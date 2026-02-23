Giro de 180 grados en WhatsApp: por fin es posible hacerlo desde el ordenador con un nuevo icono en los chats

WhatsApp Web por fin se pone al día: las videollamadas y las llamadas de voz empiezan a asomar también en el navegador. Si hasta ahora, para llamar, estabas atado al móvil o a la app de escritorio, esto empieza a cambiar poco a poco. Después de más de un año de pruebas internas, la versión web de WhatsApp empieza a activar esta opción de forma gradual.

De momento, eso sí, solo en chats individuales y todavía con ciertas limitaciones. Las llamadas irán llegando primero a la beta y, más adelante, a la versión estable, como suele pasar siempre. Y mientras tanto, muchos usuarios ya se están encontrando con un nuevo icono de cámara que adelanta lo que está por venir.

¿Qué cambia con las llamadas de voz y las videollamadas en WhatsApp Web?

Durante años se ha hablado de la llegada de las llamadas de voz y vídeo a la versión de escritorio de WhatsApp, pero todo se quedaba en rumores que no terminaban de convertirse en realidad. Ahora, tras más de un año de pruebas internas para pulir la función, WhatsApp Web ha empezado por fin a activar las llamadas de voz y las videollamadas de forma gradual, según ha explicado el portal especializado WABetaInfo. Esto quiere decir que las llamadas dejan de ser algo exclusivo del móvil y la tableta, y que también empiezan a entrar en juego desde el navegador del ordenador.

Eso sí, en primer lugar solo se podrán hacer llamadas de voz y de vídeo en los chats individuales, mientras la plataforma trabaja en llevar esta misma función a los grupos más adelante. ¿Y qué pasa con la seguridad? Las llamadas están encriptadas, es decir, protegidas para evitar riesgos de seguridad igual que los chats del servicio de mensajería de Meta. En las videollamadas, además, se podrá compartir la pantalla, algo muy útil para enseñar lo que se ve en el ordenador sin tener que estar explicándolo todo por mensaje.

¿Puedo hacer llamadas ya desde WhatsApp Web en mi ordenador?

¿Puedes ponerte ya a hacer videollamadas desde WhatsApp Web como si nada? De momento, la función se ha incorporado en la última beta de WhatsApp Web y se irá activando progresivamente para los usuarios de la versión estable en las próximas semanas, siguiendo el patrón habitual de la plataforma. Es decir, primero la verán algunos, luego se extenderá al resto, así que tocará un poco de paciencia.

Para que se vea más claro en qué punto está cada versión, esto es lo que ocurre ahora mismo según la información disponible en el propio servicio:

Versión o app Estado de las videollamadas y llamadas de voz Beta de WhatsApp Web Función incluida y activándose de forma gradual Versión estable de WhatsApp Web Algunos usuarios ya ven el nuevo icono de cámara en los chats individuales App de WhatsApp para Mac La función todavía no está operativa

En consecuencia, aunque algunos usuarios de la versión estable ya han visto un nuevo icono con forma de cámara dentro de los chats individuales, al pulsarlo aparece un mensaje que indica que hay que descargar la app de escritorio. Por ahora, la función no está operativa ni desde WhatsApp Web ni desde la app para Mac, así que si intentas llamar desde el navegador lo normal es que todavía no puedas completar la videollamada.

Cómo hacer videollamadas en WhatsApp Web paso a paso

Aunque la función todavía no esté activa para todos, ya se sabe cómo se usará cuando llegue a tu cuenta. WABetaInfo ha mostrado, mediante capturas de pantalla, el aspecto de esta opción y la forma de iniciarla desde el ordenador. Por lo tanto, puedes ir familiarizándote con el proceso para que, en cuanto se active, no tengas que andar investigando dónde está cada cosa. Los pasos para usar las videollamadas en WhatsApp Web cuando estén disponibles serán estos:

Abre WhatsApp Web en tu ordenador y entra en el chat individual en el que quieres hablar. En la parte superior del chat, localiza el icono de la cámara junto al nombre de perfil. Haz clic en ese icono de la cámara para iniciar la videollamada cuando la función esté disponible en tu cuenta.

Ahora mismo, aunque sigas estos pasos, lo más probable es que solo veas el aviso de que debes descargar la app de escritorio, porque la función aún no está activa ni en WhatsApp Web ni en la aplicación de Mac. Pero, en cuanto el despliegue avance desde la beta hasta la versión estable, ese mismo icono de cámara será la puerta de entrada para hacer videollamadas y, más adelante, también llamadas de voz desde el navegador del ordenador.