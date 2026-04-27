Llega el verano y la Ley de Propiedad Horizontal pone freno a una práctica muy común en miles de viviendas

Cuando aprieta el calor, mucha gente piensa en lo mismo: poner aire acondicionado cuanto antes. El problema llega cuando la solución rápida pasa por colgar la unidad en la fachada del edificio, porque ahí ya entra en juego la ley. El Boletín Oficial del Estado recoge que la Ley de Propiedad Horizontal fija límites claros para este tipo de instalaciones. En concreto, no se puede colocar el aparato en la fachada sin autorización de la comunidad de propietarios. Dicho de forma sencilla, no basta con que el vecino lo necesite o tenga prisa por refrescar la casa. Y sí, en plena ola de calor, el papeleo sigue sin dar tregua. Además, en el caso de instalarlo con autorización deberá ser un técnico y no el propietario de la vivienda.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre poner el aire acondicionado en la fachada

La base legal está en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. El texto indica que el propietario de cada piso o local puede modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su vivienda o local siempre que no altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o su estado exterior, y siempre que tampoco perjudique los derechos de otro propietario, debiendo además comunicar previamente esas obras a quien represente a la comunidad.

Esto quiere decir, en palabras más llanas, que la fachada no es una zona de libre disposición. Al considerarse un elemento común, cualquier intervención necesita autorización vecinal. Por eso, instalar una unidad exterior de aire acondicionado en esa parte del edificio no puede decidirse de forma unilateral, aunque el calor apriete y la tentación de resolverlo en una tarde sea grande.

Por qué la comunidad puede frenar esta instalación

Un experto de Millennials Abogados lo resumió de forma directa en un vídeo difundido en redes sociales: “La respuesta es no”. Según explicó, la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe colocar un aire acondicionado en la fachada sin autorización, ya que esa actuación altera elementos comunes o incluso privativos si afecta a la estética del edificio.

Ese criterio busca proteger la armonía arquitectónica del inmueble, es decir, la imagen conjunta del edificio. En consecuencia, el interés de la comunidad por conservar esa estética pesa más que la decisión individual de un propietario. Además, la propia norma permite pedir una autorización formal a la junta de propietarios, es decir, a la reunión en la que la comunidad vota este tipo de asuntos, presentando un proyecto con la ubicación, las características técnicas y el impacto visual del aparato.

Cuándo sí se puede instalar un aire acondicionado sin tocar elementos comunes

La prohibición no es absoluta. El abogado explicó que hay excepciones cuando el aparato se instala en una zona privada y esa colocación no altera los elementos comunes de la comunidad de propietarios. En la práctica, eso abre la puerta a colocarlo en terrazas o patios de uso exclusivo, siempre que no afecte a la estética del edificio ni a las zonas compartidas.

Aun así, incluso en esos supuestos se recomienda informar antes a la comunidad. No es un detalle menor: hacerlo puede evitar reclamaciones posteriores y discusiones que, como suele pasar en estos casos, empiezan por un aparato y acaban con medio edificio opinando del tema. Además, si se opta por pedir permiso formal, la decisión se votará en junta según las mayorías previstas.

Qué consecuencias puede tener instalarlo sin autorización

Colocar el aire acondicionado en la fachada sin permiso puede acabar mal para el propietario. La comunidad está facultada para exigir la retirada inmediata del aparato y, si el vecino se niega, los tribunales suelen dar la razón a la comunidad. Es decir, no se queda en una simple queja del rellano.

La consecuencia no es solo desmontar el equipo. También pueden imponerse sanciones económicas y obligar al infractor a asumir los costes de reparación de los daños causados en los elementos comunes. Además, la jurisprudencia reciente, es decir, las resoluciones judiciales que sirven de referencia en casos parecidos, respalda la protección de las fachadas como parte esencial de la configuración exterior del edificio.

Cómo pedir permiso a la comunidad y qué alternativas legales existen

Antes de instalar nada, lo más prudente es revisar dónde va a colocarse el equipo y si esa zona afecta o no a un elemento común. A partir de ahí, hay varias vías para actuar sin meterse en un problema legal ni en una guerra vecinal en pleno verano.

Comprobar si la instalación se hará en una zona privada que no altere elementos comunes ni la estética del edificio. Informar previamente a la comunidad para evitar conflictos o reclamaciones posteriores. Solicitar autorización formal a la junta de propietarios con un proyecto que incluya ubicación, características técnicas e impacto visual. Valorar alternativas legales como sistemas portátiles o splits que no necesiten unidad exterior en la fachada. Estudiar otras ubicaciones posibles, como patios interiores, cubiertas o zonas ya habilitadas en el diseño original del edificio.

Estas opciones permiten climatizar la vivienda sin saltarse la Ley de Propiedad Horizontal. De hecho, cada vez más comunidades aprueban normas internas sobre la ubicación y dimensiones de estos aparatos, y los edificios de nueva construcción ya suelen incorporar preinstalaciones específicas. Por tanto, margen hay, pero hacerlo por libre en la fachada no parece la mejor idea.