Cambio al horario de verano 2026 en España: qué día se adelanta el reloj y por qué sigue dando que hablar

A finales de marzo habrá que adelantar el reloj una hora en España, y la historia de este instrumento explica por qué este ajuste sigue generando tantas dudas.

Miramos el reloj casi sin pensar, pero ese gesto resume siglos de inventos… y también un debate que se repite cada primavera. Con el cambio al horario de verano de 2026 a la vuelta de la esquina, conviene tener claro cuándo se cambia la hora, qué ocurre exactamente esa noche y cómo hemos llegado hasta los relojes actuales, capaces de ajustarse solos.

Cuándo se cambia la hora en marzo de 2026 en España y qué debes hacer

En España, la hora se modifica dos veces al año para ajustar el horario al sol: el último domingo de marzo se adelanta una hora y el último domingo de octubre se retrasa. En 2026, el cambio al horario de verano será el domingo 29 de marzo: a las 02:00 serán las 03:00, por lo que esa noche se “pierde” una hora.

La mayoría de móviles, ordenadores y relojes inteligentes harán el cambio automáticamente. Aun así, los relojes analógicos y algunos dispositivos más antiguos pueden requerir ajuste manual. ¿Tienes alguno en casa o en el coche? Mejor revisarlo, porque un pequeño despiste se nota al día siguiente.

De la subdivisión del tiempo al reloj moderno que hoy cambia solo

La división del día en horas, minutos y segundos no apareció de golpe: es un sistema convencional que viene de siglos. Los primeros rastros se asocian a ciclos lunares de 28 días y 12 meses, y los sacerdotes babilónicos fijaron la subdivisión del día en 24 horas. Más tarde, los egipcios inventaron el reloj de sol (una estaca y su sombra) y, para medir también por la noche, el reloj de agua.

Con el paso del tiempo llegaron los relojes mecánicos del siglo XIII, instalados en campanarios y tan imprecisos que se reajustaban cada día al mediodía. En el siglo XVI aparecieron los relojes de bolsillo; se cita como ejemplo uno de 1530 y se destaca el trabajo de Peter Henlein como base del reloj moderno. La precisión dio otro salto con el péndulo: el primer reloj de péndulo de 1657, ligado a trabajos de Galileo Galilei y Christiaan Huygens, marcó un antes y un después.

Por qué el debate del cambio horario sigue vivo en 2026

El cambio de hora continúa siendo polémico. A mediados de octubre de 2025, Pedro Sánchez defendía que “ya no tiene sentido” y que “apenas ayuda a ahorrar energía”. Mientras tanto, el calendario del cambio horario sigue vigente en el BOE: el adelanto de marzo se mantiene y 2026 podría ser el último año con cambio, según se recoge en la orden PCM/186/202.

En paralelo, los psicólogos recuerdan que el ajuste afecta durante unos días: se produce un desajuste psicobiológico, pero “transcurrida una semana aproximadamente” la mayoría se adapta.