El crucero más grande del planeta sorprende en Málaga con 365 metros de eslora y una ciudad flotante en su interior

El ‘Legend of the Seas’ de Royal Caribbean ha iniciado desde el puerto de Málaga un viaje de presentación con profesionales del sector turístico y medios internacionales. El buque partirá hacia Civitavecchia antes de su estreno comercial por el Mediterráneo.

El puerto de Málaga vivió este lunes 29 de junio una jornada señalada para el turismo de cruceros. El ‘Legend of the Seas’, el nuevo gigante de Royal Caribbean, atracó por primera vez en la capital de la Costa del Sol y convirtió la estación marítima de Levante en el punto de partida de su viaje inaugural con invitados del sector crucerista. Su debut comercial europeo está previsto para el 4 de julio desde Civitavecchia, puerto de referencia para Roma.

El Legend of the Seas sale desde Málaga rumbo a Civitavecchia antes de su estreno comercial

El buque llegó a primera hora sin pasaje y permaneció en el muelle norte para embarcar a medios de comunicación, agentes turísticos y profesionales internacionales. Durante la escala se celebró una visita institucional y el tradicional intercambio de obsequios que acompaña a la primera llegada de un crucero al puerto malagueño.

La salida estaba programada a las 22:00 horas rumbo a Roma, con un castillo de fuegos artificiales previsto sobre las 22:20 horas visible desde distintos puntos del litoral, según la información difundida por Málaga Cruise Port. La terminal adaptó sus pasarelas móviles a las características del barco para facilitar el embarque con seguridad.

Un buque de Royal Caribbean con 365 metros y capacidad para 7.600 pasajeros

El ‘Legend of the Seas’ forma parte de la clase Icon y ha sido construido por Meyer Turku, astillero finlandés que sitúa sus dimensiones en 365 metros de eslora y 250.800 GT. La capacidad máxima ronda los 7.600 pasajeros, aunque su ocupación base se sitúa en 5.610 viajeros.

Su diseño responde al concepto de ciudad flotante. Royal Caribbean presenta el barco con ocho vecindarios temáticos, siete piscinas, diez hidromasajes, el parque acuático Category 6, una gran zona AquaDome con vistas panorámicas, Central Park con más de 30.000 plantas y una oferta de restauración con 28 opciones para comer.

El buque también utiliza gas natural licuado como combustible, una tecnología incorporada por la clase Icon junto con sistemas de eficiencia energética. La naviera lo destinará este verano a rutas por el Mediterráneo occidental desde Barcelona y Civitavecchia, antes de trasladarlo a Fort Lauderdale para la temporada de Caribe a partir de noviembre.

Málaga refuerza su posición como puerto de cruceros en el Mediterráneo occidental

La elección de Málaga para esta presentación supone un nuevo respaldo de Royal Caribbean al puerto de la capital. La naviera ya había utilizado la ciudad en otros actos ligados a grandes barcos de su flota, como ‘Oasis of the Seas’, ‘Symphony of the Seas’ y ‘Spectrum of the Seas’, según Málaga Cruise Port.

La escala deja una imagen de alto valor turístico para la Costa del Sol. La presencia de medios internacionales y agentes del sector permite proyectar la ciudad como destino de cruceros, con capacidad para recibir grandes buques y organizar operaciones de embarque vinculadas a presentaciones internacionales. Cadena SER recoge que la llegada refuerza la posición de Málaga entre los destinos de referencia del Mediterráneo para las navieras.

Con esta jornada, Málaga suma otro hito a su calendario de cruceros y gana visibilidad en una industria que mueve visitantes, consumo y promoción exterior. El ‘Legend of the Seas’ inicia así su recorrido desde aguas malagueñas antes de abrir su temporada comercial europea.