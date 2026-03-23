Una cajera da mal el cambio y un video de seguridad por WhatsApp lo confirma: la consecuencia es una sanción de 20.000 euros a la tienda

Seguro que alguna vez has salido del súper con un euro de más o de menos en el bolsillo. Normalmente basta con un “oye, te he dado mal el cambio” y asunto zanjado. En un pequeño comercio de Madrid, sin embargo, el lío se fue de las manos: alguien enseñó el vídeo de la cámara en su móvil, lo envió por WhatsApp y ¡zas!, 20 000 € de sanción. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no vio la gracia y aplicó su martillo favorito, el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Para que la broma no saliera todavía más cara, los dueños optaron por pagar de forma voluntaria y dejaron la factura en 12.000 €.

¿Qué ocurrió exactamente en la caja?

Todo empezó con una clienta habitual que devolvió un producto y, por despiste, se llevó más dinero del que le correspondía. Cuando volvió días después, los empleados le pidieron amablemente la diferencia y, para demostrar el desajuste, una cajera sacó su teléfono personal, reprodujo la grabación de la cámara de seguridad y se la mandó a la compradora por WhatsApp (la app que ya permite videollamas desde el ordenador).

La jugada, más digna de un grupo familiar que de un negocio, dejó expuestos a otros dos clientes que aparecían de fondo. La clienta, lejos de dejarlo pasar, plantó una reclamación ante la AEPD. El cartelito de “zona videovigilada” en la puerta no sirvió de chaleco salvavidas: la Agencia concluyó que la empresa carecía de controles internos para impedir que cualquier trabajador manejara y difundiera las imágenes.

¿Por qué la AEPD aplicó el artículo 32 del RGPD?

El artículo 32 del RGPD exige “medidas técnicas y organizativas apropiadas”, es decir, contraseñas, permisos y protocolos claros, para que los datos (como una simple grabación) no circulen a su aire. Al no tener barreras ni políticas que limitasen el acceso, la tienda vulneró de lleno esa obligación.

Concepto Dato Sanción inicial impuesta 20.000 € Importe abonado tras pago voluntario 12.000 € Precepto infringido Artículo 32 RGPD

La reducción de 8.000 € se debe al descuento previsto cuando el infractor reconoce la culpa y paga sin pleitear, un “pronto‑pago” que la propia normativa contempla para agilizar la recaudación y, de paso, evitar más quebraderos de cabeza a ambas partes.

Pasos para que tu negocio no meta la pata con las cámaras

Antes de que el susto llame a tu puerta, conviene revisar cómo gestionas las imágenes de videovigilancia. Si eres autónomo o llevas un pequeño local, estos puntos te ahorrarán disgustos (y facturas de cuatro cifras):

Limita el acceso: solo el personal autorizado debería ver o descargar las grabaciones. Usa sistemas con contraseña y registro de entradas: así sabes quién tocó qué y cuándo. Prohíbe expresamente compartir vídeos por canales personales (WhatsApp, correo privado, etc.). Conserva las imágenes el tiempo mínimo imprescindible; nada de guardar por guardar. Informa con claridad, pero recuerda que el cartel no te exime de cumplir el RGPD.

Adoptar estas precauciones no requiere ingeniería nuclear y evita pagar cursos acelerados de derecho a golpe de sanción. En definitiva, controla tu circuito cerrado como controlas la caja: con llave, registro y sentido común.