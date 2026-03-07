Una cuidadora a domicilio en España dicta sentencia: «No soy tu chacha»

Si convives con una persona mayor o dependiente, seguramente ya sabes que cuidar no es lo mismo que limpiar. En España, el sector de cuidados a domicilio emplea a más de 565.000 personas que trabajan en casas particulares con personas mayores, con dependencia o con necesidades específicas de atención, y más del 80 % de ellas son mujeres.

Al mismo tiempo, en nuestro país hay más de 1,7 millones de personas con una situación de dependencia reconocida y aproximadamente 390.000 viven en centros residenciales. A pesar de estas cifras, para mucha gente el trabajo de las cuidadoras sigue viéndose como una especie de ayuda familiar sin formación. Es justo contra esa idea contra la que alza la voz Jennifer, cuidadora a domicilio, que recuerda que su papel no es el de sirvienta, sino el de profesional del cuidado. Su testimonio pone el foco en algo que se nota en el bolsillo y en la autoestima: la falta de reconocimiento social y económico del cuidado profesional.

¿Qué peso tiene el cuidado a domicilio en España?

El cuidado en el domicilio se ha convertido en un pilar del bienestar en España, porque responde a la preferencia de un 87 % de las personas mayores de envejecer en su hogar. En paralelo, el sector de cuidados a domicilio sostiene empleo para más de 565.000 personas, decenas de miles de profesionales que entran cada día en casas donde viven personas mayores, con dependencia o con necesidades específicas de atención. Para situar el tamaño del problema, basta mirar las cifras que se manejan en el propio sector y en el sistema de dependencia.

Dato Cifra Personas empleadas en cuidados a domicilio en España Más de 565.000 Porcentaje de mujeres en el sector de cuidados a domicilio Más del 80 % Personas con situación de dependencia reconocida Más de 1,7 millones Personas en centros residenciales Aproximadamente 390.000 Mayores que prefieren envejecer en su hogar 87 %

Estas cifras conviven con una paradoja: mientras la demanda de cuidados profesionales crece, la realidad del oficio sigue siendo difusa en la percepción pública. Para buena parte de la sociedad, lo que hacen las cuidadoras se confunde con tareas domésticas o con una ayuda familiar más, en lugar de verse como una labor especializada que requiere formación, planificación y un rol profesional claro.

Por qué tantas familias siguen confundiendo cuidado y tareas domésticas

La experiencia de Jennifer resume bien el problema de fondo. Ella entra en los domicilios como cuidadora profesional, con funciones vinculadas al bienestar y la salud de la persona cuidada, pero se encuentra con que muchas familias la miran como si fuera la persona encargada de limpiar la casa. De ahí su frase directa: «No soy tu chacha y no tengo que limpiarte la casa, soy una profesional formada».

Jennifer explica que la confusión entre cuidado profesional y tareas domésticas es una de las partes más frustrantes de su trabajo. Insiste en que «cuando algo no se reconoce como trabajo, no se paga. Por eso nuestros sueldos son bajos, no porque valga poco lo que hacemos, sino porque se ha hecho invisible». No se trata solo de una cuestión de etiquetas, sino de qué se espera realmente cuando una cuidadora cruza la puerta del domicilio.

Según cuenta, la mayoría de las veces el papel de la cuidadora no está claro en las casas, y eso abre la puerta a que se le pidan cosas que no tienen nada que ver con su formación ni con sus competencias. Ella lo resume así: «Una cosa es apoyar a la persona en tareas vinculadas a su cuidado y otra muy distinta es asumir tareas de la casa o de la familia que no tienen que ver con ella». Cuando esa frontera se borra, las consecuencias se encadenan.

La cuidadora termina realizando tareas del hogar que no guardan relación con el cuidado profesional para el que está contratada.

Lo más importante, el bienestar y la salud de la persona cuidada, corre el riesgo de quedar en segundo plano.

La profesional acaba cargando con una responsabilidad que en realidad corresponde a la familia o al entorno, no a su puesto de trabajo.

Jennifer insiste en que este problema de límites no es un capricho personal ni una manía, sino una auténtica necesidad profesional. Lo define con claridad: «Tener claro este detalle no es ser conflictiva, es proteger tu trabajo y tu rol profesional». En el fondo, se trata de que cada parte sepa a qué ha venido y qué puede esperar de la otra.

¿Cómo influyen los estereotipos de género en la vida de las cuidadoras?

El hecho de que más del 80 % de las personas que trabajan en el cuidado a domicilio sean mujeres no es casualidad. Responde, como señala el texto, a una sociedad que históricamente ha asignado a las mujeres, de manera no remunerada, el rol de cuidadoras naturales. Es decir, se da por hecho que cuidar es algo que las mujeres hacen porque “les sale”, casi como si fuera un instinto, y no un trabajo que deba reconocerse y pagarse como tal.

Esta asociación cultural entre mujer y cuidado condiciona cómo se ve este trabajo en el mercado laboral y en los hogares. El cuidado profesional se confunde con el cuidado familiar de toda la vida, el que han hecho madres, hijas o abuelas sin contrato ni nómina. Por eso Jennifer subraya que «el cuidado familiar no es lo mismo que el cuidado profesional; y las cuidadoras a domicilio hacemos cuidado con formación». En otras palabras, no es lo mismo ayudar por cariño que hacerlo como parte de una profesión con técnicas, competencias y responsabilidades definidas.

La persistencia de estos estereotipos tiene efectos muy concretos: si el sistema sigue pensando que el cuidado es “algo natural” y femenino, le cuesta verlo como una profesión con valor propio. Y si no se reconoce ese valor, ¿cómo se va a traducir en condiciones laborales dignas, horarios razonables o salarios que permitan algo más que ir tirando?

Sueldos de 900 euros e inseguridad: así se infravalora el cuidado profesional

La falta de reconocimiento social del cuidado profesional se nota directamente en el sueldo. Jennifer lo explica de forma muy sencilla: «Cuando algo no se reconoce como trabajo, no se paga. Por eso nuestros sueldos son bajos, no porque valga poco lo que hacemos, sino porque se ha hecho invisible». Si lo que ocurre dentro de las casas se ve como algo casi familiar, el salario se coloca en un segundo plano.

Esta invisibilidad se traduce para muchas cuidadoras en sueldos que ni siquiera cubren lo básico. Jennifer lo dice sin rodeos: «900 euros no es un sueldo digno, no es vivir, es sobrevivir. Muchas cuidadoras a domicilio ni siquiera llegan a esta cifra». Con esa referencia económica, el mensaje es claro: se trata de trabajos esenciales para la vida diaria de miles de personas, pero pagados como si fueran algo accesorio.

Además, ella misma recuerda que «el problema no es solo el sueldo, el problema es lo que el sistema no ve». La normalización de situaciones de inseguridad o de desamparo laboral forma parte de una cultura profesional que, según cuenta, perjudica tanto a las cuidadoras como a quienes reciben el cuidado. Es decir, cuando el trabajo se infravalora, se resiente la profesional que cuida y también la persona que necesita apoyo para las actividades básicas de la vida diaria.

Qué pueden hacer cuidadoras y familias para poner límites claros

En este contexto, Jennifer insiste en la importancia de que las cuidadoras tengan muy claro cuál es su papel cuando entran en un domicilio. Lo que ella plantea no es “plantarse” por gusto, sino recordar que «tener claro este detalle no es ser conflictiva, es proteger tu trabajo y tu rol profesional». Defender esos límites es la manera de garantizar que el tiempo y la energía se centran en lo que realmente importa: el bienestar y la salud de la persona cuidada.

También lanza un mensaje indirecto a las familias y a quienes gestionan servicios de cuidado. A la hora de definir tareas, conviene preguntarse algo tan sencillo como: ¿esto tiene que ver con el cuidado de la persona o es una cuestión general de la casa o de la familia? Si lo que se pide no está vinculado al cuidado directo ni a las necesidades de atención de la persona dependiente, entra en otro tipo de trabajo que no corresponde a la cuidadora profesional, tal y como ella lo plantea.

En consecuencia, aclarar desde el principio funciones, límites y expectativas evita malentendidos y conflictos posteriores. El cuidado profesional, según reivindica Jennifer, necesita tres piezas básicas: formación, planificación y una relación de respeto mutuo entre la cuidadora y la familia o entorno de la persona cuidada. Solo así se evita que el servicio se desdibuje y vuelva a caer en esos imaginarios tradicionales que lo reducen a algo “natural”, femenino y mal pagado.