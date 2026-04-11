La Guardia Civil no dá credito: detecta por primera un método para copiar en el examen teórico del carnet de conducir

Copiar en un examen no es nuevo, pero la forma de hacerlo se está sofisticando a toda velocidad. Esta vez no hablamos del clásico móvil escondido ni de los ya conocidos “pinganillos”, sino de gafas inteligentes usadas para enviar en directo las preguntas al exterior. La Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja han detectado por primera vez este sistema en el examen teórico del carnet de conducir.

El caso marca un antes y un después en las inspecciones que se realizan en este tipo de pruebas. Y sí, el atajo salía caro: los organizadores del fraude cobraban entre 1.300 y 2.500 euros. Todo para intentar aprobar por la puerta de atrás un trámite que, visto lo visto, puede acabar saliendo bastante peor.

Cómo funcionaba el fraude con gafas inteligentes en el examen teórico

La detección se produjo gracias a la colaboración entre la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja y la Guardia Civil. Esa coordinación permitió interceptar a un aspirante que utilizaba gafas inteligentes, también citadas como smart glasses, para transmitir imágenes del examen al exterior sin levantar sospechas.

El sistema estaba pensado para pasar desapercibido. El aspirante captaba la pantalla del examen de forma natural, sin movimientos extraños, y enviaba la señal en tiempo real a una persona situada fuera. Después, esa persona le dictaba las respuestas correctas mediante un audífono minúsculo. En otras palabras, un montaje muy discreto sobre el papel, pero suficientemente grave como para encender todas las alarmas.

Por qué este hallazgo preocupa a la Guardia Civil y a Tráfico en La Rioja

Este caso supone un punto de inflexión en las inspecciones rutinarias que lleva a cabo el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, conocido como GIAT, junto con el equipo de examinadores de la DGT. Es decir, no se trata de un episodio aislado sin importancia, sino de una señal clara de que el fraude está subiendo de nivel tecnológico.

Hasta ahora, el uso de “pinganillos” y de teléfonos móviles ocultos era una práctica recurrente. Sin embargo, la aparición de gafas de alta tecnología apunta a una profesionalización creciente de las redes que suministran estos equipos. Dicho de forma sencilla, ya no estamos solo ante trampas improvisadas, sino ante métodos cada vez más preparados y, por tanto, más difíciles de detectar a simple vista.

Cuántas personas han sido detectadas y de dónde procedían

Desde comienzos de año, las inspecciones realizadas en las sedes de Logroño y Calahorra han permitido identificar a 20 personas. Los implicados tienen entre 24 y 59 años y son de distintas nacionalidades: China, España, India, Marruecos, Pakistán, Portugal y Senegal.

Además, estas personas residían en provincias como Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia. Según los datos facilitados, habrían pagado entre 1.300 y 2.500 euros para recibir ayuda externa de manera fraudulenta. Una cifra nada pequeña para intentar ahorrarse el estudio, que al final sale bastante más caro que abrir el manual.

Qué sanciones se aplican por copiar en el examen del carnet de conducir

La Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial califica estas conductas como infracciones muy graves. Eso quiere decir que no se consideran simples irregularidades, sino hechos con consecuencias administrativas importantes para quien participa en el fraude.

Las medidas aplicadas son claras y directas. Por un lado, se impone una multa de 500 euros por usar dispositivos de intercomunicación no autorizados. Por otro, se establece la prohibición de presentarse a las pruebas para obtener o recuperar el permiso de conducción durante seis meses. Además, la Jefatura Provincial de Tráfico ha declarado a todos los implicados como “no aptos” de forma inmediata.

Qué debe tener en cuenta cualquier aspirante para evitar problemas en la prueba

Para cualquier persona que vaya a examinarse, este caso deja una conclusión bastante simple: utilizar dispositivos externos para recibir ayuda puede terminar en sanción económica, inhabilitación durante seis meses y declaración inmediata de “no apto”. Por tanto, el riesgo no es menor ni se queda en una simple expulsión del examen. Conviene tener muy presente lo siguiente antes de presentarse a la prueba:

No se pueden usar dispositivos de intercomunicación no autorizados.

La ayuda externa durante el examen puede implicar una multa de 500 euros.

La detección del fraude supone no poder presentarse a estas pruebas durante seis meses.

La Jefatura Provincial de Tráfico puede declarar al aspirante “no apto” en el acto.

En consecuencia, la recomendación práctica es clara: acudir al examen sin dispositivos ocultos y sin intentar apoyarse en sistemas externos, por sofisticados que parezcan. Porque entre gafas inteligentes, audífonos diminutos y redes organizadas, la tecnología puede impresionar mucho, pero el expediente administrativo llega igual y, desde luego, tiene bastante menos glamour.