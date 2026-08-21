Una escuela recicló 2.000 botellas para crear un invernadero del tamaño de un aula

El Plastic Palace fue documentado en Canberra en junio de 2015 y ha vuelto a circular en 2026. Servía para plantones, huerta y experimentos científicos.

El proyecto no es reciente. ABC News lo documentó el 25 de junio de 2015 en Richardson Primary School, al sur de Canberra. La comunidad escolar utilizó más de 2.000 botellas para levantar un invernadero en el patio. La historia ha vuelto a difundirse en agosto de 2026. Sin embargo, la fuente original describe un espacio para plantones, huerta y experimentos, no un sistema profesional con cultivo anual garantizado.

El Plastic Palace nació como aula y vivero para la huerta escolar

Los alumnos bautizaron la construcción como Plastic Palace. La profesora Kate Davis empezó a planificarla cuando sus estudiantes cursaban tercero de primaria. El trabajo continuó hasta que llegaron a sexto y el diseño aumentó de tamaño. La estructura terminó siendo suficientemente amplia para que entrara una clase completa. Al finalizar, había bastante más de 2.000 botellas en sus paredes. La comunidad educativa participó en la recogida y los estudiantes ayudaron a decidir el resultado.

La escuela recibió una subvención de 2.000 dólares australianos del Teachers Mutual Bank Environment Fund. Ese dinero permitió comprar materiales adicionales y completar la construcción. Los fondos de los envases cortados también se aprovecharon como pequeños recipientes para plantones. La ministra de Educación Joy Burch participó en la apertura junto a la docente y el director Jason Borton. La iniciativa comparte la idea de dar otro uso a los residuos, presente en proyectos para transformar plástico usado.

Cómo se convierten las botellas en paredes sostenidas por madera

Las guías para este tipo de invernaderos comienzan con botellas limpias, vacías y sin etiquetas. Después se retiran los tapones y se corta la base de cada envase. Las botellas se ensartan en cañas, siempre orientadas en la misma dirección. Finalmente, esas columnas se fijan a marcos de madera que forman las paredes y el tejado. El mismo sistema permite preparar una puerta cuando el tamaño hace posible entrar en la instalación.

El plástico no sostiene por sí solo el edificio. La estructura necesita postes, madera, tornillos, clavos, cañas, bisagras y una base estable. REAP calcula unas 1.500 botellas para un modelo de 1,8 por 2,4 metros. También reserva varias tareas para personas adultas por el uso de sierras, taladros y herramientas cortantes. Scouts recomienda planificar previamente el tamaño y comprobar los huecos entre paredes y cubierta. El enfoque recuerda a otros ladrillos de plástico reciclado empleados como material constructivo.

Qué podía cultivar el invernadero y qué no demuestra el proyecto

La información original atribuye al invernadero dos funciones concretas. Servía para germinar plantones destinados a la huerta contigua y como espacio para proyectos científicos. Los propios alumnos cuidaban los cultivos y trasladaban después las plantas al huerto. Así podían seguir el proceso desde la germinación hasta la producción de alimentos. Los estantes interiores también permitían ordenar macetas, semillas y pequeñas experiencias de clase.

La documentación consultada no acredita que la instalación permitiera cultivar cualquier especie durante todo el año. Scouts propone verduras distintas para épocas frías y cálidas. También contempla añadir plástico de burbujas para mejorar el aislamiento. Estas indicaciones muestran que el resultado depende del clima, la orientación, el cierre y la ventilación. Las botellas pueden crear un ambiente protegido, pero no sustituyen el control térmico profesional. Las fuentes tampoco aportan mediciones sobre temperaturas, rendimiento o duración de los materiales del Plastic Palace.

Por qué el proyecto vuelve a resultar relevante once años después

El caso reapareció en medios durante los días 10 y 11 de agosto de 2026. Esa recuperación obliga a precisar que la construcción fue documentada en 2015. Su interés actual reside en la transformación visible de miles de envases en un recurso educativo. También encaja con el debate sobre las medidas de reciclaje de envases y la economía circular. Presentarlo con su fecha original evita convertir una historia inspiradora en una falsa novedad.

El valor del Plastic Palace no depende de describirlo como una innovación reciente. El proyecto combinó recogida comunitaria, construcción, horticultura y enseñanza científica. También convirtió el patio escolar en un espacio donde los alumnos podían observar cómo se producen los alimentos. La participación estudiantil fue central desde el diseño hasta el cuidado de la huerta. Es un ejemplo documentado de reutilización con utilidad real, aunque sus prestaciones no equivalgan a las de un invernadero profesional.