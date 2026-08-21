La DGT prueba el Bus-VAO de la A-2 y exige dos ocupantes en los turismos para evitar multas de 200 euros

El carril izquierdo funciona de 7:00 a 9:00 en ambos sentidos y de 15:00 a 17:00 en sentido salida de Madrid durante la fase actual. Fuera de esas franjas vuelve a estar abierto al tráfico general.

La Dirección General de Tráfico mantiene durante agosto y la primera semana de septiembre la fase de pruebas del nuevo Bus-VAO de la A-2. Cuando el sistema está activado, el carril izquierdo queda reservado para autobuses, motocicletas, vehículos autorizados y turismos con un mínimo de dos ocupantes, conductor incluido. La DGT ha pedido respetar las restricciones también durante estas pruebas, ya que la infraestructura cuenta con sistemas de vigilancia y el uso indebido puede sancionarse con 200 euros.

Este nuevo modelo forma parte de las medidas especiales de tráfico para 2026 y aprovecha los carriles izquierdos ya existentes. No dispone de una calzada independiente ni de barreras físicas como el Bus-VAO de la A-6. Su funcionamiento cambia según el horario, las balizas instaladas sobre el asfalto y los mensajes de los paneles luminosos.

La DGT no crea un carril rojo sino un Bus-VAO dinámico

La documentación oficial consultada no presenta una nueva categoría de vía denominada “carril rojo”. La DGT utiliza el término Bus-VAO de la A-2 y explica que se trata de un sistema de gestión dinámica aplicado al carril izquierdo de la autovía. Por tanto, no será el color del pavimento el que determine quién puede circular, sino la señalización visible en cada momento.

La infraestructura tecnológica se ha instalado a lo largo de 19,2 kilómetros entre Madrid y Alcalá de Henares. Sin embargo, durante la primera fase de pruebas y de explotación ordinaria, el tramo operativo llegará únicamente hasta Torrejón de Ardoz. La ampliación hasta Alcalá de Henares quedará para una segunda fase cuya fecha todavía no ha sido concretada.

Las balizas verdes indican los puntos en los que está permitido entrar o salir del Bus-VAO. Las balizas ámbar señalan los tramos donde no se puede cambiar de carril. Cuando estén apagadas, el carril izquierdo funcionará como uno convencional y podrá ser utilizado por todos los vehículos que tengan permitido circular por la autovía. Los paneles de los pórticos completarán esta información mediante señales y pictogramas.

Qué horarios tiene y qué vehículos pueden utilizarlo durante las pruebas

Tras la primera semana de funcionamiento, el horario anunciado por la DGT hasta que concluya la fase de pruebas establece dos periodos. El Bus-VAO se activa de 7:00 a 9:00 en ambos sentidos de circulación y también de 15:00 a 17:00 en sentido salida de Madrid. Fuera de estas horas, el carril recupera el uso general.

Durante las franjas reservadas pueden circular los autobuses, las motocicletas, los vehículos expresamente autorizados y los turismos que lleven al menos dos personas. El conductor cuenta como uno de los ocupantes. La DGT precisa que este requisito se aplica con independencia del sistema de propulsión del automóvil.

Esto significa que un vehículo eléctrico o híbrido enchufable no puede acceder automáticamente por llevar el distintivo 0 emisiones. La Resolución de 14 de enero de 2026 permite que determinados turismos con distintivos 0, ECO, C o B circulen con un único ocupante solamente cuando los paneles de mensaje variable lo autoricen expresamente. Para la fase actual de la A-2, la DGT ha indicado que los vehículos eléctricos con un solo ocupante no pueden utilizar el carril cuando esté activado.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid también participa en las pruebas con diez líneas interurbanas. Son las líneas 223, 224, 224A, 226, 227, 229, 261, 281, 282 y 283, que conectan Madrid con municipios como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo. Parte de sus expediciones utilizará el Bus-VAO como servicio exprés hasta Avenida de América.

Dónde se puede entrar y salir sin cometer una infracción

Los conductores no pueden incorporarse al Bus-VAO o abandonarlo en cualquier punto. Las entradas y salidas están delimitadas mediante balizas, marcas viales y señalización variable. Cruzar hacia el carril reservado en una zona marcada con balizas ámbar puede considerarse un incumplimiento de las condiciones de utilización.

Sentido de circulación Puntos de entrada Puntos de salida Hacia Madrid Torrejón de Ardoz, pk 18+600; Rejas, pk 13+600; Canillejas, pk 7+700 Únicamente Avenida de América Salida de Madrid Arturo Soria-Josefa Valcárcel, pk 5+850; nudo Eisenhower, pk 11+400 Canillejas, pk 9+100; Rejas, pk 15+200

En sentido Madrid, todos los vehículos que se incorporen deberán continuar hasta Avenida de América, ya que no existe una salida anterior autorizada. En sentido contrario, los conductores dispondrán de dos accesos y podrán abandonar el carril en Canillejas o Rejas, donde termina el tramo operativo de esta primera fase.

Antes de realizar cualquier maniobra será necesario observar las balizas y los paneles. Una incorporación que estaba permitida minutos antes puede dejar de estarlo si cambia la señalización, debido a que el sistema adapta el uso del carril a la situación del tráfico.

Cómo funcionan las cámaras y cuándo pueden imponer una multa de 200 euros

La infraestructura dispone de equipos de lectura automática de matrículas y sistemas destinados a detectar el número de ocupantes de los vehículos. Estos dispositivos permitirán comprobar tanto si el automóvil está autorizado como si las entradas y salidas se realizan por los puntos habilitados. La DGT también supervisará el funcionamiento de los paneles, las balizas y el comportamiento del tráfico durante toda la fase.

Circular por el Bus-VAO sin cumplir las condiciones puede ser una infracción grave. El artículo 76 del texto refundido de la Ley de Tráfico clasifica como grave el incumplimiento de las normas sobre utilización de carriles y de las ordenaciones especiales destinadas a mejorar la seguridad o la fluidez. El artículo 80 fija para las infracciones graves una multa de 200 euros.

La fase de pruebas no se ha presentado como un periodo exento de vigilancia. La información oficial pide cumplir las normas desde la activación del sistema y anuncia controles mediante lectura de matrículas y detección de ocupación. Por ello, viajar solo cuando se exijan dos personas, cruzar en un tramo no habilitado o ignorar los paneles puede dar lugar a las multas de 200 euros en carriles VAO.

Las previsiones elaboradas antes de la puesta en marcha calculaban que la medida podría beneficiar a unos 15.000 viajeros diarios y reducir de media un 25% los tiempos de entrada o salida de Madrid. Son estimaciones del proyecto, no resultados constatados todavía. La evaluación de estas pruebas determinará el comportamiento real del tráfico y permitirá preparar la posterior puesta en funcionamiento ordinaria.