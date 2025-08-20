El SEPE lanza 2.260 ofertas de empleo para el sector administrativo: contratación indefinida sin oposición

¿Te gustaría empezar a trabajar de lo tuyo? El Servicio Público de Empleo Estatal, de ahora en adelante SEPE, actualiza su portal laboral “Empléate” de cara al mes de septiembre. En total se registran 30.712 ofertas de trabajo, de las cuales 2.260 se concentran en el sector administrativo (técnico y auxiliar). Así, las vacantes están distribuidas por casi todo el territorio nacional (Madrid, Valencia, A Coruña, Guadalajara, Mallorca…) por lo que es muy probable que encuentres un puesto por tu zona.

Entre las condiciones laborales, hay que destacar que abundan los contratos indefinidos a tiempo completo con sueldos de entre 1.500 y 2.000 euros brutos al mes. ¿Te interesa? A través de esta noticia te facilitamos los pasos correctos para enviar el currículum para poder formar parte de los procesos de selección abiertos.

Portal “Empléate” demanda administrativos y auxiliares administrativos en toda España de cara al mes de septiembre

El portal único de empleo “Empléate” reúne las oportunidades laborales de las principales plataformas de trabajo del país junto con las de los Servicios de Empleo de cada Comunidad Autónoma o del Sistema Nacional. Hoy vamos a centrarnos únicamente en las vacantes existentes para sector administrativo, aunque la oferta del SEPE va más allá, anunciando puestos vinculados tanto a la empresa privada como al empleo público.

De cara al mes de septiembre, donde es habitual retomar la rutina, hemos dado con más de 2.000 vacantes relacionadas con los perfiles de administrativo y auxiliar administrativo. En las propuestas de empleo, se ven reflejado que las contrataciones son estables, mediante contratos indefinidos a jornada completa o parcial. En cuanto a los sueldos, estos serán los reflejados en el convenio colectivo de cada empresa y los pactados en la formalización del contrato. No obstante, tras la consulta de varias ofertas, se ven reflejados salarios que van desde 600 euros al mes para jornadas reducidas u otros de hasta 4.000 euros para puestos a tiempo completo.

Bolsa de empleo SEPE para el sector administrativo

Para poder participar en los procesos de selección abiertos, es primordial, que conozcas los requisitos más generales exigidos en las ofertas de empleo del SEPE para el sector administrativo. Así, para auxiliar (por norma general) se exige contar con FP de grado medio, mientras que para técnico es necesario Ciclo Formativo de grado superior. Respecto a la experiencia y otros conocimientos más específicos, deben de consultar en la oferta deseada. A continuación te mostramos algunas de las ofertas de trabajo del SEPE a las que puedes inscribirse en este momento:

Administrativo : A Coruña: contrato indefinido a 40 horas semanales. Sueldo de 20.993,13 euros brutos anuales (1.749,42 euros b/mes). Toledo: contrato indefinido a jornada completa. Salario bruto anual de 19.600 euros (1.633 euros brutos al mes). Navarra: hay 2 vacantes con contratación indefinida. La modalidad es teletrabajo y el sueldo va desde 1.200 a 1.500 euros brutos al mes. Mallorca: Contrato indefinido a tiempo completo en horario de 09 a 17 horas. Sueldo de 2.000/4.000 euros brutos al mes. Guadalajara: contrato indefinido a jornada completa con salario entre 14.000 y 16.000 euros brutos anuales (1.166/1.333 euros brutos al mes).

: Auxiliar administrativo en: Valencia: el contrato es temporal en horario de 09:30 a 14 horas. El salario oscila entre 7.500 y 8.000 euros anuales (625/666 € brutos/mes). Burgos: contrato indefinido a jornada completa en horario partido de 09 a 14 y de 16 a 19 horas. Madrid: contrato temporal. Salario de entre 16.000 y 17.000 euros brutos anuales (1.333/1.416 euros brutos al mes).

en:

Hay que matizar, que la cuantía bruta de los sueldos está calculada con base en 12 pagas, por lo que puede variar en función del número de pagas extraordinarias y si estas van prorrateadas o no en las 12 mensualidades ordinarias.

Cómo inscribirse en el portal de empleo “Empléate”

Para inscribirte a las ofertas de trabajo del SEPE (antiguo INEM), solo tienes que registrarte en “Empléate”. Para ello, lo único que necesitas es un dispositivo con internet, un poco de tiempo y seguir estos pasos para enviar el currículum:

Accede a la página web de “ Empléate ”.

”. Filtra por sector, en este caso “administrativo” o “auxiliar administrativo”.

Pincha sobre la vacante que más te interese.

Lee las condiciones y requisitos.

Haz clic en “Inscribirse”.

Date de alta como persona, en el caso de que aún no estás registrado.

Completa el formulario con los datos personales.

Acepta la política de condiciones.

Introduce tus datos personales y profesionales.

Adjunta el CV.

Recuerda que el portal de empleo del SEPE se actualiza de manera habitual, por lo que pueden cambiar, de un momento a otro, tanto el número de ofertas como las vacantes activas.