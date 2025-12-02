Un fontanero cuenta que cobra 140 euros más IVA por un desatasco y explica por qué es un precio justo según su experiencia

Cuando se atasca el fregadero y toca llamar al fontanero, la gran pregunta no es el tornillo: es la factura. Ema, un fontanero italiano que trabaja en Valencia, ha explicado en sus redes cómo calcula lo que cobra. En un oficio con clara escasez de profesionales en España, él prefiere hablar claro para no perder dinero ni crear falsas expectativas al cliente.

Su base es simple y directa: 30 euros + IVA (el impuesto que se añade a la factura) por desplazamiento y atención mínima. Ha llegado a cobrar hasta 80 € por desplazarse fuera de Valencia y 140 € por un desatasco típico de fregadero o lavadora. Y, por si acaso, avisa: él trabaja con precio cerrado, no por horas, para que todos sepan a qué atenerse.

¿Cómo calcula un fontanero sus precios en Valencia?

Con años de oficio, Ema resume su método en una idea: el desplazamiento es la base. Lo dice sin rodeos: «Cobro 30 euros + IVA. Esto es lo básico, no voy a casa de un cliente por menos de eso porque si no no me sale rentable». En otras palabras, antes de hablar de llaves, sifones o termos, hay que cubrir lo que cuesta llegar y atender al cliente.

¿Y si el aviso es fuera de Valencia? Ahí el desplazamiento sube: ha cobrado hasta 80 euros + IVA. Según explica, esos 30 euros iniciales cubren la furgo (que también come), la gasolina y el tiempo de desplazamiento. Por tanto, la factura crece a partir de esa base y según el trabajo real que toque hacer.

¿Qué incluye cada servicio y cuánto se cobra en la práctica?

Desde esa base de 30 euros + IVA, el precio se ajusta al tipo de encargo. Por ejemplo, cambiar una llave se sitúa en 45 euros + IVA. Además, Ema deja claro que, si renuncia a cobrar ese desplazamiento y solo factura 15 euros + IVA por un apaño, acaba perdiendo dinero; de ahí que establezca mínimos realistas.

A continuación, un resumen práctico de lo que él mismo detalla para Valencia y alrededores:

Servicio Base o detalle Importe indicado Desplazamiento mínimo en Valencia Atención y llegada 30 euros + IVA Desplazamiento fuera de Valencia (hasta) Atención y llegada 80 euros + IVA Cambio de llave Precio por servicio 45 euros + IVA Desatasco de fregadero o lavadora 30 de desplazamiento + 110 de desatasco 140 euros + IVA Cambio de termo eléctrico 30 de desplazamiento + 110 de mano de obra 140 euros + IVA Suplemento si el fontanero compra el termo Ir al almacén y gestión 40 euros + IVA Reparaciones puntuales o cambio de grifo Mínimo para desplazarse 50 euros + IVA Tarifa por hora (si se elige cobrar por tiempo) Mínimo recomendado 40 euros + IVA la hora Cambios de pieza “honestos” según complejidad Rango orientativo entre 140 y 180 euros

Ema añade que un desatasco estándar le lleva entre 30 y 45 minutos, incluyendo limpiar y dejar el grifo listo. Por menos de ese umbral, insiste, no se mueve porque “se pierde dinero”, especialmente si hay que usar materiales, valorar el acceso o trabajar en espacios complicados.

¿Cobrar por horas o con precio cerrado: qué recomienda y cómo pedir presupuesto?

Ema prefiere el precio cerrado. Explica que él es autónomo (trabaja por su cuenta), y por eso factura por servicio, no por tiempo: el cliente compra el resultado, no el reloj. En sus palabras, “Soy autónomo, soy un profesional, lo valoro y digo cuánto es. Si luego tardo tres horas más, eso no te tiene que interesar. Si tardo tres horas menos tampoco, soy rápido. Hago un precio cerrado desde que hago el presupuesto”. No obstante, si alguien decide cobrar por horas, su consejo es no bajar de 40 euros + IVA la hora.

Para que la próxima avería no te pille a ciegas, aquí van pasos concretos para pedir un presupuesto claro y que no haya sorpresas:

Pregunta siempre por la base de desplazamiento (por ejemplo, 30 euros + IVA) y dónde se aplica.

Pide precio cerrado por servicio (por ejemplo, un desatasco típico en 140 euros + IVA).

Aclara si el profesional comprará materiales y, en su caso, el suplemento (por ejemplo, 40 euros + IVA si él compra el termo).

Confirma si trabaja por servicio o por horas; si es por horas, que te indiquen el mínimo (Ema sugiere 40 euros + IVA).

Solicita una estimación del tiempo orientativo del trabajo (por ejemplo, 30 a 45 minutos en un desatasco estándar) para organizarte.

Por otro lado, el contexto también pesa: la fontanería sufre escasez de trabajadores en España, lo que empuja a valorar más estos oficios y sus tarifas. De hecho, Ema reconoce que “no encuentro a nadie para enseñarle, es un oficio que se está perdiendo”, así que, si necesitas un profesional, mejor tener claras las cifras y reservar con margen.