esta línea ferroviaria de 89 kilómetros.

Qué ver en La Pobla de Segur y otras paradas del trayecto

La llegada a La Pobla de Segur permite completar la escapada con varias visitas culturales. Entre las opciones figuran el Espai Raier, el Molí de l’Oli y la Casa Mauri, además de la fábrica de licores Portet, una de las referencias del municipio.

También destacan Salàs de Pallars y sus antiguas tiendas museo, así como propuestas cercanas como el Museo Hidroeléctrico y la central de Capdella, en la Vall Fosca, o el Museo de Gerri de la Sal. El billete permite volver el mismo día o alargar la estancia hasta un máximo de seis días usando el tren de línea regular para regresar a Lleida.