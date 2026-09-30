Fuenlabrada prepara nuevas ayudas de hasta 250 euros al mes para familias con menores a cargo

Las bases reservan otras cien plazas desde el 1 de octubre. El acceso exige valoración y derivación de los Servicios Sociales municipales.

Fuenlabrada anunció el 28 de septiembre la concesión de ayudas económicas a cien familias vulnerables mediante el programa FuenlaCareNet. Las cuantías ordinarias van de 150 a 250 euros mensuales, con 25 euros adicionales para hogares monoparentales. Las bases, publicadas en mayo, prevén una segunda fase desde el 1 de octubre. Cada familia puede cobrar hasta doce mensualidades, aunque la intervención con los hogares se desarrolla durante dos años.

Las ayudas de FuenlaCareNet cambian según los menores a cargo

El importe mensual previsto es de 150 euros cuando hay un menor a cargo, 200 con dos y 250 con tres o más. Los límites ordinarios para doce meses son, respectivamente, 1.800, 2.400 y 3.000 euros. Estas cuantías permiten sostener necesidades cotidianas de crianza, especialmente en hogares que afrontan el gasto de la vuelta escolar. La cantidad reconocida depende de la composición familiar y de la valoración técnica. El programa establece un máximo de doscientas unidades familiares beneficiarias entre sus fases.

El suplemento de 25 euros mensuales se reserva a familias monoparentales o monomarentales, cuya situación debe certificar la trabajadora social. Así, un hogar monoparental con dos menores puede alcanzar 225 euros mensuales. Si mantiene el derecho durante doce mensualidades, la suma sería de 2.700 euros. Este ejemplo incorpora 2.400 euros de cuantía ordinaria y 300 de suplemento. La duración máxima individual sigue siendo de doce meses. Las sustituciones posteriores se ajustan al tiempo restante de intervención y a los límites de la convocatoria.

La siguiente fase empieza en octubre y exige derivación social

La primera fase se extendía hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta cubrir las cien plazas iniciales, lo que sucediera antes. El anuncio municipal confirma ahora la concesión a cien familias. Las bases fijan la segunda fase desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027. Ese periodo también termina antes si se cubren las otras cien plazas. Por tanto, conviene comprobar con los Servicios Sociales la situación del expediente y la disponibilidad al tramitar.

Para participar se exige empadronamiento anterior a la aprobación de las bases y residencia efectiva en Fuenlabrada durante el programa. La unidad familiar debe tener menores en situación de riesgo leve, moderado o grave, valorada por los profesionales municipales. Además, necesita derivación al proyecto y aceptación expresa de sus condiciones. La concesión se tramita mediante concurrencia no competitiva y valoración individual. Presentar el formulario por sí solo no sustituye ese diagnóstico. Los solicitantes deben declarar que están al corriente de sus obligaciones tributarias, sociales y municipales.

El dinero cubre gastos básicos, pero excluye teléfono e internet

Las bases admiten alimentación, productos de nutrición infantil, suministros domésticos, alojamiento, ropa, calzado e higiene personal y del hogar. También contemplan otros bienes o servicios esenciales que los Servicios Sociales consideren necesarios para el bienestar de los menores. Hay una exclusión concreta: los gastos de telefonía fija o móvil y las conexiones a internet. Esta diferencia importa al organizar los recibos familiares. La idoneidad del gasto se valora dentro del itinerario de intervención. Deben conservarse facturas y justificantes para las comprobaciones que puedan realizarse.

El programa combina la prestación económica con seguimiento y acceso a recursos comunitarios. Su diseño distingue un grupo de control y otro que recibe intervención adicional psicosocial, educativa, laboral y sanitaria. Ambos grupos perciben la ayuda económica regulada. La convivencia con otras prestaciones sociales exige revisar las reglas de compatibilidad de cada una. Las bases permiten ayudas concurrentes, pero la financiación conjunta para una misma finalidad no puede superar su coste. La información sobre otros apoyos resulta relevante al realizar el seguimiento familiar.

Qué documentación se presenta y dónde consultar el procedimiento

La solicitud utiliza el anexo oficial e incorpora identificación, volante de empadronamiento familiar y documentación bancaria cuando corresponda. También incluye la declaración responsable de destino de los fondos y aceptación del programa. El Ayuntamiento incorpora de oficio el documento de derivación elaborado por sus profesionales. Solo se admite una solicitud por unidad familiar. La presentación electrónica requiere certificado digital, aunque también se permite registro presencial. Si faltan datos o documentos, el requerimiento de subsanación concede diez días hábiles para completarlos.

La convocatoria destina 528.000 euros a estas prestaciones económicas dentro de una operación más amplia financiada con fondos europeos. El pago comienza tras la concesión definitiva y se efectúa en mensualidades sucesivas. Las incorporaciones por sustitución cobran desde el mes siguiente a su resolución, sin efectos retroactivos. Para preparar el expediente, la ficha municipal del programa ofrece las bases y los contactos de los centros sociales. El teléfono general de Bienestar Social es el 91 492 28 00.