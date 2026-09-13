Una botella boca abajo puede ayudar con un atasco leve del fregadero, pero hay un detalle imprescindible

El método para desatascar el fregadero aprovecha la presión del agua y requiere un buen ajuste. No sustituye a una herramienta específica.

Una botella de agua colocada boca abajo puede ayudar a desatascar el fregadero cuando la obstrucción es pequeña y está cerca del desagüe. El procedimiento, descrito por La Razón el 7 de septiembre, consiste en presionar el recipiente para impulsar agua hacia la tubería. Su posible utilidad depende del sellado y no equivale a una reparación garantizada.

Para qué sirve la botella y por qué necesita un buen cierre

La botella actúa como un pequeño impulsor. Al apretarla, el agua de su interior sale hacia la tubería y puede desplazar residuos blandos próximos a la entrada. No se trata de una reacción química ni de una propiedad especial del plástico. Tampoco debe confundirse con otros recursos para evitar los malos olores del fregadero.

El resultado depende de que el contacto entre la boca y el desagüe sea suficientemente ajustado. Si quedan huecos, el agua escapará por los laterales y se perderá buena parte de la presión. Por eso, colocar el recipiente sobre el orificio no garantiza que funcione. El sellado importa más que la simple posición de la botella.

Cómo intentar desatascar el fregadero con una botella

La propuesta utiliza una botella flexible de entre medio litro y litro y medio, siempre que pueda apoyarse de manera ajustada. Por precaución, no pruebes este método tras verter un desatascador químico. Drano prohíbe utilizar una ventosa durante o después de aplicar su producto, porque podrían quedar restos. El procedimiento descrito sigue estos pasos:

Retira los restos visibles alrededor del desagüe. Llena la botella casi por completo con agua y deja el tapón fuera. Gírala y coloca su boca directamente sobre el orificio. Aprieta el recipiente con cuidado, manteniendo el contacto lo más firme posible. Repite el movimiento varias veces para impulsar el agua. Retira la botella y abre el grifo unos segundos para comprobar si mejora la evacuación.

Esta comprobación permite saber si el intento ha cambiado el drenaje. Si el agua continúa acumulándose o sale por los laterales al apretar, no tiene sentido aumentar la fuerza. La botella es un recurso improvisado, no una herramienta diseñada para adaptarse a todos los desagües. La descripción no fija un número de repeticiones ni un tiempo que asegure el resultado.

Cuándo hay que dejar de intentarlo y cambiar de herramienta

El método solo se plantea para obstrucciones pequeñas y próximas a la entrada. Los tapones profundos, los objetos sólidos atrapados o los problemas de la instalación quedan fuera de ese supuesto. También importa el material acumulado, ya sean restos de comida, grasa o jabón. Insistir no asegura que desaparezca la causa del atasco. La explicación difundida no aporta ensayos ni un porcentaje de éxito. Por tanto, no acredita una recomendación general de los fontaneros.

Cuando varios intentos no mejoran el paso del agua, corresponde cambiar de herramienta o solicitar una revisión profesional. Una guía o un muelle desatascador son alternativas específicas mencionadas en la información de referencia. Si finalmente necesitas un servicio de fontanería, consulta previamente el alcance del trabajo y el precio del desatasco. No todos los avisos requieren la misma intervención.

Qué aporta una ventosa y cómo prevenir nuevas obstrucciones

La ventosa dispone de una base diseñada para cerrar sobre el desagüe y permite alternar movimientos de presión y succión. La guía de Leroy Merlin sobre cómo desatascar las tuberías explica su utilización con agua retenida y el rebosadero tapado. Después hay que repetir el movimiento y recoger los residuos que salgan. Esa guía describe herramientas específicas, pero no valida el truco de la botella.

Una vez recuperado el drenaje, evitar nuevos tapones exige cuidar lo que se vierte en el fregadero. La misma guía aconseja impedir la acumulación de restos de comida y no desechar aceite usado por el desagüe. También recomienda un mantenimiento periódico. Si el problema persiste, una revisión resulta más útil que repetir indefinidamente el mismo remedio casero.