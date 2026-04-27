Una empresa de cruceros, condenada a pagar 250.000 euros a una pasajera tras servirle 14 chupitos antes de sufrir una caída

La afectada, Diana Sanders, una enfermera de 45 años de California, sufrió una caída a bordo del Carnival Radiance después de haber consumido alcohol en exceso. Un jurado federal de Miami concluyó que la compañía actuó con negligencia y le impuso una compensación de 300.000 dólares.

Una empresa de cruceros deberá indemnizar con 300.000 dólares, unos 250.000 euros, a una pasajera que sufrió una grave caída a bordo después de que le sirvieran al menos 14 chupitos de tequila durante varias horas. El caso afecta a Carnival Cruise Line y a Diana Sanders, una enfermera de 45 años, cuyo accidente tuvo lugar en enero de 2024 en el Carnival Radiance.

La resolución ha llegado después de que un jurado federal de Miami considerara que la compañía «fue negligente» al permitir que siguiera consumiendo alcohol pese a su estado. Como resultado, la empresa tendrá que compensarla por los daños sufridos.

El accidente de Diana Sanders en el Carnival Radiance y el consumo de alcohol a bordo

Según la demanda, Sanders recibió al menos 14 chupitos en uno de los bares del barco a lo largo de unas nueve horas, aproximadamente entre las 14.58 y las 23.37 horas. La cantidad, de acuerdo con la versión de su defensa, era excesiva y los camareros debieron dejar de servirle bebidas cuando ya presentaba un estado de embriaguez visible.

Poco después, entre las 23.45 y las 00.20 horas, la pasajera tropezó y cayó por unas escaleras. El accidente le provocó una conmoción cerebral, además de dolores de cabeza, lesiones en la espalda, en el coxis y varios hematomas.

La mujer fue localizada inconsciente en una zona restringida para la tripulación. Ese extremo también formó parte del procedimiento judicial seguido contra la compañía de cruceros.

Las grabaciones de seguridad y las pruebas que valoró el jurado federal de Miami

Durante el juicio se mostraron grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a esa noche. En concreto, se visualizaron las imágenes desde que Sanders salió del bar del casino hasta el momento en que fue encontrada.

Dado lo anterior, esas pruebas fueron relevantes para reconstruir lo ocurrido a bordo y para que el jurado analizara si la actuación de la naviera había sido adecuada o si, por el contrario, existió una conducta negligente al seguir sirviendo alcohol a la pasajera.

Tras examinar la documentación y el resto de elementos aportados por la acusación, el jurado federal de Miami falló a favor de Diana Sanders y ordenó a Carnival el pago de 300.000 dólares por los daños sufridos.

El fallo contra Carnival Cruise Line y la posible apelación tras el veredicto

Después de conocerse el veredicto, el abogado de Sanders, Spencer Aronfeld, aseguró: «Enfrentarse a un gigante corporativo como Carnival es una tarea monumental, y respeto enormemente la resiliencia de mi cliente a lo largo de estos 18 meses de litigio».

Además, el letrado sostuvo que el caso pone de relieve «los peligros inherentes a los paquetes de bebidas con todo incluido». En esa misma declaración añadió: «Fomentan el consumo excesivo y presionan a los camareros mal pagados para que prioricen las propinas sobre la seguridad».

Por su parte, Carnival Corporation mostró su desacuerdo con la decisión del jurado y avanzó que presentará una apelación, al considerar que existen motivos para celebrar un nuevo juicio.