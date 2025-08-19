Un repartidor baja por las escaleras de una comunidad de vecinos y ve algo surrealista frente al espejo de: “No es la primera vez, pero sí la más rara”

Quien haya vivido en una comunidad de vecinos sabe que el portal puede convertirse en escenario de lo imposible. Desde las charlas eternas de madrugada hasta la bicicleta que nadie reclama, allí cabe de todo. Pero lo que se encontró un repartidor en Madrid superó, según él mismo, su ya nutrido catálogo de rarezas. Al abrir la puerta para entregar un paquete se topó con dos jóvenes plantados frente al espejo del vestíbulo.

Lo sorprendente no fue verles allí, sino lo que estaban haciendo con el espejo, un uso “creativo” que muchos preferirían no detallar. No extraña que el mensajero soltara un espontáneo «Cada vez veo cosas más raras» y siguiera su ruta con una anécdota más que contar.

¿Qué pasó exactamente en el portal de Madrid?

Para situarnos: el edificio se encuentra en Madrid, una ciudad donde la vida en comunidad es casi deporte de riesgo. Según relata el repartidor, los dos chavales habían decidido que el espejo del portal era el lugar ideal para sus “cosas”. ¿Te imaginas llegar cargado de paquetes y topar con semejante escena en pleno rellano?

El problema va más allá de la simple sorpresa. Este tipo de comportamientos rompe la norma básica de no invadir las zonas comunes con actividades que molesten o incomoden al resto. De ahí que muchos propietarios incluyan en el orden del día la eterna pregunta: “¿Qué hacemos con el uso del portal?”

¿Por qué un espejo puede convertirse en foco de conflicto vecinal?

Los espejos del vestíbulo suelen instalarse para aportar luz y sensación de amplitud, no para usos personales prolongados. Cuando alguien los transforma en escenario privado, surgen roces inmediatos. Por un lado, se genera tráfico innecesario; por otro, se dificulta el paso, algo crítico si aparece un vecino con movilidad reducida o un repartidor cargado.

Además, este episodio deja al descubierto un asunto de fondo: la falta de respeto a los horarios de descanso y a la intimidad del resto. Si ya resulta complicado consensuar la pintura de la escalera, imagina pactar el “tiempo máximo frente al espejo”. De ahí la importancia de recordar las reglas que figuran en cualquier reglamento de régimen interno.

Normas básicas que, según el sentido común, no se negocian

Antes de que tu comunidad se convierta en un plató improvisado, conviene recordar estas reglas mínimas. Observa cómo chocan con lo sucedido.

Norma comunitaria imprescindible Lo que ocurrió en Madrid Mantener despejado el portal para evitar obstaculizar el paso Dos jóvenes bloqueando la entrada frente al espejo No depositar objetos ni permanecer sin motivo justificado en zonas comunes Uso “privado” del vestíbulo como camerino Respetar la intimidad y el descanso de los vecinos Posible ruido y tráfico de personas sin previo aviso

Como ves, no hace falta un manual de 500 páginas para detectar la infracción: basta con aplicar la lógica de “lo común es de todos”.

Pasos para que tu portal no sea un circo

Si tu comunidad teme que la historia se repita, toma nota de estas medidas sencillas:

Refuerza la señalización interna: coloca en el vestíbulo un cartel claro que recuerde la prohibición de permanecer sin causa justificada. Revisa y aprueba el reglamento interno: incluye sanciones específicas, por ejemplo, avisos graduales antes de multar, para desalentar conductas disruptivas. Mantén la puerta siempre cerrada: salvo que exista portería con horario, evita el acceso libre que facilita estas situaciones. Fomenta la comunicación directa: si identificas al “artista” del espejo, habla con él antes de escalar el problema al administrador. Programa limpiezas regulares: un portal reluciente desincentiva usos inadecuados y hace visible cualquier incidencia al instante.

Aplicar estos cinco pasos no requiere inversión millonaria ni asambleas eternas, pero sí constancia. Por tanto, la próxima vez que alguien use el espejo como camerino improvisado, tu comunidad sabrá cómo reaccionar sin dramas ni vídeos virales de por medio.