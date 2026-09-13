Los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón en Ronda y supera a Guijuelo, Jabugo y Extremadura

Ocho productores participaron en un certamen decidido por los asistentes. Ibedul y Sierra Morena representaron al territorio cordobés.

El Valle de los Pedroches, en Córdoba, ha ganado el primer Mundial del Jamón de Ronda. El certamen se celebró del 4 al 6 de septiembre de 2026 en el Convento de Santo Domingo. Impulsado por Enrique Tomás, enfrentó a cuatro territorios productores. Según recoge Mundo Deportivo, la victoria otorgó a Los Pedroches el título de «Mejor Jamón del Mundo» de esta competición.

Una cata popular decidió el ganador del Mundial del Jamón

La principal diferencia del concurso estaba en quién tomaba la decisión. La presentación publicada por Enrique Tomás establecía que el público elegiría al ganador, sin un jurado profesional. Los asistentes probaban los jamones y votaban su propuesta favorita. De este modo, las preferencias de quienes participaron en la degustación determinaron qué territorio obtenía el reconocimiento de esta primera edición.

La organización también fijó que todos los jamones participantes pertenecieran a la misma añada, para facilitar una comparación en condiciones equivalentes. La cata permitía descubrir las particularidades de cada origen y contrastarlas antes de votar. El formato acercaba la competición a quienes disfrutan del jamón ibérico en la mesa, sin reservar la elección exclusivamente a los profesionales del sector.

Ibedul y Sierra Morena representaron a Los Pedroches

La fase final reunió a ocho productores, distribuidos en cuatro representaciones territoriales. Ibedul y Sierra Morena participaron por el Valle de los Pedroches, mientras que Chacinerías Díaz y Aljomar lo hicieron por Guijuelo. Consorcio de Jabugo y Micsa, identificada también como Hermanos Velázquez, representaron a Jabugo. Extremadura estuvo presente con Señorío de Montanera y Montesano.

El resultado anunciado reconoce al territorio cordobés, no presenta a una única empresa como vencedora individual. Esa distinción importa para interpretar el premio y evitar atribuírselo automáticamente a cualquier pieza que se venda con ese origen. La denominación de mejor jamón del mundo corresponde al galardón de este certamen, disputado por los cuatro territorios participantes. No equivale a una clasificación de todos los jamones comercializados.

El Convento de Santo Domingo acogió tres jornadas de degustaciones

El encuentro reunió a miles de personas en Ronda y combinó degustaciones con actividades sobre la cultura del jamón ibérico. Productores, expertos y aficionados compartieron espacio durante el fin de semana. La elección de la ciudad coincidió con la celebración de la Goyesca, una circunstancia destacada durante la presentación institucional. El Ayuntamiento de Ronda presentó el encuentro como una iniciativa con vocación anual.

La experiencia de cata se anunció con un precio de 15 euros, que incluía jamón ibérico y agua. La propuesta permitía conocer distintas referencias de la mano de sus productores, además de probarlas. Estos detalles figuran en la presentación del Ayuntamiento de Ronda. Para quienes compren una pieza después de descubrir su origen favorito, también puede resultar útil consultar cómo conservar el jamón abierto en casa.

Los premios Amantes del Jamón reconocieron a personalidades vinculadas al producto

El programa incorporó además los Premios «Amantes del Jamón», dedicados a personalidades vinculadas con la promoción y el disfrute de este producto. El sábado 5 de septiembre recibieron sus Medallas de Oro la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, y José Luis «El Turronero». Por la noche, después de la Goyesca y antes de la Cena de Gala, fueron distinguidos Fran Rivera y Tana Rivera.

Joan Manuel Serrat también figura entre las personalidades premiadas con estas medallas. La organización anunció otros cinco reconocimientos internacionales para Brad Pitt, Georgina Rodríguez, Antonio Banderas, David Bisbal y Elsa Pataky. Estos homenajes son distintos del premio gastronómico ganado por Los Pedroches. La información disponible recoge el anuncio de los reconocimientos internacionales, pero no confirma la asistencia de todos sus destinatarios al certamen.