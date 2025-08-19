La DGT estudia exigir al menos dos personas por coche en ciudad y prepara controles automáticos para carriles de alta ocupación

La DGT estudia implantar una ocupación mínima de dos personas por vehículo en ciudades como Madrid, mientras otras administraciones debaten limitar un coche por vivienda. En Baleares ya se aplica un euro diario a coches no residentes en temporada alta; las multas vigentes alcanzan 30.000 euros en espacios protegidos.
La propuesta se enmarca en la movilidad sostenible. ¿Te afectaría si conduces a diario o planeas viajar a las islas? A continuación, explicamos el origen de las medidas, su estado y cómo podrían aplicarse.
La ocupación mínima de dos personas por vehículo en carriles VAO y su posible control automatizado
La DGT promueve el uso de carriles VAO y valora implantar sensores y radares que detecten si circulan menos de dos ocupantes, al estilo francés. No supone aún una multa directa, pero sí anticipa sanciones por acceder a zonas reservadas sin cumplir el requisito. En plata: si el carril exige dos ocupantes, habrá que llevarlos.
Conductores urbanos en grandes ciudades y quienes usen vías con prioridad para alta ocupación. También hogares donde se estudia limitar a un solo coche por vivienda, propuesta que no nace de la DGT sino de una iniciativa en Baleares. ¿Conviene reorganizar desplazamientos o compartir coche? Todo apunta a que sí.
La limitación a un coche por vivienda es una proposición de ley en Baleares para reducir la congestión, con excepciones para residentes, emergencias o movilidad reducida. Está en tramitación y se espera su aprobación en 2026, pudiendo servir de ejemplo para zonas turísticas. De ahí que otras ciudades sigan el debate con atención.
Cómo solicitar permisos, acceder o evitar sanciones
Hoy, lo activo son los controles de acceso en Baleares durante temporada alta: en Ibiza y Formentera rige una tasa de 1 euro al día para coches no residentes, con límites diarios y autorización previa. Mallorca prepara una medida similar con tarifas entre 35 y 150 euros por entrada según emisiones. Por lo tanto, antes de viajar será clave confirmar el permiso y el pago correspondiente.
Claves a tener en cuenta antes de circular o planificar un viaje:
- La DGT estudia exigir dos ocupantes en carriles o zonas específicas.
- Baleares tramita limitar a un coche por vivienda con excepciones tasadas.
- Ibiza y Formentera aplican 1 euro diario a no residentes en temporada alta.
- Mallorca plantea tarifas de 35 a 150 euros por entrada según emisiones.
Estas medidas buscan ordenar el tráfico y proteger el medio ambiente ante el auge del turismo vehicular. ¿Compartir coche o ajustar horarios? Puede marcar la diferencia en tu bolsillo y en la fluidez del tráfico.
Dónde se contemplan sanciones de hasta 30.000 euros y en qué casos concretos se aplicarían
La DGT y policías locales ya sancionan con hasta 5.000 euros por circular sin autorización por caminos rurales o pistas forestales. Si se dañan espacios naturales protegidos, las multas pueden llegar a 30.000 euros. En caso de aprobarse las nuevas reglas de ocupación o limitación por vivienda, podrían integrarse dentro del marco de movilidad sostenible, pero no existe aún un régimen nacional que multe por tener más de un coche o circular con un solo ocupante.
A continuación, un resumen de medidas, ámbito y estado para situarte de un vistazo:
|Medida
|Ámbito de aplicación
|Estado actual
|Sanción o tasa prevista
|Dos personas por vehículo (carriles/zonas)
|Ciudades como Madrid, carriles VAO
|En estudio por la DGT
|Sanciones si se accede sin cumplir ocupación
|Un coche por vivienda
|Baleares
|En tramitación, horizonte 2026
|Por definir dentro de movilidad sostenible
|Tasa por circular de no residentes
|Ibiza y Formentera (temporada alta)
|En vigor
|1 euro diario y control previo
|Entrada según emisiones
|Mallorca
|En preparación
|35–150 euros por entrada
|Circulación sin autorización en vías rurales
|Ámbito general
|Vigente
|Hasta 5.000 euros
|Daños en espacios naturales protegidos
|Ámbito general
|Vigente
|Hasta 30.000 euros
En consecuencia, la prioridad es clara: reducir la congestión y proteger entornos sensibles. Además, compartir vehículo y planificar permisos será cada vez más importante; vamos, que conviene estar al tanto.