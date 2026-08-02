Qué ocurre cuando un árbol del vecino está demasiado cerca o invade el jardín con sus ramas, según el Código Civil

Los artículos 591, 592 y 593 también fijan las distancias de plantación y regulan los árboles situados en setos vivos medianeros. Las reglas no permiten actuar de la misma forma en todos los casos.

El Código Civil no concede el mismo margen de actuación frente a las ramas y las raíces de un árbol vecino. Si las ramas cruzan la linde, el propietario afectado tiene derecho a reclamar que se corten. Si son las raíces las que penetran en su suelo, puede cortarlas él mismo, pero únicamente dentro de su finca. Los artículos 591 a 593 también regulan las distancias mínimas de plantación y los árboles situados en setos medianeros. No se trata de una reforma nueva, sino de reglas ya recogidas en el texto legal vigente.

La distinción resulta esencial porque el artículo 592 utiliza dos fórmulas diferentes. Para las ramas reconoce el derecho a exigir la poda; para las raíces permite actuar directamente dentro del terreno propio. Esta regulación se suma a otros conflictos entre vecinos relacionados con los límites de cada propiedad y con actuaciones que terminan afectando a una finca colindante.

El artículo 591 fija la distancia mínima entre los árboles y la finca vecina

El punto de partida aparece en el artículo 591 del Código Civil. La distancia aplicable será la autorizada por las ordenanzas o por la costumbre del lugar. Solo cuando no exista una regla de ese tipo entran en juego las medidas generales: dos metros desde la línea divisoria si se plantan árboles altos y 50 centímetros cuando se trate de arbustos o árboles bajos.

El mismo artículo reconoce al propietario el derecho a pedir que se arranquen los árboles que se planten a una distancia inferior. La norma habla de solicitar su retirada, no de entrar en la parcela vecina ni de arrancarlos unilateralmente. Por ello, este primer supuesto se refiere a una plantación que incumple la separación exigida respecto de la heredad colindante, no a cualquier árbol que cause sombra, deje caer hojas o resulte molesto.

Las ramas se reclaman al vecino y las raíces pueden cortarse dentro de la finca

Cuando el problema no es la ubicación del tronco, sino el crecimiento del árbol, entra en juego el artículo 592. Si las ramas se extienden sobre una finca, jardín o patio vecino, su dueño tiene derecho a reclamar que se corten en la parte que invade su propiedad. El precepto no atribuye expresamente al afectado la facultad de podarlas por sí mismo, por lo que no sería correcto presentar ambos casos como si otorgaran idéntico permiso.

La respuesta legal cambia cuando son las raíces las que penetran en el terreno colindante. En ese caso, el dueño del suelo puede cortarlas directamente, siempre dentro de su propia heredad. El límite territorial es expreso: la actuación autorizada alcanza la zona de raíz introducida en la finca afectada. El artículo tampoco menciona las hojas como una categoría independiente que permita actuar por cuenta propia. Esta diferencia separa el supuesto legal de una tala de árboles ajenos.

Los árboles de un seto vivo medianero se presumen compartidos

El tercer supuesto aparece en el artículo 593 y afecta a los árboles existentes en un seto vivo medianero. Estos ejemplares se presumen también medianeros, de modo que cualquiera de los propietarios puede exigir su derribo. La formulación vuelve a ser relevante: el Código Civil reconoce el derecho a pedir esa retirada, pero no describe una autorización general para que uno de los colindantes tale el árbol sin contar con el otro.

La propia norma establece una excepción para los árboles que sirven como mojones, es decir, como elementos de delimitación entre las fincas. En ese caso no pueden arrancarse salvo que exista acuerdo común entre los propietarios colindantes. Esta protección responde a la función divisoria del ejemplar y obliga a diferenciar un árbol integrado en un seto medianero de otro que actúa como señal física de la linde.

Qué debe distinguir el propietario antes de intervenir en el árbol

Los tres artículos contemplan situaciones distintas. Si el árbol fue plantado demasiado cerca, se puede pedir que sea arrancado conforme al artículo 591. Si las ramas sobrepasan la linde, corresponde reclamar que se poden. Si las raíces entran en el terreno propio, el afectado sí puede cortarlas dentro de su parcela. En los setos vivos medianeros puede exigirse el derribo de los árboles, salvo que funcionen como mojones.

Antes de intervenir, el propietario debe identificar cuál de estos supuestos se produce y comprobar si existe una ordenanza o una costumbre local que establezca otras distancias. El Código Civil da prioridad a esas reglas frente a los dos metros y 50 centímetros previstos con carácter subsidiario.

La redacción exacta puede consultarse en el texto consolidado del Código Civil, evitando confundir el derecho a reclamar una poda con la facultad de cortar directamente.