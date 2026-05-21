El Gobierno endurece las medidas de reciclaje y las bebidas envasadas tendrán un coste adicional recuperable

Comprar una botella o una lata va a dejar de ser exactamente igual en España. Desde noviembre de 2026, bares, restaurantes y supermercados tendrán que aplicar un importe adicional por cada envase de bebida que vendan. Eso sí, no será un cargo para quedarse en caja, que bastante susto da ya ver algunos tickets. Será un depósito que el consumidor podrá recuperar cuando devuelva el envase vacío. El sistema se llama Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, conocido como SDDR. En cristiano: pagas un extra al comprar y te lo devuelven cuando retornas la botella o la lata.

¿Cuánto se pagará de más por cada botella o lata desde noviembre de 2026?

El cambio entrará en vigor desde noviembre de 2026 y afectará al modelo de consumo de bebidas envasadas en España. Según la información anunciada, el consumidor pagará un importe adicional por cada botella o lata que compre en bares, restaurantes, supermercados y otros comercios.

Ese importe será un depósito, no un sobrecoste definitivo. Normalmente será de 10 céntimos por envase, una cantidad que se devolverá íntegramente cuando el consumidor entregue el recipiente vacío en el mismo establecimiento o en cualquier otro punto autorizado.

Por qué España aplicará el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno

La medida sigue las directrices europeas y toma como referencia modelos ya aplicados en países del entorno como Alemania, Dinamarca o, más recientemente, Portugal. El objetivo es fomentar la economía circular, es decir, que los envases vuelvan al sistema para ser reutilizados o reciclados en lugar de acabar fuera del circuito.

El motivo de fondo está en los datos de recogida. La normativa europea exige recoger al menos el 70% de estos residuos, pero en 2023 la recogida de botellas de plástico de un solo uso en España se quedó en el 41,3%. La distancia es considerable y, claro, cuando Bruselas mira los números, la calculadora no perdona.

Qué tendrán que hacer bares, restaurantes, supermercados y tiendas

Los establecimientos deberán adaptarse a este nuevo sistema. Supermercados y tiendas tendrán que aceptar devoluciones de envases, incluso cuando el producto no se haya comprado en ese mismo comercio. Es decir, el consumidor podrá devolver el envase en puntos autorizados, no solo donde hizo la compra.

Además, habrá máquinas de recogida automatizadas en ubicaciones estratégicas. En esos casos, el proceso será rápido: el envase se escaneará mediante su código de barras y después se procederá a devolver el depósito correspondiente.

Cómo recuperar los 10 céntimos del depósito sin complicarse

Para el consumidor, la clave estará en entender que el dinero no se pierde si el envase se devuelve. El sistema está pensado para que el depósito actúe como incentivo: compras, pagas esos 10 céntimos y los recuperas al retornar la botella o la lata vacía. Estos son los pasos básicos que deberá seguir el consumidor:

Comprar una bebida envasada y pagar el depósito adicional, normalmente de 10 céntimos. Guardar el envase vacío después de consumir la bebida. Devolverlo en el mismo establecimiento o en cualquier punto autorizado. Usar una máquina automatizada cuando esté disponible, escaneando el código de barras del envase. Recuperar íntegramente el importe del depósito.

Por tanto, el cambio no implica pagar más de forma definitiva, sino adelantar una pequeña cantidad que se recupera al devolver el envase. La diferencia está en que, a partir de noviembre de 2026, tirar la botella o la lata sin retornarla también significará dejar esos céntimos por el camino.

El contenedor amarillo ya no ha sido suficiente para alcanzar los objetivos

El Gobierno aplica esta medida después de comprobar que el sistema basado en contenedores amarillos no ha sido suficiente para acercarse a los objetivos europeos. Con una recogida del 41,3% en 2023, España quedó lejos del mínimo del 70% exigido.

Esta brecha ha activado las alarmas porque el incumplimiento continuado de las directrices europeas puede acarrear sanciones. De ahí que el nuevo sistema busque cambiar el hábito desde el momento de la compra, haciendo que cada envase tenga un pequeño valor económico asociado.