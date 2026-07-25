Un mecánico revela por qué poner el aire acondicionado antes de pasar la ITV puede ser útil en algunos coches antiguos

El consejo se dirige a los propietarios de coches de gasolina veteranos que temen la prueba de emisiones. El Manual de ITV fija un margen general entre 0,97 y 1,03 para el factor lambda, mientras que circular con un resultado negativo puede costar 500 euros.

Pasar la ITV con un coche antiguo genera especial preocupación cuando llega el control de gases. Iván, mecánico con presencia en redes sociales, recomienda encender el aire acondicionado o la luneta térmica cuando la medición del factor lambda aparece elevada. Según sostiene, estos sistemas aumentan la carga soportada por el motor y pueden ayudar a que el valor descienda progresivamente.

El aviso afecta a un número creciente de conductores. ANFAC sitúa la edad media de los turismos españoles en 14,6 años y señala que el 29,3% del parque supera las dos décadas. AECA-ITV estima que el 30% de los vehículos obligados no acude a la inspección, mientras que alrededor de uno de cada cinco es rechazado en su primera visita.

Por qué el aire acondicionado puede cambiar la lectura del factor lambda

El coeficiente lambda representa la relación entre el aire y el combustible utilizado durante la combustión. Lambda 1 corresponde a la mezcla estequiométrica, situada aproximadamente en 14,7 partes de aire por una de combustible. Un valor superior a 1 indica exceso de oxígeno o una mezcla pobre, mientras que una cifra inferior se asocia con una mezcla rica.

La propuesta de Iván consiste en aumentar la demanda del motor mediante el climatizador o determinados consumidores eléctricos. Esta maniobra no aparece recogida entre las condiciones de medida del Manual de ITV y tampoco corrige una fuga, una sonda deteriorada o cualquier otra avería del sistema de emisiones.

Qué exige la prueba de emisiones para pasar la ITV con un coche antiguo

La versión 7.9 del Manual de Procedimiento de Inspección, vigente desde el 1 de enero de 2026, exige que el motor esté caliente. Antes de comenzar la medición, debe mantenerse entre 2.500 y 3.000 revoluciones por minuto durante aproximadamente un minuto para que el catalizador alcance una temperatura adecuada. El factor lambda se comprueba durante el ralentí acelerado.

La estación aplica primero el valor declarado por el fabricante. Cuando no existe esa referencia, el intervalo admitido es λ=1 ± 0,03, equivalente a una lectura entre 0,97 y 1,03. Si el vehículo permanece fuera de ese margen en dos series de mediciones, será rechazado por un defecto grave.

Una lectura entre 1,040 y 1,060 no puede considerarse idónea con carácter general, ya que supera el máximo genérico de 1,03. El escape debe estar libre de fugas, el motor debe encontrarse a temperatura de servicio y, en los vehículos matriculados desde 2008, el testigo MIL no puede permanecer encendido. Un valor elevado persistente requiere un diagnóstico profesional.

Multas por circular con la ITV caducada, desfavorable o negativa

Circular con la ITV caducada o con un resultado desfavorable está sancionado con 200 euros. Los defectos graves solo permiten trasladar el vehículo al taller y regresar a una estación dentro del plazo indicado, que nunca puede superar los dos meses. Si el resultado es negativo, el coche deberá abandonar la estación por medios ajenos y circular con él supone una multa de 500 euros.

La sanción de 500 euros corresponde a una ITV negativa, no a una desfavorable. El informe entregado por la estación indicará la calificación obtenida y las condiciones de traslado permitidas.